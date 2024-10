Anna Local Schools announces honor roll

ANNA — Anna Local Schools has announced their first quarter honor roll for both their middle and high school.

6th Grade

4.00

Ruby Beckman, Grace Davidson, Noah Fleckenstein, Karlee Fuller, Kaiden Kormanik, Hailey Leugers, Grant Long, Xavier Schroeder, Sawyer Williamson, Eliza Yahl

3.99-3.50

Ethan Berger, Gwen Maughan, Megan Meyer, Owen Wilt, Coby Barger, Maddie Gehret, Thalia Almanza, Braxton Althauser, Jordan Cain, Wyatt Dagenfield, Urijah Fordyce, William Heilers, Deklan Hoying, Conner Koehler, Presley Hays, Kyla Keith, Aubrey Reineke, Zoey Shepherd

3.49-3.00

Riley Williams, Ansley Berner, Jacob Eckenwiler, Rory Platfoot, Kassidy Edwards, Winston Payne, Evan Riethman, Jayda Branham, Hayden LeVan, Myles Miranda, Josie Albers, Conner Koverman, Kolton Shroyer, Dane Vaubel, Rachel Fuqua, Emma Hengstler, Ashton Hewitt, Faith Homan, Jerzie Meyer, Carson Schulze, Dante Shahan, Braelyn Berger, Evelynn Berning, Andrew Blanchard, Levi Curl, Stella Koverman, Andie Moran, Kane Muehlfeld, Allison Spaugy, Zander Steiger, Kennady Steward, Justin Vaughan, Ariel Vorhees, Konley Walker, Kaleb Ward

7th Grade

4.00

Mia Ahrens, Mia Barhorst, Celia Brandewie, Naomi Broeker, Robert Cisco-Homan, Aidynn Davidson , Wesley Dickman, Emma Echols, Isaac Harshbarger, Brant Heitman, Dawson Homan, Trinity Khammanh, Kendall Kinninger, Liam Koehler, Claire Poppe, Lucas Schulze, Olivia Wilt

3.99-3.50

Morgan Fogt, Max Bales, Holden Schemmel, Alex Schulze, Mason Burke, Chloe DuLaney, Piper Hays, Tyler Hoelscher, Izzy Moorman, Ave Riethman, Zoey Swiger, Emma Wuebker, Cohen Adams, Breanna Axe, Hayden Hughes, Kendall Koether, Grant Stone

3.49-3.00

Brooklyn Fittro, Devery Coverstone, Amos Inman, Atlas Kimpel, Rilee Saylor, Avery Seitz, Jocelyn Stewart, Brayden Weidman, Liam Heitman, Layla Smith, Maddy Barhorst, Max Barhorst, Sammy Howell, Olivia Overbey, Braxton Roberts, Ian Romanowski, Caleb Schulze, Garrett Schweitzer, Myles Duncan, Andrew Harmon, Charlie Hoying, Blake Kinninger, Josh Patton, Hailey Schwind, Easton Shuster, Kallie Steward

8th Grade

4.00

Kendall Bender, Alenah Berner, Annie Cain, Lani Edwards, Brezlyn Egbert, Hank Flaute, Harper Homan, Owen Kacin, Michael Klein, Eli Lightle, Magdalene Monnin, Griffin Pettus, Rio Ramos, Ashlynn Ruark, Allisyn Schulze, Abigail Staudter, Caelynn Steinke, Addison Wentz, Elle White

3.99-3.50

Connor Bertke, Jenna Barhorst, Clayton Eckenwiler, Adrianna Foster, Michael Jenkins, Emma McClay, Isaiah McNeal, Brady Noll, Quinn Palmisano, Carson Prenger, Payton Stine, Leah Fuqua, Brielle Hoying, Kennedy Vaubel, Alayna Pouder, Leanna Bates, Aubree Frock, Caleb Garrett, Rose Holthaus, Trenton Leugers, Maddison Martz, Aiden Ziegenbusch

3.49-3.00

Mason Johnson, Myles Marlow, Brent Thornhill, James Tuente, Lilly Whitney, Caine Meyer, Brice Sharp, Liliana Williams, Luke Farrier, Isaiah Schuzle, Gavin Albers, Jacob Berning, Jayden Fahnestock, Elianna Lundy, Logyn McLain, Skye Rank, Jacob Ryan, Keaton Sutter

Freshman

4.00

Elaina Brandewie, Josephine Flaute, Cali George, Maria Heitkamp, Kendall Hennessey, Cecilia Inman, Amber Leopold, Locklan New, Emma Poeppelman, Ragan Saylor, Zachary Schulze, Jena Stettler, Ben Stroh, Miya Thobe, Gabriel VanHook, Sheridan Williamson, Logan Ziegenbusch

3.99-3.50

Kayley Wilt, Liza Barhorst, Ryder Duncan, Lexi Elliott, Derek Meyer, McKinley Schloss, Lauren Stone, Austin Shappie, Niyah Koch, Madilyn Bender, Brianna Bensman, Jacob Blanchard, Avery Barhorst, Owen Egbert, Kolson Kinninger, Jace Noll, Erika Powers, Corinne Smith, Alex Wuebker

