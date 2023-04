New Bremen honor roll

NEW BREMEN — New Bremen Local School has released its honor roll for the third nine weeks of the 2022-23 school year.

High Honor Roll – 4.0

Grade 12: Bambauer, Dylan Robert; Eyink, Evan William; Hays, Allison Nicole; Homan, Lauren Marie; Nelson, Maverick James; Powers, Abigale Jacqueline (Abi); Reinhart, Megan Louise; Rindler, Lillian Rose; Ritter, Megan Elizabeth; Schaefer, Hunter David; Schmitmeyer, Mia Katherine; Steinke, Alexandra Louise; Suchland, Chandee Marie; Tebbe, Grace Abigail; Whitlatch, Caroline May; Wilson, Bridget Laura; Zimpfer, Jonathan David

Grade 11: Bornhorst, Mackenzie Michelle; Burden, Abigail Kylene; Gabel, Olivia June; Hamberg, Benjamin Paul; Homan, Chloe Renee; Mertz, Kathryn Alice; Nelson, Henry John; Rismiller, Jenna Marie; Schaefer, Brett Douglas; Shroyer, Dominic Martin; Wittenbrink, Emma Louise

Grade 10: Bernhold, Samuel Lee; Eshleman, Emma Marie; Eyink, Emily Rose; Hirschfeld, Mia Laine; Lochtefeld, Skylar Rose; Monfort, Chloe Machelle; Steininger, Keira Marie; This, Tanner Jason; Wells, Keegan Lee; Wells, Maria Kathryn

Grade 9: Bornhorst, Allie Kristine; Schmitmeyer, Nora Elizabeth; Suchland, Riley Marie; Tebbe, William Michael; Topp, Trevor Michael; Weidner, Laila Anne; Whitlatch, Pierce Alan; Wuebker, Aaron Joseph

Grade 8: Bornhorst, Josie; Bushman, Carly; Evers, Leanne; Firks, Michaela; Kelly, Jacob; Kremer, Tara; Kuenning, Halle; Lauterbach, Aurora; Lefeld, Annie; Lefeld, Sophia; Manbeck, Samantha; Pape, Brady; Rush, Charlie; Smith, Brylin; Steinbrunner, Sophie; Steineman, Noah; Trentman, Neven; Whitlatch, Liviya; Wilker, Olivia; Wilson, June

Grade 7: Bretz, Adelle; Grevenkamp, Levi; Homan, Lillian; Muether, MariAna; Pape, Alayna; Schmitt, Ava; Suchland, Kara ; Sunderhaus, Adelyn; Tangeman, Sophia; Trejo, Vivian

Honor Roll – 3.5 to 3.999

Grade 12: Arling, Kylie Nicole; Bertke, Chase Allen; Cox, Aiden Bryce; Dreffer, Adrian Lee; Dues, Molly May; Homan, Alexander Ryan; Homan, David James; Homan, Troy Franklin; Jiang, Anni; Johnson, Gianna Carisma; Kremer, Dylan Joseph; Pape, Ella Marie; Paul, Rianna Lynn; Pleiman, Gavin Robyn; Powers, Cole David; Schrader, Gavin Xavier; Schwartz, Olivia Marie; Speelman, Marcus James; Spragg, Gavin Joseph; Steinke, Lucas James; Suchland, Blake Michael; Topp, Logan Craemer; Velasco, Carlos Ivan; Warnecke, Maryssa Ann; Waterman, McKenzie Kay; Wissman, Alysa Jane

Grade 11: Dammeyer, Alivia Lyn; Evers, Larissa Elizabeth; Garman, Elizabeth; Heitkamp, Jonathan Mark; Heitkamp, Olivia Anne; Helmlinger, Jordan Michelle; Keller, Carson Thomas; Lange, Norah Tyler; Lozier, Mara Ashley; Murray, Lauren Elizabeth; Puthoff, Keaton Michael; Schaefer, Trevor David; Schmiesing, Reagan Marie; Schumm, Logan Hunter; Wiedeman, Zachary Austin; Wooten, Cherika Nicole; Zeller, Hayden Wilson; Zimpfer, Jillian Elizabeth

Grade 10: Bushman, Lydia Elizabeth; Dicke, Grant Kenneth; Dwenger, Sarah Beth; Firks, Kendall Anne; Heitkamp, Adriana Lynn; Hemmelgarn, William Harold; Jiang, Andy; Keller, Brady Thomas; Luedeke, Leah Elizabeth; Muether, Rogan Michael; Nelson, Marina Jane; Noll, Jacob Matthew; Pape, Allyson Jo; Rindler, Owen Joseph; Schrader, Melina Katherine; Smith, Piper Dayle; Spragg, Roman McLean; Suchland, Jackson Joseph; Suchland, Tanner Andrew; Tangeman, Whitney Rose; Tinnerman, McKenna Riley; Voress, Bryce George; Wilker, Vincent John

