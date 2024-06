Minster Junior/High School honor roll

MINSTER — Minster Junior/Senior High School has released their honor rolls for the fourth nine weeks of the 2023-24 school year.

Grade 7

Highest Honors

Austin Bohman, Brynn Bornhorst, Quinn Clune, Andrew Frimel, Caitlyn Kaup, Lila Wilges..

High Honors

Reese Belcher, Kyli Bensman, Amelia Bergman, Campbelle Bergman, Trey Bergman, Brad Bruns, Parker Bruns, Catelyn Cedarleaf, Everleigh Drexler, Logan DuLaney, Levi Hanson, Brooklyn Homan, Julia Hoying, James Kuehner, Veronica Liesemeyer, Ryland Link, Vivian Marchal, Jacob McDermitt, Alexander Oen, Avery Rismiller, Anne Schmiesing, Allison Sextro, Landon Sextro, Blake Sommer, Gavin Steinke, Elayna Thiebeau, Mary Topp, Megan Wiford, Charlotte Wolf.

Honors

Mason Bensman, Caralyn Bornhorst, Gabriella Bornhorst, Cole Carity, Chloe Couse, Bekett Goubeaux, Naomie Hoying, Parker Maltinsky, Andrew Nelson, Aleah Otte, Caleb Reed, Meghan Schmiesing, Rowan Schnelle, Therese Schulze, Avery Woehrmyer, Harper Woehrmyer.

Grade 8

Highest Honors

Elise Albers, Jonathan Bergman, Madison Eilerman, Sophie Homan, Brianna Osterloh, Chloe Ranly, Jack Strausbaugh, Michael Wendeln.

High Honors

Luke Baldwin, Caden Bergman, Spencer Beyke, Matthew Bezeau, Calix Cedarleaf, Ian Clune, Alexa Collins, Ava Colter, Jakob Davis, Sophia Dirksen, Maizie Doenges, Aiden DuLaney, Connor Elliott, Alana Fancher, Brendan Halpin, Dylan Heckman, Ty Hein, Kendall Heitkamp, Braden Hess, Isaac Homan, Jillian Hoying, John Inskeep, Carson Kaylor, Isabelle Kies, Cooper Koverman, Haley Kremer, Grace Kuether, Maggie Lamm, Gabriel Liesemeyer, Drew Meyer, Nathan Meyer, Kaison Quinter, Morgan Sommer, Isaac Stricker, Jordyn Stueve, Joanna Topp, Kendall Tyler, Gianna Walter, Nolan Wellman, Aiden Wietholter, Eli Zumberger.

Honors

Sara Beyke, Jason Earls, Ronald Earls, Ava Geise, Shelby Hoskins, Karsyn Jones, Quintin Link, Wesley Luthman, Ryan Manwell, Colby Niemeyer, Colin Prenger, Sawyer Sharp, Beckhem Stephey, Evan Stricker.

Freshmen

Highest Honors

Alayna Bergman, Claire Bohman, Molly Brame, Brooke Garringer, Evelyn Hanson, Alivia Heckman, Makaylee Limbert, Alexis Martin, Audrey Meyer, Kathryn Phlipot, Eleanor Sommer, Elijah Stammen, Ansley Wolf.

High Honors

Sophia Bensman, Kalli Bergman, Max Bergman, Tyler Bergman, Chase Bishop, Carter Bohman, Luke Bornhorst, Collin Cedarleaf, Jackson Corona, Sara Dwenger, Ellie Eilerman, Chance Hagaman, Evan Homan, Reese Hoskins, Taylor Kaup, Parker Kerrigan, Caroline Knapke, Alyse Lamm, Seth Meyer, Stella Mumaw, Brandon Oldiges, Miriam Puthoff, Kali Schmiesing, Ava Sextro, Regina Steinke, Max Voisard, Madison Williams.

Honors

Cole Bergman, Katelyn Bowling, Taylor Fancher, Carmen Holthaus, Josephine Hoying, Hayden Linn, Devin Metz, Ethan Stachler, Whitney Trego..

Sophomores

Highest Honors

Reece Albers, Reese Beair, Emma Dysert, Annie Hemmelgarn, Bryce Prenger, Tara Rindler, Kiersten Williams.

High Honors

Jenna Belcher, Jessica Blanco, Ruth Carity, Chase Dirksen, Mya Gehret, Ellie Grieshop, Henry Hanson, Lauren Heitkamp, Jace Hemmelgarn, Emma Heuker, Alex Homan, Olivia Hudson, Elias Huwer, Andrew Ketner, Anna Kohne, Carter Korte, Taylor Korte, Grant Larger, Benjamin Meyer, Maria Niekamp, Alyssa Rismiller, Lucy Schmiesing, Dominic Seger, Ava Stueve, Lauren Tyler, Nolan Wilges, Andrew Wiss.

Honors

Cole Albers, Dale Bensman, Mica Colter, Carter Dirksen, Grady Hein, Ariana Hernandez, Jamie Hilgefort, Jenavieve Hoying, Michael McClurg, Julia Mullins, Kaycie Nolan, Kennedy Nolan, Elise Oldiges, Noah Schwieterman, Zoe Stricker.

Juniors

Highest Honors

Owen Bergman, Sarah Carney, William Frimel, Alexandra Hanson, Keri Heckman, Ella Kerrigan, Max Knapke, Will Knapke, Brooklyn Osterloh, Megan Schmiesing, Ava Stammen, Elizabeth Trzaska, Leanne Wendeln, Sophia Werling, Avery Wilges, Emma Wuebker, Allison Zhang.

High Honors

Cadence Bergman, Josi Boate, Gabriel Bornhorst, Connor Collins, Meagan Davis, Carter Dirksen, Addison Inskeep, Louis Magoto, Allison Manwell, James Niemeyer, Olivia Otting, Kori Jo Pack, Evan Prenger, Audrey Schemmel Moyer, Connor Schmiesing, Frank Schmiesing, Rose Schmiesing, Brogan Stephey, Rylin Trego, Charles Winner, Abriana Wuebker.

Honors

Caleb Couse, Bernard Dwenger, Rylan Edwards, Dylan Heitkamp, Tyler Hess, Ian Homan, Isaac Larger, Sadie Niemeyer, Samuel Reed, Kole Richard, Emma Thiebeau, Abreonna Walker.

Seniors

Highest Honors

Destini Davis, Ryan Halpin, Maggie Hemmelgarn, Ashlyn Homan, Jacob Keller, Annalise Larger, Ashley Meyer, Hannah Oldiges, Macy Prenger, Charles Schmiesing, Tyler Stueve.

High Honors

Hailee Albers, Lillian Barhorst, Justin Bergman, Kendyl Bergman, Riley Billing, Noah Droesch, Megan Fortman, Jack Grieshop, Aiden Hudson, John Keller, Morgan Ketner, Logan Klosterman, Emma Linn, Fletcher Luthman, Madelyn McClurg, Lydia Mescher, Jack Meyer, Rachel Niekamp, Gabrielle Pelletier, Grace Philipps, Hope Philipps, Ava Phlipot, Hailee Phlipot, Alayna Prenger, Bradly Prenger, Adam Rindler, Dane Schmiesing, Lexi Seger, Emily Thieman, Star Weigandt, Matthew Wenning, Rachel Wenning, Zachary Westerheide, Autumn Wuebker.

Honors

Benedict Baldwin, James Boehnlein, Samantha Cull, Randi Hoskins, Brandon Lickteig, Keetan Sharp, Reice Sloan, William Snyder.