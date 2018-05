SIDNEY — Sidney High School has released its honor roll for the third quarter of the 2017-18 school year.

Freshman Honors (3.0 to 3.49): Katherine Allen, Katie Atwood, Hanna Ball, Alyssa Carey, Nakaiya Chambers, RyLeigh Clark, Corey Cusick, Landon Deam, Paige Delp, Mariama Dia, Marcella Egan, Grant Fair, Justin Gates, Gabrielle Gerstner, Destiny Harris, Natalie Herrick, Kiara Holliday, Madelyn Jennings, Autumne Johnson, Marley Jones, Shawn Klingler, McKenzie Leiss, Darien McBride, Ryan Moorman, Haylee Musser, McKensie Osborne, Kendal Price, Calista Reese, Daniel Rice, Lexus Schaffer, Alyssa Schloss, Ryan Schloss, Elizabeth Shaw, Ryan Strunk, Trevor Thompson, Justin Thompson, Brian Tucker, Brandon VanFleet, James Watterson

Freshman High Honors (3.5 and above): Heidi Aselage, Samuel Bailey, Lauren Barker, Angelieh Behr, Emily Birkemeier, Christine Blay, Clayton Boberg, Cheyanne Bolden, Zoe Brant, Badin Brewer, Isahia Brux, Cody Carr, Ryan Caulfield, Hunter Croft, Rosalyn Cunningham, Cole Darner, Makayla Dillinger, Emma Dilworth, Caleb Exley, Hannah Fawcett, Ashlyn Fogt, Kylie Fortkamp, Courtney Fox, Joshua Frank, Logan Frasure, Megan Garber, Danielle Gillem, Robert Gillette, Braden Guinther, Jenna Hall, Angeleena Hall, Olivia Harger-Dawson, Jonathan Harmon, Jordan Hatcher, Alivia Hines, Jaden Humphrey, Hailey Hunkler, Makayla Hurey, Tyler Ibarra, Teddy Ivey, Rayne Jackson, Owen Johnson, Cedric Johnson, Bryon Jones, Nicholas Jones, Elijah Jones, Savanah Koester, Zane Latimer, Tyra Lee, Pradyumna Maladkar, Akansh Mani, Payton Martin, Khia McMillen, Isaac Michael, Catherine Miller, Megan Miu, Hailey Murphy, Hailey Neves, Madison New, Jonathan Nielson, Abigail Nuss, Kazuma Okada, Allison Osterhout, Brenden Parsley, Ana Patel, Jasmine Peacock, Cale Puckett, Noah Righter, Vincent Ruiz, Andrea Sanchez Marruffo, Matthew Sauers, Austin Shiflett, Jennah Spade, Curtis Spangler, Mariah Spradlin, Levi Steenrod, Izaiah Steenrod, Bayleigh Steinke, Aidan Tangeman, Paul Topalov, Noah Townsend, Camden Vordemark, Joshua Webster, Dylan Whitehead, Olivia Wise and Seven Wise.

Sophomore Honors (3.0 to 3.49): Patrick Allen, Alexander Arroyo, Tristan Barga, Riley Barnes, Jomari Batusin, Faith Bender, Darius Boeke, Katelyn Burden, Ryan Cagle, Kelly Curlis, Evan Deal, Ryan Dunham, Issac Edwards, Kyra Edwards, Logan Finke, Kao Flores, Matthew Ghorley, Kayla Griffieth, Skiler Gustafson, Bethany Hayslett, Christopher Henderson, Mason Homan, Ashlynn Honaker, India Howell, Ireland Ike, Teovion Jones, Thomas Leonard, Seth Mahoney, Caleb Martin, Jay Mortimer, Lydia Moxley, Morgan Neeley, Ava Parin, Brandon Porter, Mason Santos, Noah Schwepe, Benjamin Spangler, Draven Terry, Sarah Vernon, Jaclyn Walling and Chance Whalen.

Sophomore High Honors (3.5 and above): Ryan Allen, Jenna Allen, Elizabeth Allenbaugh, Lea Baldwin, Justin Ball, Nickolis Benshoff, Faith Bockrath, Ian Bonifas, Lydia Brewer, Katie Butts, Gavin Cain, Makayla Carr, Lindsey Carr, Clay Carter, Cheyenne Clutter, Ranaya Conrad, Damen Cooper, Drake Cromes, Aleyce Cunningham, Isaiah Daniel, Paullina David, Carly Dean, Prem Dev, Parneet Dhillon, Soleil Drinnen, Ashlynh Duong, Zachary Frohna, Natalie Gary, Haley Germann, Katherine Gonzales, Gaven Griffith, Jazzlynn Hall, Jalen Hudgins, Alijah Jackson, Nathan Johnson, Devon Jones, Jenesis Jones, Collin Jones, Mariana Kellner, Mitchell Larger, David Latimer, Kaniya Marcus, Meredith Martin, Sarah Miu, Hawa Nage, Hailey New, Conner Nuss, Gracie Patterson, Whitney Petty, Jarvie Plotner, Mackenzy Robinson, Brandan Rose, Matt Santos, Jay Sherman, Dylan Shoukri, Mason Simindinger, Kaitlyn Smith, Camryn Smith, Erin Stephens, Nathan Topp, Hallie Truesdale, Kaitlyn Van Zant, Kyah Vondenhuevel, Rachelle Wallace, Trey Werntz, Rosalyn Weymer, Delaney Wilson, Reece Wilson and Nobel Zhou.

