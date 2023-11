Sidney Middle School honor roll

SIDNEY — Sidney Middle School has released its honor roll for the first nine week so of the 2023-24 school year.

Fifth grade

4.0: Neilah Barga, Andrea Beard, Prince Blanc, Logan Bogart, Layla, Browner, Logan Cassada, Dustin Cassidy Jr., Maggie Clark, Katelyn Curlis, Brenna Davis, Aria Eisenhardt, Parker Ellis, Kristen Frisby, Leroy Gehle, Gunnar Geuy, Hudson Goffena, Garrett Gold, Kaiden Harris, Emma Holiday, Aubri Jacob, Annabelle Johnson, Brice Johnson, JaLeeya Jones, Jameson Jordan, Aiden Kennedy, Arianna Kirtley, Logan Kizer, Chihiro Kote, Brooklyn Lewis, Larkyn Mann, Jillian Martin, Mia McFarland, Elizabeth Miller, Timberlee Moore, Michael Oder, Leighton Pitzer, D’Angelo Rose, Benjamin Snyder, Rhilynn Stitzel, Andrea Sto Domingo, Sumire Tamura, Emma Tasanasanta, Annie Ruth Taylor, Munroe Taylor, Kaden Ward, Ross Woodard

3.99-3.5: Gabriel Anderson, Emma Beckstedt, Spencer Bender, Aaliyah Bishop Johnson, Willow Bradley, Aram Cable, Gavin Cramer, Zachary Cruz, Zander Deubner, Anthony Eshman, Kelynn Fisher, Elijah Foster, Jerell George, Shaleigha Gheen, Kenslee Girod, Joseph Godinez, Harlow Gredvig, Charles Harter, Myles Helman, Mason Hittepole, Olivia Hittepole, Auguste Jackson, Jayde King, Jayden King, Arianna Lawson, Joshlyn Lawson, Kamden Lenhart, Emily Mabry-Meiring, Matthew Martinez, Griffin McCoy, Elijah McPeek, Elijah Nelson, Brayden Park, Georgia Paul, Zaida Powers, Gabriel Ritter, Burke Ross, Kota Shimizu, Riot Shoffner, Aurora Smith, Dounou Sow, Gavin Spradlin, Owen Swank, Joselyn Thomas, Patience Thomason, Charli Toler, Rylie Tucker, Brycen Turner, Ellie Turner, Aliana Ward, Silas Watson

3.49-3.0: Lydiya Amador, Karmyn Barnes, Aiyana Beers, Myah Bladen, Avery Bumgarner, Laylen Cherry, Aaliyah Chuney, Faith Daniel, Hayden Davidson, Anthony Disher, Zane Dohner, Alexis Exley, Ezekiel Fogt, Mykel Freeman, Bentley Frew, Lauren Fronsoe, Yaretzi Gonzalez, Nathan Hammer, Lillian Henderson, Allen Hirata, Khalila Issoufou, Graecin King, Chase Litz, Kyzen Martin, Destiny Maynard, Isabella Miller, Owen Murray, Jack Pritchard, Logan Reed, Mohamed Sao, Delaney Schaffer, Evelyn Shatto, Payden Shortridge, Brayden Smith, Miles Stockton, Trealynn Taylor, Callan Wade, Aubrianna Webb, Paulette White, Isaac Wilde

Sixth grade

4.0: Lila Adams, Sophia Bender, Liam Bosslet, Evelyn Brandyberry, Kinsey Briley, Ramiah Cable, Charli Curtner, Jayden Davis, Logan Dietz, Scott Dixon-Weese, Cavin Francis, Gabriel Gessler, Leyton Goffena, Noah Hume, Jameson Lacy, Justine Leffman, Elijah Long, Lillian Murphy, Jack Noah, Shayne Ritter Cable, Alayna Russell, Vivaan Sakhalker, Emmett VanTilburg

3.99-3.5: Jacob Bailey, Adalyn Barger, Nyah Beaver, Nolan Bosslet, Parker Call, Vincent Casiano, Kenzleigh Castillo, Trumar Cherry, Gayle Cox, Lynn Cox, Dominic Damico, Cameron Davis, Drelyn Dillon, Brooklyn Durr, Zanna Evans, Coltyn Gillum, Troy Gockley, Wyatt Hall, Adam Harris,Megan Hemlinger, Portia Hill, Robbie Hubble, Cora Kimbler, Edelle Langston, Xeryus McGhee, Kaden McNabb, Imperial Nevels, Matthew Olding, Elijah Owen, Noah Peavley, Anahia Reeve, Shane Sampson, Nikita Sellner, Gracie Shortridge, Joshlynn White

3.49-3.0: Landon Barga, Kaydence Barnes, Conner Boswell, Alivia Brazeal, Carsen Cole, Breyonna Cundiff, Kenadee Davis, Hagen Dodds, Jake Edwards, Laynie Fisher, Leila Gross, Devon Hamilton, Lena Hamilton, Gavin Hawk, Kendra Hawkins, Anna Jenkins, Lydia Jones, Djinda Kane, Andrew Keiser, Kody Kenard, Mathue Kennedy, Mason LaVoie, Annalynn Ludwig, Jeremiah Martinez, Jaden McCoy, Kolten McCoy, Jerome Neu, Sheliany Ortiz-Ledee, Makaila Powell, Akia Pridemore, Kylar Ragland-Huddleston, Jonathon Richardson, Hayden Rivera, JayLee Roberts, Liliana Roe, Jemma Selzer, Emilee Sherrill, Elliott Spaulding, Josiah St Myers, Brayah Stockton, Mya Sutton, Aubrey Swartz, Asani Waters

