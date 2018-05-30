New Bremen Junior High School

NEW BREMEN — New Bremen Local Schools has announced its honor roll of junior high students for the fourth nine-week grading session of the 2017-2018 school year:
High honor roll, 4.00
Grade 7: Dylan Bambauer, Lillian Rindler, Mia Schmitmeyer, Lexa Steinke, Bridget Wilson.
Grade 8: Mara Brackman, Charlie Dicke, Lydia Heckman, Grant Wilker.
Honor roll, 3.5 and above
Grade 7: Patrick Bernhold, Molly Dues, Evan Eyink, Aidan Grant, Natalie Gregg, Allison Hays, Alex Homan, Dave Homan, Lauren Homan, Maverick Nelson, Ella Pape, Rianna Paul, Megan Reinhart, Megan Ritter, Jason Schroer, Olivia Schwartz, Ray Soldini, Marcus Speelman, Gavin Spragg, Blake Suchland, Maryssa Warnecke, Jonathan Zimpfer.
Grade 8: Nicholas Alig, Zach Ashman, Josh Bensman, Trevor Bergman, Chloe Bornhorst, Journey Boyle, Reece Busse, Katie Fleming, Olivia Grillot, Janelle Hagan, Olivia Hall, Gabi Heckman, Samantha Hemmelgarn, Branxton Krauss, Mason Kuck, Lillian Lennartz, Andrew McNaughton, Colten Muether, Caden Puthoff, Nathan Rindler, Tate Roetgerman, Kyla Stachler, Elijah Tangeman, Ellie Tangeman, Aliyah Truman, Benjamin Wells, Grant Wilker.
Merit roll, 3.00 to 3.49
Grade 7: Kylie Arling, Aiden Cox, Kai Eastham, Carter Elking, Luke Garman, Troy Homan, Brooklyn Kremer, Dylan Kremer, Gavin Pleiman, Aaron Poeppelman, Cole Powers, Hunter Schaefer, Jason Schroer, Chandee Suchland, Grace Tebbe, McKenzie Waterman, Alysa Wissman.
Grade 8: Emma Bambauer, Rachel Brown, Kaylee Freund, Owen Gabel, Warren Gregg, Candace Homan, Vincent Hulse, Mallory Messick, Madeline Nieport, Kieysha Rismiller, Kanyen Sexton, Riley Trentman.
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