Grade 9: Ashman, Parker John; Borho, Mikayla Renee; Bornhorst, Owen Bruce; Brown, Ashley Nicole; Bruns, Alaina Marie; Dues, Eli Joseph; Dwenger, Ryan David; Eastham, Aidan Kingston; Evers, Jordan Nicholas; Freels, Mary Kay; Fullenkamp, Layla Rose; Grant, Addison Renee; Homan, Lucy Rebecca; Homan, Samuel Joseph; Jerome, Zander; Keller, Caleb Lee; Kuenning, Addison Jane; Kuenning, Summer Jo; Lamoreaux, Makalah Ross; Lefeld, Trey Phillip; Longfellow, Lily Katheryn; McCollum, Emma Mary; Meiring, Taylor Ann; Mertz, Veronica Donna; Meyer, Ava Lynn; Moeller, Emma Marie; Mumaw, Austin James; Olberding, Ryan James; Opperman, Taylor Nicole; Osburn, Ethan Scott; Quellhorst, Gavin Jeffery; Rindler, Mary Elizabeth; Rohr, Avery James; Schumm, Brock Gregory; Schwartz, Tyler John; Sunderhaus, Conner James; Thornton, Olivia Susan; Timmerman, Joshua Lee; Whitlatch, Danacheca Issac; Wittenbrink, Caleb Dale; Yingling, Kayla Lynn

Grade 8: Canseco, William; Castillo, Vanessa; Cathcart, Eli; Davis, Susannah; Dicke, Gavin; Eyink, Nolan; Eyink, Sophie; Fullenkamp, Macy; Heckman, Brandi; Homan, Aaden; Jellison, Jett; Lefeld, Landon; Leichliter, Ryan; Lennartz, Lukas; Lozier, Joel; McNaughton, Thomas; Mescher, Gavin; Mumaw, Vivienne; Shroyer, Simon; Tangeman, Julia; Tinnerman, Grayson; Topp, Ella; Trego, Allison; Varno, Arelia; Wilker, Alexa; Wilker, Rebecca; Wooten, Janelle; Zimpfer, Colin

Grade 7: Albers, Josie; Burden, Dylan; Craft, Brooke; Dicke, Avery; Dicke, Reagan; Dietzman, Audrey; Eilerman, Ashtyn; Gerasimchik, Brody; Hemmelgarn, Lily; Hoffmaster, Nirvana; Keller, Colton; Kuenning, Gwen; Mertz, Harley; Monfort, Aiden; Nelson, Charlotte; Olberding, Hunter; Pressley, Aniya; Reinhart, Will; Rindler, Jane; Schwartz, Zachary; Spragg, Quinten; Thornsberry, Brylee; Thornton, Madison; Topp, Luke; Utz, Megan; Weidner, Wyatt; Wittenbrink, Tobiah; Zeller, Sieanna

Merit Roll – 3.00 to 3.499

Grade 12: Bernhold, Patrick Thomas; Brown, Erika Lynn; Elking, Carter Owen; Grant, Aidan Phillip; Hemmelgarn, James Steven; Kremer, Brooklyn Ann; Poeppelman, Aaron; Sailer, Benjamin Adam; Scheib, Cooper Ryan; Schroer, Jason Eric; Skinner, Gavin David; Suchland, Journey Joy

Grade 11: Bergman, Carson Gerard; Dammeyer, Amelia Lynn; Kelly, Noah Zachary; Krieg, Tyler John; Kuenning, Nolan Lee; McFeely, Aiden Patrick; Nelson, Henry Benjamin; Opperman, Megan Renee; Paul, Carma Danielle; Ranly, Hayden John; Ransbottom, Benjamin Ray; Thieman, Aaron Thomas; Voress, Clint Ronald; Weidner, Anika Susan

Grade 10: Boyle, Shaylee Rae; Busse, Ryland Gerald; Heckman, Austin Ryan; Homan, Caden Joseph; Huber, Ava Lynn; Kramer, Ella Marie; Kremer, Alexandra Renee; Krieg, Logan James; Osterfeld, Jacob Thomas; Sexton, Khyra Denise; Warnecke, Tyler James; Wells, Maddox Edward; Wente, Caden Charles

Grade 9: Baker, April Lynn; Benitez, Alondra *; Berg, Jay Michael; Blanchard, Lydia Elle; Brincefield, Jetacer Vegas; Carte, Noah Joseph; Cox, Leim Maddox; Frick, Caden Michael; Harrod, Madison Marie; Homan, Abby Lynn; Lange, Jace Brayden; Nelson, James Patrick; Powell, Jaylen James; Saintignon, Lucas Alvin; Stephens, Kamryn Cordelia; Tostrick, Ellen Mae; Wente, Dylan Wayne

Grade 8: Bensman, Jake; Garman, Katherine; Goings, Vincent; Homan, Cierra; Hughes, Gracie; Mummey, Reece; Nelson, Charles; Tinnerman, Bennett

Grade 7: Baughn, Anderson; Bruns, Jackson; Burns, Payton; Carte, Andrew; Dixon, Cole; Elshoff, William; Niekamp, Tate; Poeppelman, Brady; Rismiller, Andrew; Wente, Ava