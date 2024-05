May 26 graduation ceremony set in Versailles

VERSAILLES — The Versailles High School Class of 2024 will receive their diplomas from high school on Sunday, May 26, at 1:30 p.m. in the high school gymnasium.

The class motto is “We cannot direct the wind, but we can adjust the sails.” The class flower is the orange rose.

Members of the Class of 2024 areJean Anthony, Scott Barga, David Barga, Renée Barga, Nicole Barger, Michael Bergman, Ann Billenstein, Lee Bomholt, James Bowlin, Marie Brandewie, Rose Brewer, Lee Briscoe, Phillip Browder, Alexis Brown, Mae Bruns, Michelle Cordonnier, Michael Cordonnier, Rylee Cordonnier, Jean Cress, Bess Cromwell, Elizabeth DeMange, Elizabeth Derr, Michael Dircksen, Bernice Dirksen, Nicole Dues, Rose Eversole, Kay Garrison, Ann Gasson, Madonna Gehret, Edward Gehret, Mary George, Robert George, Henry Gerling, Michael Gill, Marvin Gilmore, Susann Gilmore, Leann Graves, John Griesdorn, Lynn Griesdorn, James Grilliot, Paul Groff, John Groff, Michael Grow, Renee Harrison, Jacob Harrison, Marie Hecht.

Also, Joseph Heitkamp, Mae Henry, Louise Hiestand, Ann Jenkinson, Matthew Johnson, Elizabeth Kelch, Reneé Keller, Marie Kremer, Elizabeth Kruckeberg, Ann Langenkamp, Ann Leach, Michael Leiss, Joseph Luthman, Marie Mangen, Anne McClurg, Michael Mescher, Ethan Meyer, Danielle Meyer, Matthew Meyer, Marie Middendorf, William Miller, Denis Miller, Ian Miller, Thomas Miller, Marie Milligan, Marie Moorman, James Osborne, Belle Overholser, Makayla Peiffer, Edward Petitjean, Sophia Petitjean, Irene Petitjean, Rhiannon Phlipot, Matthew Pohl, Ann Pohl, Morgan Potter, Lynn Pulfer, James Rhoades, Richard J. Riffell, Marie Rismiller, Clare Rismiller, Ann Rohrer-Bosserman, David Ruhenkamp, Allie Runner, Michelle Schwartz, Elizabeth Simons, Kay Renee Smith, Richard Smith, Lee Spradlin, Ruth Stammen, Elizabeth Timmerman, Ann Trissell, Teann Tyo, Leo Waymire, Jerald Weber, Michael Westgerdes, Thomas White, James Whittaker, James Williams, David Yagle and Bernadetta Yerick.