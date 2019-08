Edison State announces Summer 2019 Dean’s List

PIQUA – Edison State Community College recognized 95 students for excellence in academics on the Summer 2019 Semester Dean’s List.

To be eligible for the Dean’s List, a student must have at least a 3.5 grade point average and carry a minimum of 12 hours for the semester.

Anna: Ashtin Barnes, Kiplyn Rowland;

Botkins: Tristin Thompson;

DeGraff: Brittany Robbins, Aubrey Stephens;

Fort Loramie: Morgan Holscher, Blake Holthaus, Virginia McGowan, Holly Middendorf;

Houston: Cody Adkins;

Minster: Julie Cull;

New Bremen: Amy Schmitmeyer;

New Weston: Jennifer Kahlig;

Osgood: Josie Winner;

Russia: Austin Cordonnier, Dawson Luthman, Katelyn Monnin, Ashley Scott, Jessica York;

Sidney: Rachael Bowser, Christopher Gehle, Ronda Inman, Isaac Kennedy, Jhiear Malveaux, Deborah Phelps, Aryelle Staugler;

Versailles: Cassidy DeMange, Lauren Monnin, Jorja Pothast, Vicki Ruhe.