3.49-3.00

Ian Burmeister, Bryce Fleckenstein, Paige Heck, Miranda Hoying, Carson Worthington, Ayva Fogt, Leilanah Kirkland, Jack Schweitzer, Addison Hewitt, Kale Hoying, Quintin Hughes, Madaline Pogue, Landon Swiger, Caleb Berning, Ezra Egbert, Landon Grisez, Palynn Hoying, Brody Murray, Carter Seitz, Mckenzie Simcoe-Housel, Ella Warbington, Caoimhe Grismer, Leo Cummins, Josie Phlipot

Sophomores

4.00

Mathis Boggs, Olivia Broeker, Collin Burke, Tyler Dickman, Katelyn Hoelscher, Noah Jenkins, Brooke Klosterman, Melanie Kranenburg, Shyanne Myers, Meredith Poppe, Trenton Roberts, Julian Stearns, Haily Tuente, Dustin Vasko, Lylianah Warner

3.99-3.50

Christopher Hamilton, Jadyn Adamson-Holsinger, Layton Barhorst, Kyler Echols, Victoria Osborn, Isabelle Rihm, Wesley Barhorst, Emma Gilbert, Jacob Kipp, Emerson Myers, Eva Pleiman, Bailey Watkins, Evan Schulze, Luke Wagner, Cora Heitman, Adyson Landrum-Bales, Alivia Meyer, Ciara Meyer, Allison Staudter, Cale Wannemacher, Carter Wenning, Atlie Zimpfer, Anthony Frock, Jayden Doseck, Carson Rickert

3.49-3.00

Grant Beckman, Kolton Hengstler, Titus Young, Charlotte Koverman, Adelynn McVety, Makenzie Mumaw, Keaton Murphy, Maddox Rose, Austin Steinke, Khloe Walker, Nevaeh Murphy, Ava Yoder, Tessa Berner, Wyatt Howell, Marlie McLain, Ava Wilson, Croix Monnin, Sebastian Monnin, Grayde Bateman, Riley Brewer, Blaiden Ford, Maura Hurley, Mackinze Pogue, Zachary Zimmerman

Juniors

4.00

Mason Bertsch, Blake Bixler, Peyton Carey, Colson Elliott, Adisyn Fuller, Gabriel Green, Landon Hewitt, Lily Holobaugh, Jake Koverman, Joseph Krites, Samuel McClay, Kinsley Meyer, Rebecca Perry, Dana Pleiman, Jonathan Rank, Lincoln Reiss, Madison Seitz, Braylon Skinner, Kaelin Steward, Valarie York

3.99-3.50

Weslee Fogt, Kayley Wood, Samuel Baldonado, Braden Wenning, Chloe Heck, Levi Hoying, Joey Davis, Brycen Hull, Elijah Smith, Jackson Billing, Colton Martz, Jaylin Plessinger, Anthony Barhorst, Riley George, Cole Huecker, Marcus Cadena-Agius, Ariana Cadena-Agius, Zachariah Pleiman, Carter Kenton, Nolan Wilt, Zebadiah Pleiman, Josiah Richards, Daelyn Barger, Carter Hurley, Preston Roe

3.49-3.00

Brockton Duncan, Carson Burmeister, Kyrsten Coyer, Lucas Fogt, Ahmad Muhammad, Logan Romanowski, Caroline Gehret, Kyla Egbert, Taylor VanGorden, Coleman Martin, Madison Cotterman, Alaina Cummins, Ethan Eckenwiler, Brock Swiger

Seniors

4.00

Aaliyah Ailes, Reagan Anderson, Andrew Bensman, Evangelina Davies, Kyle Edelmann, Audrey Flaute, Donald Garrett ,Tabitha Gratz, Rachel Harshbarger, Gage Hillenbrand, Tayler Klosterman, Zachary Osborn, Camden Palmisano, Myron Parke, Tristan Platfoot, Carson Pleiman, Julia Poppe, Trevor Roberts, Aidan Russell, Brayden Simcoe, Elizabeth Staudter, Dillyn Stettler, Colin Tomanelli, Joshua Wells

3.99-3.50

John Berger, Aven Zimpfer, Tyler Barhorst, Ethan Egbert, Dominic Barnhart, Troy Wolters, Keith Homan, Nolan Howell, Jayson Muter, Jason Spencer, Amelia Troller, Alexandrea Scheele, Chole Waggamon, Mae Beckman, Alexander Broeker, Isabelle Jenkins, Alex Shappie, Abigail Ferryman, Alana Schlater, Aaron Shappie, Sadie Paxson, Aiden Keller, Cayle Wildermuth, Lindsey Thornhill

3.49-3.00

Jacob Cathcart-Feroze, Gerran Nottage, Logan Fogt, Brandon Berger, Jose’ Pulfer, Ethan Wilker, Ethan Oldiges