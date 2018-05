PIQUA — Edison State Community College has recognized 458 students for excellence in academics on the spring 2018 semester dean’s list.

To be eligible for the dean’s List, a student must have at least a 3.5 grade point average and carry a minimum of 12 hours for the semester.

The following local students were named to the list:

Anna: Andrew Amsden, Emily Aufderhaar, Allison Bertke, Tina Colthar, Griffin Doseck, Rana Edwards, Carter Elliott, Aidan Endsley, Hollan Frey, Brady Hanes, Kelsey Hess, Jennifer Hickman, Corbin Knutson, Breah Kuck, Savanna Manger, Travis Meyer, Olivia Pulfer, Taylor Spence, Paige Wiktorowski

Botkins: Adriana Jutte, Cassie McGowan

DeGraff: Kathryn Beatty

Fort Loramie: Benjamin Barhorst, Cody Barhorst, Jenna Barlage, Antony Billing, Christopher Billing, Hannah Boerger, Heather Cotterman, Meghan Cotterman, Rebeccah Deloye, Rachel Deloye, Clayton Eilerman, Kaitlin Eilerman, Lauren Eilerman, Jada Gaier, Abigail Holthaus, Grant Imwalle, Mason Kemper, Lynzee Meyer, Jarrett Meyer, Holly Middendorf, Carson Moore, Gabriel Olberding, Hannah Pleiman, Danielle Poeppelman, Samuel Puthoff, Weston Rittenhouse, Amelia Roberts, Jenna Thomas, Devin Wehrman

Houston: Hanna Cassel, Kyle Flaute, Allison Saunders, Evan York

Jackson Center: Juanita Barham, Miranda Hickey, Drew Sosby

Lakeview: Zachery Courter

Maplewood: Danielle Nelson

Minster: Cynthia Aranyosi, Claire Borgerding, Brittany Foster, Elijah Rosengarten, Jeremy Schutte, Michelle Westerbeck

New Knoxville: Kristopher Holland, Katelyn Niemeyer

Quincy: Brian Carpenter, Kearstin Courter

Russia: Raven Boerger, Michael Bohman, Aaleeyah Daniel, Boz Howard, Alexis Monnin, Justin Seger, Grace York, Jordan York

Sidney: Mark Ahrens, Marissa Baker, Allyson Ball, Seth Barhorst, Hallie Bates, Jenna Beatty, Tiffany Behr, Meghan Bell, Robert Benshoff, Laura Brady, Larry Broughton, Lauren Brubaker, Steve Cartwright, Lillie Clinton, Christina Cook, Alexis Cooper, Bryce Cotterman, Ryan Daulton, Evan Deam, Michael Dilworth, Kole Egbert, Kyla Elswick, Reece Fannon, Audrey Fields, Jenna Fields, Lucas Finke, Gage Fridley, Gloria Garber, Christopher Gehle, Sarah Gepfrey, Angela Gilkeson, Abigail Goins, Jayon Golden, Michael Gusching, Nawal Hijazi, Todd Hostetler, Amber Jutte, Taylor Kauffman, Isaac Kennedy, Austin Knight, Sarah Layman, Stephanie Lewis, Lydia Looker, Ruth Looker, Tracy Markin, Elizabeth Martin, Sean Martin, Brendan McKnight, Gary Merricle, Brittney Morris, Jessica Morris, Brian Moses, Rebekah New, Phillip Oldiges, Travis Oltman, Robert Perkins, Kyle Rees, Ashley Roberts, Ayoub Samari, Thomas Sebring, Aidan Smith, Dylan Smith, Trevor Snapp, Kelton Stockton, Jessica Terry, Jordan Thomas, Kourtney Truax, Alec Waters, Alisha Weaver, Brandon White, Kara Wildenhaus, Braeden Windham, John Young

Versailles: Chelsea Groff, Tyler Hart, Lauren Monnin, Kayley Ruschau, Sharon Solano, Max Voisard, Tyler Ward

Yorkshire: Katie Besecker, Rita Kremer, Joel Marshal, Steve Werling