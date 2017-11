SIDNEY — Sidney Middle School has released its honor roll for the first nine weeks of the 2017-2018 school year.

Grade 5

Kaitlyn Adams, Maddox Barnes, Madison Burks, Luke Carter, Hartley Cronin, Ava Denner, Elizabeth Exley, Aspen Frank, Avery Frank, Garrett Guinther, Nylah Hale, Tylee Hale, Emily Harter, Julius Henderson, Payton Holman, Zachary Holtzclaw, Libby Hurley, David Mabes, Isiah Macias, Arshia Mani, Kevin Marcus, Jaylee McDaniel, Preston McGinnis, Kelis McNeal, Michelle Miller, Leia Murray, Kajata Nage, Jayden Neeley, Lydia Neves, Blake Noble, Isaac Phelps, Zerah Roesser, Jenna Shaffer, Brandi South, Brayson Strunk, Gavin Ventura, Willem Weaver, Hannah Weldy, Jocelyn White, and Kade Wilson.

Grade 6

4.0: Elijah Biddle, Isaiah Cromes, Aiden Fox, Chase Hall, Gabriel Harter, Cass Hensley, Brooklyn Koester, Ella Laws, Abigail McNeal, Shelby McVety, Madison Phillips, Cutberto Ramirez, Hailey Richardson, Kyla Rush, Landon Stallings, Kaleb Terry, Sophia Thompson, and Ryusei Yoshihashi.

3.99-3.5: Kristen Alexander, Hayden Ball, Ryan Bennett, William Boshears, Braxton Brewer, Phillip Carson, Lauren Conley, Cloe Crothers, Owen Deam, Nicholas Fenton, Emily Fleming, Haley Fogt, Alexander Frohna, Christopher Goode, Daniel Gross, Brady Hagan, Caitlynn Hansen, Malea Hensley, Tucker Herron, Alyssa Hudgins, Alexander Lamma, Aubree McKee, Elena Mendoza, Ikea Mincey, Sam New, Jarrett Payne, Travis Reeves, Sophia Rowles, Sarah Schroer, Logan Shaw, Donavon Smith, Jaden Smith, Madisyn Smith, Kyleigh Spade, Kaitlynn Stewart, Maddison VanDeGrift, Olivia Voress, Alayna Wigginton, and Austin Yates.

3.49-3.0: Logan Accuntius, Madison Achs, Bryce Allen, Duane Amerine, Cayden Barga, Toby Borihane, Hannah Carlson, Jennifer Carmona-Campos, Rocelyn Cathcart, Hailee Childs, Hunter Compton, Tatum Cotterman, Britney Couch, Isaiah Davis, Mitchell Davis, Tiar Davis, Alexis Dennis, Sai Dorasani, Kyle Drees, Brandi Engstrom, Jerome Fisher, Keaton Fisher, Jacob Growe, Aiden Harris, Nasiya Harris, Ayden Henderson, Kiara Hudgins, Brice Hughes, Kimora Johnson, Carter Johnson-Young, Savanna Kelly, Tayjon Kelly, Ciera Long, Jayden Long, Ericka Ludwig, Samantha Marlow, Brandt McClain, Riley McComas, Ian McDonald, Payton Poore, Kristyn Rinehart, Mercedes Shahan, Teegan Shoe, Nathan Siegel, Kaleigh Smith, Kierstyn Sniffen, Layne Spradlin, Isabella Starnes, Carter Strunk, Niveah Thongvlay, Emma Tittle, Morgan Tschudi, Graham VanTilburgh, Sophia Watterson, Brayden Wise, and Erin Young.

Grade 7

4.0: Joe Asbill, Zoe Bladen, Andrew Bonifas, Anna Brady, Lexee Brewer, Cambry Cox, Paige Daniels, Brianna Dillinger, Lainie Fair, Krista Fields, Chloe Graber, Alexis Hall, Jeminiah Henry, Nitaya Johnson, Lucas Marlow, Cierra Mullennix, Trent Murphy, Alexandria Reeves, Mason Rose, Gwyneth Shetterly, Thomas Sibert, Victoria Sibert, Connor Simpson, Sable Six, Myles Vordemark, and Lily Wiford.

3.99-3.5: Noah Baldauf, Desiree Bean, Wyatt Bisbee, Autumn Bishop, Angela Bowers, Kyla Campbell, Elizabeth Chamberlin, Rilee Collum, Baylee Craft, Jace Craun, Austin Davis, Alexandria Delp, Alyssa Echols, Alexis Evans, Cameron Fitch, Macaiah Foster, Thomas Foster-Wheeler, Madison Garber, Joanne Gorongsay, Kennah Herrick, Norah Houts, Ethan Hurst, Kendall Inman, Owen Karn, Lillian Keith, Evan King, Katy Leonard, Lainey Luginbill, Caleb Luthman, Kyriana McCauley, Satchel McMahon, Naomi Mickle, Desarae Miller, Shelbie Miller, Griffin Moore, Deanah Mouk, Austin Mullennix, Gavin Musser, Yuma Okabe, Aiden Parin, Tirth Patel, Trinity Patterson, Hideyu Rachi, Kyra Ramirez, Makayla Reynolds, Isabel Rice, Jaycee Roach, Kade Schmiesing, Kaily Sherman, Cole Sibert, Grace Steenrod, Alessandria Stockton, Paige Studebaker, Cailee Tucker, Ryleigh Wagner-Topp, Lilly Watkins, Faith Weaver, DeAndre Westfall-Barger, Alyssa Whitehead, Ella Wildenhaus, Nicholas Wisby, Joshua Wise, and Malachia Wooddell.

