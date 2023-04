Anna High School honor roll

ANNA — Anna High School has released its honor roll for the third nine weeks of the 2022-23 school year.

Freshman

4.0

Nora Aiken, Samuel Baldonado, Richard Bertke, Blake Bixler, Colson Elliott, Ashley Gehret, Benjamin Gehret, Cole Huecker, Jake Koverman, Tyler, Maurer, Dana Pleiman, Madison Seitz, Emily Sharp, Braden Wenning

3.99-3.5

Carson Burmeister, Jaylin Plessinger, Kayley Wood, Mason Berning, Braydon Dennis, Vanessa Platfoot, Audrey Prenger, Kady Stewart, Coleman Martin, Marin Argabright, Peyton Carey, Cole DuLaney, Caroline Gehret, Zebadiah Pleiman, Ava Reed, Nolan Wilt, Ariana Cadena-Agius, Elijah Smith, Anthony Barhorst, Riley George, Juliana Heinrichs, Averi Werling, James Valentine, Brockton Duncan

3.49-3.0

Addison Shadley, Eliza Casto, Alaina Cummins, Brycen Hull, Valarie York, Sohia Brewer, Isaac Kacin, Marcus Cadena-Agius, Jackson Billing, Kinsley Meyer, Rebecca Perry, Joseph Krites, Lily Holobaugh, Ahmad Muhammad, Brock Swiger

Sophomores

4.0

John Berger, Claire Brunson, Iris Canan, Cynthia Davidson, Evangelina Davies, Kyle Edelmann, Audrey Flaute, Tabitha Gratz, Rachel Harshbarger, Victoria Heitkamp, Corrina Holtzapple, Tayler Klosterman, Chelsea McEldowney, Madison Mumaw, Makenna Pettus, Carson Pleiman, Julia Poppe, Abigail Prenger, Trevor Roberts, Elizabeth Staudter

3.99-3.5

Dillyn Stettler, Myron Parke, Alexandrea Scheele, Isabelle Jenkins, Reagan Schloss, Joshua Wells, Noah Aufderhaar, Tyler Barhorst, Addilynn Irick, Madison Kipp, Camden Palmisano, Aven Zimpfer, Aubrey Dickman, Mae Beckman, Adrienne Brandewie, Amelia Troller, Sadie Paxson, Ethan Egbert, Brooke Metzler, Abigail Stroh, Troy Wolters, Zachary Osborn, Colin Tomanelli

3.49-3.0

Ava Henthorn, Reagan Anderson, Abigail Barhorst, Jayson Muter, Khali Warbington, Serenity Williamson, Donald Garrett, Emma Brunson, Christian Mahan, Cayle Wildermuth, Lindsey Thornhill, Tristan Platfoot, Eve Pleiman, Drew Billing, Gracie Crosson, Alex Shappie, Jay Bensman, Alex Broeker, Gage Hillenbrand, Evan Myers, Keith Homan

Juniors

4.0

Rebecca Barhorst, Ryan Billing, Ethan Blindauer, Kaitlyn Chaffin, Kayleigh Davidson, Maddox Deeren, Taylor Dye, Miranda Evans, Mallory Havenar, Emily Heitkamp, Owen Klinker, Derek Madden, London Reiss, Aaron Simpson, Triston Skinner, Paige Steinke, Jonathan Valentine, Jenna Wolters, John Young, Troy Zimpfer

3.99-3.5

Russell Hoying, Caleb Kenton, Jacob Taylor, Tytus Kress, Karter Pogue, Anthony Gehret, Lane Howell, Makayla Brunson, Ava Bollheimer, Rylan Egbert, Abigail George, Fletcher McKinney, Keighlynn Rickert, Lillie Howell, Eva Deatherage, Addie Wannemacher, Owen Steinke, Madalynn Freisthler, Zoe Gullett, Marlie Barhorst, Isabella McVety, Lucinda Furgeson, Chase Soliday, Zachary Griffith, Seth Hegemier

3.49-3.0

Mason Carey, Devan Myers, Ethan Bolin, Treighton Edwards, Colin Elliott, Camryn Edwards, Lincoln Frilling, Hailey Messer

Seniors

4.0

Peyton Bolin, Isabella Brown, Landon Cantrell, Landon Cobb, Kally Cruset, Liberty Davies, Austin Davis, Thaine Hamilton, Mark Harshbarger, Benjamin McDermott, Eduardo Mahan, Ryan Noll, Aaliyah Osborne, Aalyssa Osborne, Taylor Poeppelman, Allison Post, Brayden Romanowski, Jayden Schwartz, Morgan Shepherd, Carson Spangler, Meredith Vulgamott, Carly Wahl, Andrew Wilson, Rayna Yoder

3.99-3.5

Meredith Klein, Ethan Wolters, Noah Deeren, Gabriel Daniel, Luke Dodds, Brayden Kauffmann, Brooke Pettus, Ava Bertke, Lexi Smith, Ashley Anthony, Morgan Mumaw, Carly Rogers, Jayce Billing, Avery Hillenbrand, Gabrielle Johnson

3.49-3.0

Nolan Fox, Alicia Barhorst, Aubrie Coyer, Jadyn Huber, Carson Reaman, Kadence Foster, Colby Jeffries, Alisha Cruse, Faith Masteller, Jared Line, Grant Carity, Xavier McEldowney, Evan Albers, Landon Blankenship, Joshua Mealy, Brynn Schmitz, Jordan Schwartz, Treytin Blackford, Rebekah Holsapple