Fort Loramie Schools honor roll

FORT LORAMIE — Fort Loramie Local Schools has announced its fourth nine-week honor roll for the 2023-24 school year.

12th Grade: A Honor Roll: Cameren Benanzer, Ella Boerger, Emma Eilerman, Ellen Frilling, Levi Gephart, Hallie Grillot, Mavrick Grudich, Ashlee Hess, Allyson Holland, Summer Hoying, Jaden Rose, Abigail Siegel, Eleanor Siegel. A- Honor Roll: Colleen Boerger, Aden Bolin, Colleen Borchers, Claudia Bornhorst, Ashlyn Eilerman, Rachel Gehret, Macey Holthaus, William Hoying, Carissa Meyer, Alexandra Rose, Lucy Siegel, Makenna Snider, Whitney Timmerman. B+ Honor Roll: Skyler Albers, Brynn Holland, Will Holland, Jack Holthaus, Brock McCumber, Morgan Pleiman. B Honor Roll: Jennifer Chaney, Aliya Hoelscher, Kate Ruhenkamp, Macy Timmerman, Sunni Voisard.

11th Grade: A Honor Roll: Marie Ballas, Jenna Barhorst, Julian Gaier, Megan Gigandet, Victoria Mescher, Kateri Sherman, Audrey Wrasman. A- Honor Roll: Jared Baker, Delaney Barhorst, Ella Bertke, Addison Boerger, Avery Brandewie, Harley Eilerman, Ariel Heitkamp, Isaac Holthaus, Spencer Knouff, Amanda Kunkler, Maxwell Maurer, Joseph Puthoff, Beau Schafer, Autumn Turner. B+ Honor Roll: Katelyn Luthman, Alyece McCumber, Lauren Moore, Benjamin Pleiman, Anna Ruhenkamp, Kelly Thompson. B Honor Roll: Veyda Gerlach, Mackenzie Holthaus, Claire Hoying, Ty Kemper.

10th Grade: A Honor Roll: Daniel Barhorst, Edward DeLoye, Payton DeMange, Samuel Goubeaux, Eli Grudich, Rayna Huddleston, Abigail Knasel, Cameo Middendorf, Jason Puthoff, Madison Snider, Cole Timmerman. A- Honor Roll: Carson Arnold, Alex Boeke, Camille Borchers, Keira Eilerman, Marah Fuka, Izabella Gaier, Brooke Gehret, Rebecca Haworth, Isabella Meyer, Madison Pleiman, Ava Schafer, Taylor Schmitmeyer, Kendall Tennery, Hannah Wendeln, Adam Zircher. B+ Honor Roll: Jack Cotner, Landen Drees, Zachary Dues, Kenleigh Eilerman, Johnston Hollenbacher, Payton Holthaus, Jenna Hoying, Kalub Lawson, Aidan Mangas, Shane Rodeheffer, Jace Ruhenkamp, Julia Schmitmeyer, John Siegel, Ashlyn Stewart. B Honor Roll: Casey Billing, Ace Boerger, Addison Clune, Raymond Hoying, Griffin Mescher, Liam O’Leary, Kaitlyn Plasterer, Laycee Plasterer, Avery Simon.

9th Grade: A Honor Roll: Lila Boerger, Tessa Boerger, Tatum Davis, Brett DeMange, Carlee Eilerman, Mya Salisbury, Ethan Siegel, Sophia Werner. A- Honor Roll: Charlotte Albers, Rylee Barhorst, Avery Bergman, Kimberly Jade Billing, Sean Bornhorst, Caden Cantwil, Eliza Fullenkamp, Theodore Gaier, Ean Grillot, Elijah Heitkamp, Corynn Hoelscher, Renee Jacobs, Maeve Meyer, Jaydn Ordean, Anderson Pleiman, Madison Shatto, Conner Sherman, Janelle Siegel. B+ Honor Roll: Carter Borchers, Cassandra Bornhorst, Lucas Brandewie, Jackson Frilling, Carly Holthaus, Hayden Lehmkuhl, Isabella McGee, Adam Wolfe. B Honor Roll: Sebastian Barhorst, Aiden Berning, Kenneth Bertke, Aydin Goubeaux, Ryan Jacobs, Jayna Ruhenkamp, Evan Seger, Addison South.