3.49-3.0: Savannah Alexander, Hunter Banfield, Brennan Barnes, Desiree Beck, Nevaeh Black, Aiden Booth, Kyra Bundy, Addison Cable, Hayden Carr, Natalee Clack, Wyatt Clark, Brady Cooper, Devin Coppock, Fredrick Corrie, Dennis Couchot, Josie Davis, Porter Depinet, Anthony Earick, Meggan Ellis, Mackenzee Fitchpatrick, Marvin Fleetwood, Blake Gregory, Martez Harris, Gus Henry, Desiree Howard, Caitlin Hubbell, Aiden Ike, Olivia Keller, Trestin Kessler, Ashton King, Shaylee Leet, Anna Lesley, Meranda Lyme, Kiara Marcus, Hurley Marrs, Jacob Martin, Kearstyn Maxon-Honaker, Allison Miller, Tycen Money, Zola Morrow-Forsythe, Briley Moses, Jason Moton, Breanna Mullennix, Joenah Nanthalangsy, Estin Perry, Tyler Rabbani, Nathaniel Robinson, Brayton Roesser, Hayleigh Scherer, Kyle Schroer, Alex Sherrill, Brynn Stanley, Zoee Steele, Elijah VanHook, Jayden Walters, William Watson, Ethan Weldy, Chad Wilt, and Chace Wita.

Grade 8

4.0: Kaden Abbott, Angel Ashcraft, Alexis Bailey, Luke Bemus, Gracye Bryant, Landon Davis, Kaitlyn Deal, Karter Elsner, Seth Frisby, Nathan Gailey, Mallory Godwin, Hannah Hansen, Nylah Houts, Grant Hoying, Alyssa Jameson, Evan Kennedy, Reis Macy, Michael Martin, Kara Mays, Jadah McMillen, Madyna Nage, McKenna O’Donnell, Marco Orozco, Evelyn Schwepe, Jacob Skelly, Quinton Skelly, Jenna Smith, Carson Taylor, Cassandra Trudeau, Cassidy Truesdale, Ava Westfall, and Chloe Whalen.

3.99-3.5: Brynne Barga, Sarah Bell, Lilly Blosser, Sydni Boshears, Jenica Browning, Mikayla Bryant, Jaidyn Craun, Bryanna Crusey, Jack Davidson, Scott Deats, Tidiane Dia, Brooke Fogt, Reagan Frank, Paige Frew, Allison Fultz, Tyler Gillum, Jenna Grieshop, Sara Gumbert, Kami Harris, Cora Hernandez, Christopher Hudgins, Korah Hudson, Taylor Hughes, Emma Hurley, Donavin Johnson, Brynnen Jones, Kylie Jones, Michael Koester, Mary Landrum, Caleb LaRue, Kinley LeMaster, Jenna Mays, Sue McWilliams, Eric Mees, Alli Milanese, Conley New, Carrie-Anne Newberg, Ryan Nichols, Carter Nuss, Tyler Nuss, Shannon O’Donnell, Addison Payne, Breonna Perry, Avery Price, Abigail Ragan, Dylan Redmon, Brooke Rice, Isabelle Ruiz, Jaden Scherer, Morgan Sherman, Nicole Siegel, Kayla Smith, Sage Steinke, Alexia Strunk, Maya Thompson, Amber Townsend, Blaine Vaughn, Devan Wiford, Paris Williams-Clark, Kaydin Wolaver, and Seth Young.

3.49-3.0: Alison Accuntius, Daniel Arthur, Elijah Austin, Jayden Bishop, Carissa Byrd, Brylie Casiano, Angel Clark, Brendan Clay, Zane Cline, Sam Cooper, Cheyenne Cotterman, David Crosslin, Christian Curl, EJ Davis, Abou Dia, McKenna Douglas, Ivan Edwards, Alyssa Epley, Kaylee Epley, Kerrigan Fout, Cheyanna Garcia, Kaitlyn Giedroyce, Sierra Hammer, Sommer Hatfield, Bayliegh Herring, Hailey Hopkins, Mallory Hoskins, Hannah Hunkler, Kailey Ivey, Seth Jaskiel, Heaven Kelly, Alexis King, Jeffrey Landrum, Juan Loaiza, Jhyston Malveaux, James McComas, Andrew McLain, Sara McMahon, Katelynn Moore, Joshua Moorman, Ethan Napier, Lucas Orozco, Zoe Overholser, Jayse Phelps, Maliyah Pleasant, Jalyn Rickey, Abigail Skelly, Arianna Skelly, Montana Stephens, Parker Stewart, Shad Swiger, Kelly Thompson, Macie Thumma, Ariah VanLoon, Keenan Wagner, Ivy Waldroop, Samuel Wilde, Payton Wiley, and Nannie Young.