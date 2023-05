Riverside High School honor roll

DEGRAFF — Riverside High School, grades 7-12, has announced its honor roll for the fourth nine week grading period which ended on May 18, 2023.

Seventh grade:

4.0 or better: Valerie Knight, Clara McGill, Brody Orsborne, Chloe Purtee 3.5 or better: Corbin Reed, Gage Steineman, ,Gunner Carpenter, Molly Carman, Addison Shoe, Evelyn Osborne, Madalynn Bower, Aiden Fout, Dalton Popp, Garrett Mahurin, Jonathan Godinez, Liam Shoe, Kyle Winfrey, Randi Doyle 3.0 or better: Justin Mazariegos, Laithen Snyder, Makayla Reynolds, Collin Wren, Guage Shoemaker, Adalynn Calaway, Makenzie Stotler, Abigail Strayer, Shaelyn Stewart, Deacon Lillard, Brayden Moore, Jaycen Roby, Tristin Orsborne

Eighth grade:

4.0 or better: Morgan Shockey 3.5 or better: Kara Klingler, Ayden Bortree, Victoria Seeley, Joshua Caldwell, Keira Manahan, Cooper Crouch, Makayla Hurley, Miah Carman, Emilee Robinson, Madelyn Lemly, Alexis Snyder, Carson Klingelhofer, Kagen People, Maverick Saylor, Bryson Eaton, Jace Lemly, Layla Jordan, Jacob Riley, Kailyn Lemly, Lei Hurley, Leila Watson 3.0 or better: Cole Schindewolf, Zane Armbruster, Himmler Dick, Demi Gonzalez, Lillian Zwiebel, Madalyn Gillman, Garrett Purtee, Peyton Duckro, Syler Clark, Courtney Richmond, Annabelle Schlumbohm, Colton Hurley, David Gross, Whitney Leatherman, Kelly Fulkerson, Drew Wilson, Adelia Grant, Dylan Trimble

Ninth grade:

4.0 or better: Hayden McCully, Lillian Huber, Gillian Knight, Elijah Kindle, Abigail Clary, Riley Dillon 3.5 or better: Reaghan McDaniel, Lilian Weese, Grady Jenkins, Zoey Ransbottom, Ashley Roach, Hayden Sanford, Elizabeth White, Emma Strayer, Joel Brooks, Chelsea Trout, Allison Estep, Alei Jones, Shaye McGill, Gage Ervin, Ayden Mees, Asia Brown, Leland Warner, Cheyenne Oakley, Mariah Williams, Madison Parker, Carston Bell, Leah Parrett 3.0 or better: Cameron Jordan, Tony Robinson, Raelynn Sagraves, Kaylee Robinson, Chase Conrad, Kaylean Jones, Evan Strayer, A’Liyah Johnson, Travis Korous, Leia Jones, Sydney Carnes, Jarrett Stahler, Jason Friend, Blaine Shoe, Preston Smith, Nate Richmond

10th grade:

4.0 or better: Jaidyn Jackson, Jayden Hoffer, Carter Kreglow, Kelsey Burt, Jorden Dunham, Gavin Orsborne, Avery Perk 3.5 or better: Jaxon Woods, Alexandria Thuel, Levi Buchenroth, Brook Hunkler, Brianna Brandyberry, Wyatt Popp, Landon Purtee, Kaylee Fulkerson, Christopher Starnes, Kierstyn Johnston, Shasta Dunn, Kirstyn Carpenter, Zach Bradley, Kamdyn Ireland, Trena Chevalier, Caymen Courter, Cirus Gonzalez, Isaac Bender, Kaitlyn Jackson, Travis Brooks, Julia Meade 3.0 or better: Brice Kauffman, Abbigale Scherer, Evie McGill, Braylon Dunn, Damien Smith, Thomas Burden, Zoie Armbruster, Ayden Clary, Taylor Dillon, Houston Anderson, Sarah Russell, Aubree Huston, Breanna Puff, Liah Morrison

11th grade:

4.0 or better: Ava Klingler, Cassondra May, Rielee Richmond, Rylee McCully, Kristina Plank, Jason Robbins, Jimmy Trout 3.5 or better: Jailyn Leeper, Julia Fleming, Hailey Noggler, Corwin Bell, Cody Craig, Emma Saylor, Reece Jenkins, Hadlie Asbury, Faith Brownlee, Samuel King, Sienna Stewart, Gage Stevenson, Gavin Robinson, Dominik Stotler, Nate Copas, Myles Platfoot, Dylan Cooper, Kyleigh Duff,

Michael Shockey, Riley Giles 3.0 or better: Lillian Rose, Makayla Mees, Faith Shoe, Ciara Wray, Kaitlyn Schlumbohm, Dylyn Burchett, Halyn McClintick, Brooklynn Valmore

12th grade:

4.0 or better: Rachel Knight, Briana Bradley, Hayden Gammell, Andrew Knight, Jade Copas, Alaina Snow 3.5 or better: Walker Whitaker, Skyler Hudson, Audrey Kopus, Dallas Hoffer, Samuel Knight, Leah Burden, Warren Shockey, Siera Barhorst, Skylar Barhorst, Ethan Lattimer, Kaleb Schindwolf, Kathlyn Richards, Harley Stevens, Hannah Anderson, Tyler Knight, Hailey Stevens, Ti Gonzalez, Madison Mescher, Zander Crouch, Kylie Shoe 3.0 or better: Quenten Newman, Drew Jones, Ayva Stewart, Daisy Armbruster, Neveah Bowman, David Jarrett