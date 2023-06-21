Mayor: Mark Pulfer, 937-394-3751, ext. 105
Village Administrator: William Kessler, 937-394-3751, ext. 103
Village office: 209 W. Main St., Anna, OH 45302; 937-394-3751
Fiscal Officer: Stacy Meyer, 937-394-3751, ext. 104
Village Solicitor: Madison Brinkman, 937-492-9191
Village Council: Ken Aselage, Andy Baldonado, Gary Strasser, Riley Schumpert, Darla Bender and Randy VanHorn; meets every second and fourth Tuesday of the month at 7 p.m. in the village hall.
Police Chief: Darrin Goudy, 937-394-8381
Fire Chief: Tim Bender, 937-394-2116
Anna Local Schools: 1 McRill Way, Anna, OH 45302; 937-394-2011
Library: 304 N. Second St., Anna, OH 45302; 937-394-2761