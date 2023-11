ANNA — Anna Middle School has released its honor roll for the first nine weeks of the 023-24 school year.

Sixth grade

4.0: Mia Ahrens, Mia Barhorst, Naomi Broeker, Robert Cisco-Homan, Wesley Dickman, Emma Echols, Isaac Harshbarger, Brant Heitman, Dawson Homan, Trinity Khammanh, Lucas Schulze

3.99-3.5: Ezrela Hickman, Liam Koehler, Rilee Saylor, Aidynn Davidson, Kendall Kinninger, Isabelle Moorman, Alexander Schulze, Celia Brandewie, Chloe DuLaney, Morgan Fogt, Max Landrum-Bales, Claire Poppe, Grant Stone, Emma Wuebker, Mason Burke, Lyric Deeren, Samuel Howell, Joshua Patton, Holden Schemmel, Caleb Schulze

3.49-3.0: Zoey Swiger, Amos Inman, Atlas Kimpel, Kendall Koether, Hailey Schwind, Layla Smith, Olivia Wilt, Maddy Barhorst, Sophia Brunson, Devery Coverstone, Emma Dwyer, Piper Hayes, Liam Heitman, Jocelyn Stewart, Cohen Adams, Brenna Axe, Myles Duncan, Tyler Hoelscher, Charlie Hoying, Hayden Hughes, Israel McVety, Avery Seitz, Robert Chandler, Brooklyn Fittro, Ave Riethman, Easton Shuster, Kallie Steward, Aydria Koch, Erykah Barnes, Raelynn, Curtis, Andrew Harmon, Kyndel Huddleston, Trey Roberts, Ian Romanowski

Seventh grade

4.0: Jenna Barhorst, Kendall Bender, Alenah Berner, Annie Cain, Brezlyn Egbert, Hank Flaute, Leah Fuqua, Caleb Garrett, Harper Homan, Michael Jenkins, Owen Kacin, Michael Klein, Eli Lightle, Emma McClay, Brynleigh Osysko, Griffin Pettus, Rio Ramos, Addison Wentz

3.99-3.5: Conner Bertke, Isaiah McNeal, Magdalene Monnin, Brielle Hoying, Quinn Palmisano, Ashlynn Ruark, Abigail Staudter, Adrianna Foster, Brady Noll, Carson Prenger, Elle White, James Tuente, Leanna Bates, Lani Edwards

3.49-3.0: Mason Johnson, Payton Stine, Trenton Leugers, Alayna Pouder, Allisyn Schulze, Kennedy Vaubel, Aiden Ziegenbusch, Isaiah Schulze, Brent Thornhill, Aubree Frock, Logyn McLain, Lilly Whitney, Liliana Williams, Lance Ward, Clayton Eckenwiler

Eighth grade

4.0: Liza Barhorst, Brianna Bensman, Elaina Brandewie, Ian Burmeister, Ryder Duncan, Owen Egbert, Lexi Elliott, Josie Flaute, Bryce Fleckenstein, Cali George, Maria Heitkamp, Kendall Hennessey, Cecilia Inman, Niyah Koch, Amber Leopold, Derek Meyer, Locklan New, Ragan Saylor, Zachary Schulze, Jena Stettler, Lauren Stone, Ben Stroh, Miya Thobe, Gabe VanHook

3.99-3.5: Emma Poeppelman, Madaline Pogue, Erika Powers, Corinne Smith, Kayley Wilt, Alex Wuebker, Logan Ziegenbusch, Avery Barhorst, Madilyn Bender, Jacob Blanchard, Ayva Fogt, Brennan Rasneor, Sheridan Williamson, Carson Worthington, Evan Cain, Miranda Hoying, Jace Noll, Austin Shappie, Elynn Stearns

3.49-3.0: Kale Hoying, Jack Schweitzer, Ezra Egbert, Paige Heck, Kolson Kinninger, McKinley Schloss, Carter Seitz, Tate Hampton, Landon Swiger, Landon Grisez, Caoimhe Grismer, Addison Hewitt, Palynn Hoying, Quintin Hughes, Hunter Messer, Brody Murray, Jacob Rister, Ethan Brunson, Emily Fuller, Leilanah Kirkland, Paidynn Marshal, Landon Phillips, Josie Phlipot, Mckenzie Simcoe-Housel, Ella Warbington