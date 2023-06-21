Elizabeth Ayala hangs from her hair as she performs in the Culpepper and Merriweather Great Combined Circus at the Anna Community Park on Tuesday, May 23, 2023. Visitors also saw a big cats presentation, a trapeze performance and a tightrope act.

Luke Gronneberg | Sidney Daily News

Mayor: Mark Pulfer, 937-394-3751, ext. 105

Village Administrator: William Kessler, 937-394-3751, ext. 103

Village office: 209 W. Main St., Anna, OH 45302; 937-394-3751

Fiscal Officer: Stacy Meyer, 937-394-3751, ext. 104

Village Solicitor: Madison Brinkman, 937-492-9191

Village Council: Ken Aselage, Andy Baldonado, Gary Strasser, Riley Schumpert, Darla Bender and Randy VanHorn; meets every second and fourth Tuesday of the month at 7 p.m. in the village hall.

Police Chief: Darrin Goudy, 937-394-8381

Fire Chief: Tim Bender, 937-394-2116

Anna Local Schools: 1 McRill Way, Anna, OH 45302; 937-394-2011

Library: 304 N. Second St., Anna, OH 45302; 937-394-2761

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