Seventh grade

4.0: Emily Adams, Connor Braun, Emmalyn Braun, Matthew Bray, Aidan Burden, Madison Ellis, Kaylene Frisby, Addisyn Greer, Emilee Haynes, Raelyn Jones, Alayna Lee, Darian Lee, Andrew Lundy, Sophia Maxon, Hayden Mayse, Evalynn McKenzie, Ethan Moore, Titus Morgan, Broxton Nuss, Cole Nuss, Corbin Nuss, Allyaira Phipps, Carter Shurts, Blake Simpson, Jeremiah Taylor

3.99-3.5: Ryleeanne Altstaetter, Sharon Beers, Lila Brammer, Dakota Brown, Kaleb Cline, Chloee Cook, Bryson Cox, Angela Cruz-Zeledon, Ja’kya Dawson, Lilyana Dobbins-Wheeler, Kendall Douglas, Morgan Fleming, Dawson Frew, Gabriella Gonzales, Bailey Hamblin, Owen Helman, Adrian Hernandez, Chaise Johnson, Reese Jones, Zackery Jones, Norah Kennedy, Ethne Langston, Gemma Lewis, Urijah McGhee, Josie McVety, Lillian Miller, Chance Motter, Randall Murray, Mena Neu, Spencer Nicely, Jacob Opsomer, Leiyah Phillips-Watkins, Leta Rank, Taylor Richardson, Yazmin Salas-Galarza, Ethan Sprowl, Benjamin Stover, Harper VanTilburg, Jesiah Webber, Grayden Wilson, Tyson Woolum

3.49-3.0: Benjamin Arcikauskas, Colt Baker, Michael Bartholomew, Hokulani Brown, Karson Brown, Lilly Browning, Sophia Cole, Carmen Cromes, Sebastian Campbell, Haylee Cassada, Rayna Compton, Kaleb Draving, Gabriel Deter, Breighlen DeMarcus, Maddox Dohner, Rayland Farmer, Alayna Fleming, Blake Fleming, Dannie Free, Lovell George, Mason Goble, Mia Graber, Chloe Hawkins, Ian Helman, Justin Hoglund, Ramon Howell Jr., Kale Hubble, Lilyan Hudgins, Kameron Hudgins, Cassidy Hutchinson, Ariahnah, Kapp, Maleki Kelly, Brycen Lee, Nathan Logan, Makenna Marchal, Jordan Parsley, Henry Ramirez, Vincent Reprogle, Dominic Salinas, Elijah Smith, Annaleigh Sowders, Alyssa Strunk, Eric Swob, Kelvin Vickers Jr., Alexis Vonderhuevel

Eighth grade

4.0: Emna Arar, Amelia Baldonasa, Cailin Briley, Anna Clark, Alyssa Cline, Logan Croft, Caleb Divens, Lucas Edwards, Samuel Fink, Owen Francis, Ava Fridley, Joel Frisby, Averi Greer, Conor Hanke, Lucia Helman, Hannah Jons, Mao Kote, Ashton Krabill, Abraham LeMaster, Payson Lewis, Avery Luginbill, Sylas Macy, Johnathan Martin, Bailey McCutchins, Derrick Moorehead, Akane Ohno, Mia O’Keefe, Christian Overbey, Justiss Payne, Kaitlin Rohr, Liam Rosencrans, Alexa Russell, Shane Rust, Anara Shroyer, Lexi Spade, Petar Spencer, Claire Turner, Brooke Voress, Nora Westerbeck, Samantha Wheeler

3.99-3.5: Colin Barga, Jasmine Dixon-Weese, Lily Finke, Cameron Goffena, Dalton Hamilton, Addilyn Hammaker, Abigail Holbrook, Joshua Holtzclaw, Lilly Howell, Saleen Jones, Kendel Kuba, Conner Mackall, Autumn Macke, Carter McNabb, Crystal Meiring, Cayden Morrow, Aoi Ohno, Beau Paul, Chloe Robinson, Emma Schmiesing, Baylee Sekas, Ian Stover, Masyn Swiger, Gabriella Truesdale, Marlon Tucker, Landon Valentin, Asher Wethington, Addyson Wesbecher, Brooklynn White, Brooke Woodard, Carson Wooddell

3.49-3.0: Keygan Bladen, Olivia Bowman, Jayden Brooks, Aryahna Burchett, Talen Chester, Aiden Coey, Mason Croft, Malena Cunningham, Braxton Davis, Lyrick Dennis, Deaquan Fisher, Levi Fischbach, Eli Jones, Emily Keith, Vincent Leffman, Benjamin Lewis, Joseph Locker, Carter Mackall, Adelyn McCrossin, Jackson Mertz, Emma Morris, Grace Muniz-Ramos, Dakota Reeder, Aubrie Richmond, Chaneylis Santiago Rivera, Gary Sayre, Kazz Shepherd, Connor Smith, Daisy Smith, Yaya Sow, Carson Spaulding, Hayden Taylor, Cadence Teasley, Octavius Thomas, Kailey Wagner, Alyssa Young