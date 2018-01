Honor rollNew Bremen Junior High School

NEW BREMEN — New Bremen Local Schools has released its junior high honor roll for the second nine-week grading period of the 2017-2018 school year:

Seventh grade

High honor roll, 4.0: Dylan Bambauer, Evan Eyink, Alex Homan, Lilly Rindler, Lexa Steinke.

Honor roll, 3.5 and above: Aiden Cox, Molly Dues, Aidan Grant, Natalie Gregg, Allison Hays, Dave Homan, Troy Homan, Maverick Nelson, Rianna Paul, Cole Powers, Megan Ritter, Mia Schmitmeyer, Olivia Schwartz, Ray Soldini, Marcus Speelman, Gavin Spragg, Maryssa Warnecke, Bridget Wilson.

Merit roll, 3.00 to 3.49: Kylie Arling, Patrick Bernhold, Erika Brown, Kai Eastham, Carter Elking, Lauren Homan, Brooklyn Kremer, Dylan Kremer, Ella Pape, Gavin Pleiman, Megan Reinhart, Hunter Schaefer, Gavin Schrader, Jason Schroer, Blake Suchland, Grace Tebbe, Zach Timmerman, Carlos Velasco, McKenzie Waterman, Alyssa Wissman, Jonathan Zimpfer.

Eighth grade

High honor roll, 4.00: Trevor Bergman, Journey Boyle, Mara Brackman, Lydia Heckman, Grant Wilker.

Honor roll, 3.5 and above: Nicholas Alig, Zach Ashman, Josh Bensman, Chloe Bornhorst, Reece Busse, Charlie Dicke, Katherine Fleming, Olivia Grillot, Janelle Hagan, Olivia Hall, Gabirielle Heckman, Samantha Hemmelgarn, Branxton Krauss, Andrew McNaughton, Colten Muether, Caden Puthoff, Nathan Rindler, Tate Roetgerman, Kyla Stachler, Ellie Tangeman, Aliyah Truman, Ben Wells.

Merit roll, 3.00 to 3.49: Emma Bambauer, Rachel Brown, Kaylee Freund, Owen Gabel, Warren Gregg, Candace Homan, Vincent Hulse, Emma Krieg, Mason Kuck, Catherine Langhals, Lillian Lennartz, Mallory Messick, Madeleine Nieport, Kieysha Rismiller, Kanyen Sexton, Braeden Suchland, Elijah Tangeman, Riley Trentman, Grace Wilker.