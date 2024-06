Anna High School honor roll

ANNA — Anna High School has released its honor roll for the fourth quarter of the 2023-24 school year.

Freshman

4.0

Jadyn Adamson-Holsinger, Layton Barhorst, Mathis Boggs, Olivia Broeker, Collin Burke, Tyler Dickman, Jayden Doseck, Kyler Echols, Christopher Hamilton, Katelyn Hoelscher, Noah Jenkins, Jacob Kipp, Brooke Klosterman, Adyson Landrum-Bales, ShyAnne Myers, Victoria Osborn, Eva Pleiman, Meredith Poppe, Trenton Roberts, Allison Staudter, Julian Stearns, Haily Tuente, Dustin Vasko, Lylianah Warner

3.99-3.5

Melanie Kranenburg, Alivia Meyer, Carter Wenning, Charlotte Koverman, Evan Schulze, Luke Wagner, Wesley Barhorst, Emma Gilbert, Cora Heitman, Wyatt Howell, Ciara Meyer, Emerson Myers, Isabelle Rihm, Morgan Schulze, Bailey Watkins, Grant Beckman, Adelynn McVety, Austin Steinke, Atlie Zimpfer, Carson Rickert, Titus Young

3.49-3.0

Tessa Berner, Makenzie Mumaw, Maddox Rose, Zachary Zimmerman, Khloe Walker, Ava Yoder, Grayde Bateman, Riley Brewer, Maura Hurley, Karisma Huddleston, Willow Canan, Mackinze Pogue, Cale Wannemacher, Sebastian Monnin

Sophomores

4.0

Nora Aiken, Blake Bixler, Colson Elliott, Ashley Gehret, Benjamin Gehret, Jake Koverman, Tyler Maurer, Dana Pleiman, Madison Seitz, Emily Sharp, Braden Wenning, Kayley Wood

3.99-3.5

Jaylin Plessinger, Marin Argabright, Samuel Baldonado, Juliana Heinrichs, Zebadiah Pleiman, Audrey Prenger, Averi Werling, Richard Bertke, Elijah Smith, Kady Stewart, Vanessa Platfoot, Ava Reed, Cole Huecker, Gabriel Green, Anthony Barhorst, Carson Burmeister, Peyton Carey, Braydon Dennis, Ariana Cadena-Agius, Coleman Martin, Brockton Duncan

3.49-3.0

Sophia Brewer, Riley George, Valarie York, Alaina Cummins, Ethan Eckenwiler, Caroline Gehret, Kinsley Meyer, Nolan Wilt, Taylor VanGorden, Logan Buehler, Landon Hewitt, Jonathan Rank, Marcus Cadena-Agius, James Valentine, Cole DuLaney, Kaelin Steward, Brock Swiger, Jackson Billing, Braylon Skinner

Juniors

4.0

Andrew Bensman, Claire Brunson, Evangelina Davies, Kyle Edelmann, Audrey Flaute, Donald Garrett, Tabitha Gratz, Rachel Harshbarger, Victoria Heitkamp, Gage Hillenbrand, Madison Kipp, Taylor Klosterman, Zachary Osborn, Camden Palmisano, Myron Parke, Makenna Pettus, Carson Pleiman, Julia Poppe, Aidan Russell, Elizabeth Staudter, Dillyn Stettler, Lydia Vasko

3.99-3.5

John Berger, Nolan Howell, Amelia Troller, Joshua Wells, Aaron Shappie, Reagan Anderson, Isabelle Jenkins, Abigail Prenger, Trevor Roberts, Aubrey Dickman, Noah Aufderhaar, Addilynn Irick, Alexandrea Scheele, Keith Homan, Rhyanna Reese, Aydin Blackford, Aaliyah Ailes, Tyler Barhorst, Ethan Egbert, Reagan Schloss, Abigail Stroh, Troy Wolters, Aven Zimpfer, Jason Spencer, Ethan Wilker, Ethan King, Iris Canan, Corrina Holtzapple, Mae Beckman, Ava Henthorn, Emma Brunson, Abigail Ferryman, Aiden Keller

3.49-3.0

Drew Billing, Madison Mumaw, Triston Platfoot, Jose’ Pulfer, Adrienne Brandewie, Chelsea McEldowney, Jayson Muter, Eve Pleiman, Colin Tomanelli, Khali Warbington, Cayle Wildermuth, Serenity Williamson, Onika Graves, Alexander Broeker, Sadie Paxson, Alex Shappie, Christian Mahan, Abigail Barhorst, Brooke Metzler, Evan Myers, Gerran Nottage

Seniors

4.0

Eliza Aiken, Ethan Blindauer, Ethan Bolin, Mara Cathcart, Kaitlyn Chaffin, Logan Doyle, Courtney DuLaney, Miranda Evans, Anthony Gehret, Mallory Havenar, Russell Hoying, Caleb Kenton, Owen Klinker, Tytus Kress, Derek Madden, Fletcher McKinney, Karter Pogue, London Reiss, Keighlynn Rickert, Donald Simpson, Triston Skinner, Owen Steinke, Jacob Taylor, Jonathan Valentine, Jenna Wolters, Troy Zimpfer

3.99-3.5

Treighton Edwards, Devan Myers, Marlie Barhorst, Lane, Howell, Lillie Howell, Aaron Simpson, Abigail George, Rebecca Barhorst, Cassidy Barr, Mason Carey, Brenna Cobb, Colin Elliott, Lucinda Furgeson, Seth Hegemier, Zandria Platfoot, Maddox Deeren, Ryan Billing, Ava Bollheimer, Kayleigh Davidson, Zoe Gullett, Avery Shoffner, Chase Soliday, Addie Wannemacher, Emily Heitkamp, John Young, Ava Pettit, Paige Steinke

3.49-3.0

Mason Hughes, Makayla Brunson, Eva Deatherage, Madalynn Freisthler, Lucie Heinrichs, Trey Heitkamp, Stacey Burke, Avery King, Alex Poeppelman, Lincoln Frilling