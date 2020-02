Sidney High School releases honor roll

SIDNEY — Sidney High School has released its honor roll for the second nine weeks of the 2019-20 school year.

Freshman honors (3.0 – 3.49): Savannah Alexander, Noah Baldauf, Brennan Barnes, Desiree Beck, Shania Bennett, Wyatt Biddle, Autumn Bishop, Morgan Black, Riana Carson, Wyatt Clark, Adrianna Close, Tristen Collins, Brady Cooper, Dalton Crain, Paige Daniels, Brianna Dillinger, Devon Ferguson, Macaiah Foster, Hailey Gibbas, Ryan Henman, Jeminiah Henry, Chloe Howard, Aiden Ike, Landen Johnson, Marcanna Johnson, Nitaya Johnson, Lillian Keith, Mercedes Kelly, Gabriel Krebs, Shaylee Leet, Ethan Martz, Kyle McKinney, Adam McLain, Naomi Mickle, Tycen Money, Jason Moton, Breanna Mullennix, Christian Murphy, Breanna Partin, Damian Pellman, Estin Perry, Tyler Rabbani, Sable Six, Alicia Taylor, Abigail Tucker, Lillee Tucker, Ryleigh Wagner-Topp, Lily Welsh and Alyssa Whitehead.

Freshman high honors (3.5 and above): Abigail Adams, Joe Asbill, Bintou Bal, Makaila Bare, Desiree Bean, Wyatt Bisbee, Zoe Bladen, Alexandra Blatter, Christina Blevins, Andrew Bonifas, Anna Brady, Lexee Brewer, Kyla Campbell, Hayden Carr, Rilee Collum, Gage Copeland, Fredrick Corrie, Cambry Cox, Baylee Craft, Josie Davis, Porter Depinet, Alyssa Echols, Alexis Evans, Lainie Fair, Krista Fields, Madison Garber, Joanne Gorongsay, Chloe Graber, Chase Hall, Augustus Henry, Kennah Herrick, Norah Houts, Ashley Howlett, Caitlin Hubbell, Kendall Inman, Jazmynn Juarez, Owen Karn, Olivia Keller, Evan King, Kathryn Leonard, Lainey Luginbill, Caleb Luthman, Lucas Marlow, Jacob Martin, Kearstyn Maxon-Honaker, Allison Miller, Desarae Miller,Nathaniel Miller, Shelbie Miller, Griffin Moore, Zola Morrow-Forsythe, Deanah Mouk, Austin Mullennix, Cierra Mullennix, Dakota Mullennix, Trent Murphy, Gavin Musser, Joenah Nanthalangsy, Yuma Okabe, Dhruvi Patel, Hideyuki Rachi, Kyra Ramirez, Alexandria Reeves, Makayla Reynolds, Isabel Rice, Jaycee Roach, Mason Rose, Kade Schmiesing, Kaily Sherman, Gwyneth Shetterly, Thomas Sibert, Connor Simpson, Brianna Stacy, Grace Steenrod, Alessandria Stockton, Paige Studebaker, Myles Vordemark, Faith Weaver, Ethan Weldy, Lily Wiford, Gabriella Wildenhaus, Lexis Wilson, Chad Wilt, Joshua Wise and Malachia Wooddell.

Sophomore honors (3.0 – 3:49): Luke Bemus, Lillian Blosser, Sydni Boshears, Jaidyn Craun, John Davidson, Gage Eilerman-Yingst, Paige Frew, Seth Frisby, Tyler Gillum, Mallory Godwin, Sierra Hammer, Andrew Henderson, Skylynn Herron, Taylor Hughes, Laci Hutchinson, Michael Koester, Jahvon Lloyd, Reis Macy, Sue McWilliams, Katelynn Moore, Madyna Nage, Conley New, Carrie-Anne Newberg, Zoe Overholser, Jalyn Rickey, Carson Roesser, Isabelle Ruiz, Camren Saylor, Morgan Sherman, Abigail Skelly, Arianna Skelly, Tyler Skelly, Sage Steinke, Montana Stephens, Lillian Stewart, Jeremy Swiger Jr., Kelly Thompson, Cassidy Truesdale, Elena Vargas, Blaine Vaughn, Keenan Wagner, Devan Wiford, Paris Williams-Clark and Nannie Young.

Sophomore high honors (3.5 amd above): Kaden Abbott, Alexis Bailey, Jack Barker, Sarah Bell, Gracye Bryant, Mikayla Bryant, Carissa Bryd, Brendan Clay, Cheyenne Cotterman, Bianca Davenport, Landon Davis, Kaitlyn Deal, Scott Deats Jr., Tidiane Dia, McKenna Douglas, Addisyn Elsass, Brooke Fogt, Reagan Frank, Allison Fultz, Nathaniel Gailey, Jenna Grieshop, Sara Gumbert, Kami Harris, Cora Hernandez, Nylah Houts, Grant Hoying, Korah Hudson, Kailey Ivey, Anthony Kellner, Evan Kennedy, Shenandoah Lacio, Jeffrey Landrum, Mary Landrum, Kaleigh Maio, Michael Martin, Kara Mays, Andrew McLain, Jadah McMillen, Eric Mees, Alli Milanese, Ethan Napier, Katelyn North, Carter Nuss, Tyler Nuss, McKenna O’Donnell, Shannon O’Donnell, Marco Orozco, Addison Payne, Joshua Pelealu, Breonna Perry, Maliyah Pleasant, Avery Price, Jacob Proffitt, Abigail Ragan, Timothy Redmon, Brooke Rice, Evelyn Schwepe, Nicole Siegel, Jacob Skelly, Quinton Skelly, Jenna Smith, Kayla Smith, Taylor Steenrod, Carson Taylor, Maya Thompson, Riley Thorne, Amber Townsend, Cassandra Trudeau, Alaina Vestal, Ava Westfall, Chloe Whalen, Samuel Wilde, Peyton Wiley and Zechariah Yantis.

