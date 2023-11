Sidney High School honor roll

SIDNEY — Sidney High School has released its honor roll for the first quarter of the 2023-24 school year.

Freshman Honors (3.0 – 3.49): Alayah Ahrns, Grant Allen, Logan Allinder, Ameera Barnes, Lucas Bogart, Tessa Curl, Aevah Davis, Kylee Dennis, Marlee Dodds, Andrew Douglas, Anna Ervin, Madison Evans, Olivia Foy, Justin Godinez, Carleigh Henline, Molly Keiser, Alex Kizer, Addison Lambert, Ivy Laughlin-Jarrell, Shawn LeMaster, Kainalu Maka-Kekona, Yeyli Matiaz, Ella McClain, Antoinette Neu, Lynnia Northington, Caley O’Meara, Jo’siah Paul, Lilee Pierce, Dylan Platfoot, Braylon Rodeheffer, Cayden Scott, Natalia Scott, Cameron Slife, Madison Spradlin, Addison Stewart, Robert Toeppe, Mckenna Wagner, Kyndahl Walker, Connor Widmark, Riley Young

Freshman High Honors (3.50 & above): Ty Allen, Aissata Ba, Ayden Baker, Cody Baker, Jalynn Barnes, Rachel Bisbee, Maven Bradley, Jordan Brant, Zoey Browning, Desean Burns, Sophia Childs, Emma Chupp, Cayleen Cook, Trissa Crawford, Weston Daniel, Kalee Dennis, Cheikh Dia, Colton Dickman, Isaac Duning, Samuel Dwyer, Maddison Edwards, Alexander Elliott, Caitlin Fenton, Destiny Fergus, Andrew Ferguson, Dwight Fisher, Jaida Fisher, Abigail Fleming, Xander Fleming, Dreaden Foy, Maleek Franklin, Jason Gonzales, Tessa Grieve, Elizabeth Griffis, Miles Hamilton, Praylyn Hamilton, Ashton Herron, Jaxson Hickman, Christian Hill, Hailey Holmes, Katelyn Howard, Kiana Huckleby, Ryunosuke Kamura, Abegail Keys, Emily Knasel, Austin Lamma, Kaleb Lee, Daniel LeMaster, Destiney Lockhart, Faith Long, Kowen Ludwig, Camden Mackall, Adelynn Mayse, DeAnna McKibben, Gabrielle Mertz, Piper Miller, Jeffrey New, Reagan Oswalt, Jaxxson Payne, Kaleigh Perkins, Shyla Pistole, Ethan Platfoot, Kindell Pridemore, Connor Rotenberry, Kennedy Schulze, Jake Scully, Zachary Siegel, Brayden Smith, Jolene Smith, Hapsa Sow, Aiden Spaulding, Lindan Stewart, Joseph Stockton Jr., Zoey Studebaker, Kade Swiger, Brenden Vore, Marley Watterson, Noah Widmark, Alyssa Wigginton, Draven Willams, LaShawnt Williams, Joshua Younker

Sophomore Honors (3.0 – 3:49): Ashley Alexander, Bryan Amerine, Kaden Barringer, Blake Beair, Maycyn-Joe Black, Chase Bragg, Aiden Breitfeller, Jazmen Chester, Lukas Clack, Alyssa Cooper, Jayden Davis, Jaydan Dresher, Arnold Fleming, Dakota Goings, Collin Hance, Carter Heinfeld, Xzavier Henderson, Kayden Herbert, Ian Ike, Addison Kinney, Noah Laine, Wayne Latimer, Konner McKenzie, Sherry Morris, Skyler Nolan, Kali O’Leary, Braylen Parker, Stazia Philpott, Camden Ritchie, Ayden Roe, Kasey Schmidt, Andrew Scoggin, Malikai Smith, Savannah Watkins, Blake White, Isabella Winfield, Makenzie Yokley