Junior Honors (3.0 to 3.49): Patrick Acedera, Madisyn Allen, Madyson Arbogast, Lewis Baldwin, Broc Bey, Taylor Bisbee, Jersain Brux, Cooper Collingsworth, Shayna Delp, Sara Draving, Tyler Edwards, Dean Epley, Ashlyn Figuracion, Kylie Forsythe, Kaycee Fortkamp, Collin Goodwin, Andre Gordon, Emily Guinther, Olivia Hall, Caleb Harris, Michaela Herbert, Josiah Hudgins, Kaitlin Koewler, Gavin Lane, Keith Lee, Aaron Leibold, Ciara Lemaster, Hannah Lillard, Jordan Marvin, Roger Miller, Jacqulynn North, Breanna Pardee, Skylar Parker, Derek-Jon Peredo, Cameron Perry, Brice Phipps, Christian Retterer, Arielle Snider, Cheyenna Sniffen, Dieynaba Sow, Gregory Spencer, Keondre Stephens, Brandon Stotler, Eli Straman, Sage Swiger, Jerry Swineford, Dylan Vanderpool, Christian Vaughn, Autumn Waxler, Justin Wiley, Jeffrey Williams, Kierstein Wilson, Bobbie Wilt, Alexis Younker and Emma Zerkle.

Junior High Honors (3.5 and above): Tiffany Behr, Joseph Bishop, Caleb Boberg, Ariana Bolin, Payton Boshears, Joelle Cecil, Alyssa Chavez, Noah Collins, Jace Conrad, Evan Deam, Tyler Dotson, Danial Douglas, Brooke Elsner, Charles Fagan, Reece Fannon, Isaiah Freeman, Lindsey Freeman, Colin Freistuhler, Kelly Garber, Sara Gibson, Sirus Gibson, Dustin Hamaker, Joshua Harlett, Ciera Hayes, Madison Heffelfinger, Mya Henderson, Allie Herrick, Jonathan Holloway, Macie Ivey, Landon Johnson, Caleb Johnson, Damien Jones, Alina Kindle, William Klepinger, Kristina Manocchi, Megan Marlow, Ava Money, Madison Osborne, Jeffrey Overholser, Megan Piatt, Wesley Riddle, Ratez Roberts, Aliviya Schulze, Aidan Smith, Kyle Strunk, Allen Tangeman, Lina Thiele, Lexi Thompson, Christian Townsend, Rachel Trudeau, Daichi Urata, Maria Viana, Taylor Walker III, Brent Ward, Alec Waters, Hallie Westerbeck, Olivia White, Elaine Wiesenmayer, Emma Wiford, Taylor Williams, Jessie Williamson, Gabrielle Wilson and Richard Wooddell.

Senior Honors (3.0 – 3.49): Justin Beard, Emily Bennett, Casey Bryant, Rodney Campbell, Hunter Cook, Darion Cotterman, Maria Cox, Sheyenne Davis, Makayla Delp, Tabitha Donahue, Caroline Gallimore, Taylor Goings, Austin Ham, Jazmin Hammer, Mackenzie Hickerson, Allison May, Taylor New, Lane Persinger, Khaila Price, Devan Rogers, Meagan Ryan, Logan Searcy, Tyler Shiflett, Noel Spillers, Kylie Stanley, Anthony Straman, Xavion Strunk, Noah Ulrey, Zachary Webb, Ally Werts and Nathaniel Wise.

Senior High Honors (3.5 and above): Kenneth Alexander, Hayley Allspaw, Lauren Baker, Allyson Ball, Hayley Barker, Jennifer Barnes, Jenna Beatty, Jenna Beremand, Andrew Blackford, Bailey Bowman, Laura Brady, Kathleena Braun, Noah Brown, Kristen Brunswick, Anthony Brussell, Evan Burden, Claire Busse, Morgan Carey, QingQing Chen, Taylor Clemons, Dylan Cook, Ravyn Crall, Zoe Crist, Emma Dahlinghaus, Raenah Daniel, Logan Deal, Joseph Douglas, Clayton Duckro, Makenzie Elliott, Ashtayn Ellis, Brenna Elmore, Michael Ferree, Lucas Finke, Madison Frank, Pauline Frank, Christian Freisthler, Gage Fridley, Holden Garber, Alicia Garrett, Jayon Golden, Nathaniel Gortt, Michael Gusching, Madeline Harp, Louis Hauff, Max Hawk, Trenten Henderson, Todd Hostetler, Addison Hudgins, Kathyrn Imke, Emily Jones, Anthony Kane, Spencer Karn, Jesse Kelly, Jada Lee, Karlie Lee, Tuuli Lonnberg, Jesse Loza, Erin Luellen, Ayaka Machimura, Jhiear Malveaux, Joshua Marruffo, Sean Martin, Collin McClain, Devon McLane, Gavin Miller, Nathan Miu, Autumn Neville, Kyle Noble, Chad Nolen, Caroline Nuss, Travis Oltman, Troy Oltman, Taybor Phomdouangsy, Alyssa Presser, Michaela Raines, Nicholas Rainey, Gabrielle Rice, Naomi Riegel, Malte Schulze, Tyler Sibert, Austin Simon, Dylan Smith, Christian Smith, Andrew Snyder, Kirsten Sparks, Joshua Spaugy, Kelsey Spears, Jordon Stanley, Rylan Steenrod, Kelton Stockton, Caleb Straman, Noah Stroop, Emily Tolbert, Makayla VanHook, Chase VanTilburgh, Avery Voress, Joshua Walker III, Madison White, John Wimer and Paige Wise.