8th Grade: A Honor Roll: Claire Boerger, Grady Bornhorst, Lydia Gehret, Sara Knasel, Hailey Meyer, Liza Poeppelman, Claire Simon, Marissa Snider. A- Honor Roll: Gavin Bertke, Bailey Gehret, Maddison Gehret, Faye Grudich, Mya Grudich, Mackenzie Holthaus, Lilly Keiser, Justin Kunk, Katelyn Poeppelman, Ella Rethman, William Rethman, Macy Schafer, Olivia Seger, Jake Siegel. B+ Honor Roll: Camden Aselage, Levi Bey, Chloe Bruns, Kiera Harrod, Meg Kemper, Ava Schmiesing, Marlee Schmiesing, Joslyn Zircher. B Honor Roll: Adeline Barhorst, Madison Blawn, Dean Boerger, Tanner Heckman, Grace Holthaus, Samuel Holthaus, Alex Massey, Braylen McCumber, Evelyn Poeppelman, Kiersten Seger, Wyatt Seger, Zachary Siegel, Chandler Tennery, Caleb Westerheide.

7th Grade: A Honor Roll: Ashlyn Bergman, Andrew Bertke, Lea Boerger, Todd DeMange, Caroline Hoying, Isabelle Hoying, Joshua Puthoff, Aila Werner. A- Honor Roll: Grayson Barhorst, Harper Barhorst, Elaina Borchers, Olivia Brandewie, Sophia Brandewie, Rosalie Busse, Lylah Clune, Tanner Eilerman, Callie Frey, Allegra Gaier, Leah Glass, Holden Grillot, Seth Huddleston, Jayden Luthman, Olivia Sanders, Reed Simon. B+ Honor Roll: Lillian Barhorst, Kiersten Boeke, Beau Boerger, Britain Frilling, Liam Gehret, Westin Glass, Davis Goubeaux, Zayden Grillot, Grace Hart, Wyatt Holthaus, Evan Meyer, Eliana Moore, Levi Pleiman, Ansley Poeppelman, Allie Salisbury, Kane Tennery, Bradley

Timmerman, Addison Turner. B Honor Roll: Adalynne Ahlers, Chloe Grillot, Ty Heckman, Ayla Hoying, Max Hoying, Emmitt Lehmkuhl, Bear Quatman, Evan Seger.

Fort Loramie students attending the Upper Valley Career Center fourth nine-week honor roll:

12th Grade: A Honor Roll: Gracie Albers, Calder Bergman, Alex Boerger, Eli Boerger, Owen DeLoye, Jada Flint, Leighann Francis, Bradyn Frilling, Nicholas Holthaus, Camron Homan, Roger Hoying, JadeAnn Laux, Noah Mannier, Grant Poeppelman, Alex Ruhenkamp, Ethan Sherman, Jason Siegel. B Honor Roll: Ashton Calcut, Zavier Morrison.

11th Grade: A Honor Roll: Cole Barhorst, Nicholas Barhorst, Kaylee Bruggeman, Alexandria Eilerman,

Carter Eilerman, Carissa Fast, Sydney Flint, Carter Gasson, Gabriel Hart, Louis Hart, Luke Holthaus, Thomas Hoying, Alexis Jacobs, Ethan Koetser, Darren Kunk, Anthony Paulus, Jacob Poeppelman, Emma Quinter, Korigan Ransdell, Deanna Rodeheffer, Ryan Sanders, Mylee Shatto, Anthony Siegel, Ashton Wray. B Honor Roll: Gavin Berkey, Cory Richwine.