Sophomore High Honors (3.5 and above): Kailey Arthur, Samuel Baldauf, Joshua Bartholomew, Steven Beckstedt, Joseph Boehm, William Boehm, Sophia Bosslet, Kaiulani Brown, Leonel Carmona Campos, Laila Caudill, Travis Ceyler, Karson Clack, Donovia Clark, Tyler Clay, Katherine Cochran, Jullissa Coey, Delilah Colegrove, Keegan Conley, Marly Coons, Avery Cromes, Jaden Danklefsen, Hailey Dietz, Nicholas Dietz, Brooke Douglas, Adan Echeman, Taylah Finfrock, Braylon Fisher, Jeremie Fisher, Aniah Freeman, Rylan Gessler, Alana Grant, Wallace Grieve, Hailey Hensley, Mariah Johnson, Kamya Jones, Jaylen Keister, Deagen King, Isaiah Knott, Lucas Knott, Mackenzi Koester, Caroline Lacy, Andruw Lamma, Briana Lewis, Michael Locker III, Ivy Logan, Colbert Long, Christopher Lopez, Benjamin Luthman, Miah Macias, Samara Mann, Blake Martin, Joni Martin, Robert Martin, Kaitlyn McKinney, Jazlynne McMillen, Hayden McVety, Elijah Miller, Vincent Miller, Samuel Mitchell, Tatum Money, Kaylee Morgan, Breylon Nanthalangsy, Nevaeh Owen, Yug Patel, Agony Payne, Stephen Perry, Zavier Perry, Deanna Phinney, Madison Piatt, Riley Randolph, Veda Rice, Ivy Roberts, Kalesha Rush, Cristofer Santiago Rivera, Keaton Shaffer, Jordan Shipe, Jada Shroyer, Emma Smith, Libby Spangler, Summer Sprowl, Myles Steenrod, Shelbi Stiver, Avery Stover, Alena Swearingen, Brooks Taylor, Cartier Thompson, Hayden Thongvylay, Patrick Tillman, Deakon Tippie, Quyen Tran, Carter VanZant, Naidia Vielma, Rayden Wells, Eleanor Wigley, Stari Williams-Smith, Aaron Withrow, Emma Wood, Brooklyn Woolum

Junior Honors (3.0 – 3:49): Caileb Allinder, Bryant Andrews, Caylee Blackford, Chanler Bladen, Anthony Blosser, Olivia Breinich, Madison Burks, Alexander Dunbar, Destiny Fahnestock, Javon Frisby, Shamirrah Gheen, Briaunna Gregory, Tylee Hale, Allison Hall, Jesse Hatfield, Logan Hilyard, Trace Hull, Mason Kelly, Leah King, Brayden Lee, Ethan Mayse, Elijah McKenzie, Mason Murphy, Joseph Nash, Jayden Neeley, Gaigen Phillips, Gavin Phillips, James Pleasant, Jadon Redmon, Zerah Roesser, Victor Santiago Rivera, Taylor Schweitzer, Joshua Scott Jr., Maddox Snider, Sean Strohmenger, Tornado Sumlin, Leland Trapp, Desirae VanFossen, Oli Vernon, Jamen Ward, Ralex Winals

Junior High Honors (3.5 and above): Andrew Adams, Kaitlyn Adams, Marcus Allen, Emma Arnett, Ventura Arroyo, Maddox Barnes, Evan Barringer, Kassidy Bartlett, Aubrey Beagle, Lana Beaver, Zoey Blackford, Brady Blankenship, Jacob Boyd, Jacob Bramblett, Lacelend Burdiss, Riley Burke, Braydon Cagle, Katelynn Campbell, Matthew Carr, Bradyn Castle, Preston Chupp, Carter Clay, Addyson Craft, Madison Cramer, Maxwell Crist, Kadyn Cromes, Jayce Daniel, Alexander Davidson, Cynthia Davidson, Logan Davis, Jade Dawson, Kendall Dickman, Mason Dohner, Dalton Earick, Trenton Elliott, Kenzie Fischbach, Taneyah Foy, Aspen Frank, Avery Frank, Michael Frazier, Aryel Frisby, Ava Graber, Garrett Guinther, Autumn Hall, Shelly Harrod, Emily Harter, Francisco Herrera, Alexander Hilgefort, Olivia Hill, Alexander Holbrook, Zachary Holtzclaw, Mikayla Huckleby, Libby Hurley, Connor Jenkins, Jorge Jimenez, Samantha Jones, Brayden Kennedy, Ty Latimer, Gavin Layne, Carson LeMaster, Christian Loaiza, Elizabeth Lopez, Adelyn Luginbill, Britney Luthman, Joelon Lyons, Isiah Macias, Cailyn Mackall, Ashton Macy, Jaylee McDaniel, Kelis McNeal, Kalinn McWilliams, Isabell Mouk, Leia Murray, Kenneth Neu, Lydia Neves, Ethan New, Grant Nuss, Scarlett O’Keefe, Danny Orr, Andrew Overholser, Austin Owens, Jaykumar Patel, Isaac Phelps, Jace Puckett, Kila Puckett, Gilbert Quaintance, Zachary Rice, Ulysee Robinson, Jackson Root, Ashton Rose, Logan Rose, Elizabeth Roth, Emily Rowe, Ja’nai Saylor, Jordan Scully, Jenna Shaffer, Cyrus Sherrill, Lauryn Shetterly, Landon Sibert, Zoey Simindinger, Parker Slaven, Elizabeth Smedley, Tanner Snider, Ivan Spencer, Julius Spradling, Shelby Stilwell, Carson Swallow, Joseph Thomas, Andrew Thorne, Alexa Tidwell, Margaret Turner, Cain VanZant, Larkyn Vordemark, Skylar Wagner, Hannah Weldy, Tatum Werntz, Hayden Westerbeck, Evangeline Wethington, Jocelyn White, Ainsley Wiford, Alanna Williams, Kade Wilson, Remington Wise, Landon Woodard, Carter Wooddell, Matthias Yelton, Kaden Young, Lakota Young

Senior Honors (3.0 – 3.49): Bryce Allen, Destyni Amerine, Cory Blackford, Donnivyn Bonnoront, Eathen Boyd, Jennifer Carmona Campos, Jeremy Davis, Matthew Deats, Christ Diomande, David Dulaney, Camryn Edwards, Lawrence Fahnestock, Nicholas Fenton, Landon Finke, Faith Freeman, Isaiah Golden, Lexus Hatfield, Carter Johnson-Young, Nevaeh Jones, Dylan Kelly, Isaiah Loaiza, Dakota Martin, Carlie Matos, Jace Minniear, Nicholas Newberg, Payton Poore, Darius Pultz-Wolaver, Zane Roesser, Layne Spradlin, Zachary Swiger, Niveah Thongvylay, Alyssa Thumma, Erin Young

Senior High Honors (3.5 and above): Logan Accuntius, Kristen Alexander, Duane Amerine, Anika Arcikauskas, Hayden Ball, Olivia Barga, Keyon Bargar, Isaac Basil, Derrick Bean, Ryan Bennett, Elijah Biddle, Gage Bonnette, Toby Borihane, William Boshears, Braxton Brewer, Hannah Carlson, Rocelyn Cathcart, Hunter Compton, Lauren Conley, Britney Couch, Isaiah Cromes, Cloe Crothers, Dameon Daniels, Mitchell Davis, Owen Deam, Noah Denner, Alexis Dennis, Truman Depinet, Connor Doty, Bradley Douglas, Kyle Drees, Robbin Edwards Jr., Emma Epley, Tailianys Escalera Rodriguez, Audrey Evans, Caleb Everett, Jerome Fisher, Keaton Fisher, Emily Fleming, Naomi Fleming, Joseph Flynn, Evan Fogt, Alexander Frew, Alexander Frohna, Joshua Ganger, Gavin Gillum, Tiar Golden, Brady Hagan, Aiden Harris, Gabriel Harter, Emma Heffelfinger, Cass Hensley, Malea Hensley, Tucker Herron, Kaelin Hickman, Kiara Hudgins, Brice Hughes, Kimora Johnson, Cecilia Klinger, Brooklyn Koester, Alexander Lamma, Mason LeMaster, Ray Lewis, Audrea Litton, Ciera Long, Samantha Marlow, Brandt McClain, Brianica McGhee, Abigail McNeal, Shelby McVety, Elena Mendoza, Liann Morris, Fernando Muniz, Olivia Murphy, Binta Nage, Samuel New, Nicholas Nuss, Breanna Parks, Jarrett Payne, Cutberto Ramirez, Hailey Richardson, Kasi Rinderle, Kristyn Rinehart, Douglas Rork, Roslyn Rotan, Sophia Rowles, Kyla Rush, Grant Schultz, Krislynn Scott, Logan Shaw, Nathan Siegel, Seth Smedley, Madisyn Smith, Kyleigh Spade, Layla Spangler, Allyson Speer, Landon Stallings, Carter Strunk, John Swallow, Aliyah Taborn, Sophia Thompson, A’Mya Thornton, Emma Tittle, Tyler Toves, Phuc Tran, Selena Travis, Lauren Unger, Graham Van Tilburgh, Maddison VanDeGrift, Rylee Vestal, Olivia Voress, Aaron Ward, Sahnia Webber, Morgan Wheeler, Avery Wurstner, Austin Yates