Junior honors (3.0 – 3:49): Hailey Ball, Hanna Ball, Quentin Bean, Isaac Belt, Isahia Brux, RyLeigh Clark, Rosalyn Cunningham, Cody Douglas, Marcella Egan, Weston Evans, Courtney Fox, Megan Garber, Gabrielle Gerstner, Angeleena Hall, Jenna Hall, Ashlee Hamaker, Destiny Harris, Leeanah Harris, Jordan Hatcher, Madelyn Jennings, Adrian Johnson, Keenan Johnson, Marley Jones, Isebelle Martin, Payton Martin, Khia McMillen, Breeana Milliner, Hailey Neves, Madison New, Ethan Paulus, Cale Puckett, Carleigh Rinehart, Andrea Sanchez Marruffo, Ryan Schloss, Elizabeth Shaw, Samantha Shepherd, Avery Shreves, Ronnie Simonson, Mariah Spradlin, Brandon VanFleet, Haley Wade, Howard Wooddell and Brayden Yinger.

Junior high honors (3.5 and above): Timothy Allen, Heidi Aselage, Katie Atwood, Samuel Bailey, Kyler Barcus, Lauren Barker, Darrius Basil, Angelieh Behr, Emily Birkemeier, Clayton Boberg, Cheyanne Bolden, Jesse Brandyberry, Zoe Brant, Badin Brewer, Cody Carr, Ryan Caulfield, Kaia Cooper, Hunter Croft, Jadyn Curl, Cole Darner, Landon Deam, Makayla Dillinger, Racie Dohner, Brian Downing, Caleb Exley, Hannah Fawcett, Ashlyn Fogt, Kylie Fortkamp, Joshua Frank, Logan Frasure, Justin Gates, Ryan Gibson, Danielle Gillem, Robert Gillette, Hayden Graber, Braden Guinther, Olivia Harger-Dawson, Lilian Heffelfinger, Jaden Humphrey, Makayla Hurey, Cedric Johnson, Owen Johnson, Elijah Jones, Nicholas Jones, Hannah Kemker, Micah Klunk, Savanah Koester, Zane Latimer, Tyra Lee, Akansh Mani, Darien McBride, Blaine McClain, Paige McClain, Deegan Meyer, Isaac Michael, Megan Miu, Hailey Murphy, Hailey Neves, Jonathan Nielson, Christian Nolen, Abigail Nuss, Kazuma Okada, Allison Osterhout, Brenden Parsley, Ana Patel, Jasmine Peacock, Jackson Pettit, Noah Righter, Vincent Ruiz, Matthew Sauers, Lexus Schaffer, Alyssa Schloss, Jennah Spade, Curtis Spangler, Tiffany Spradlin, Guy Sproat, Izaiah Steenrod, Levi Steenrod, Ryan Strunk, Sean Sullenberger, Reid Thomas, Trevor Thompson, Paul Topalov, Noah Townsend, Karla Vogelsang, Camden Vordemark, Joshua Webster, Dylan Whitehead and Olivia Wise.

Senior honors (3.0 – 3.49): Jomari Batusin, Saylor Baum, Carlos Benitez, Jazmin Boatman, Katelyn Burden, Ranaya Conrad, Isaiah Daniel, Elliauna Dierkes, Christopher Dysinger, James Edwards IV, Jacob Evringham, Makali Gibson, Grace Gifford, Tyler Gunnerman, Skiler Gustafson, Ferrara Hammer, Haley Hatfield, Mason Hereld, Ashlynn Honaker, David Latimer, Caleb Martin, Amrielle McGhee, Brodey Morrow, Samantha Moses, Grace N’Douba, Andrea Niswonger, Ava Parin, Brayden Patterson, Julia Plotner, Katelyn Reilly, Qynisha Robinson, Victoria Roesser, Kristina Shepherd, Gabriel Shroyer, Darren Taborn, Chance Whalen and Adler Whited.

Senior high honors (3.5 and above): Jenna Allen, Patrick Allen, Ryan Allen, Elizabeth Allenbaugh, Lea Baldwin, Tristan Barga, Riley Barnes, Quentin Belt, Faith Bender, Nickolis Benshoff, Faith Bockrath, Darius Boeke, Ian Bonifas, Lydia Brewer, Katie Butts, Ryan Cagle, Gavin Cain, Natalie Calhoun, Makayla Carr, Tavarin Ciresi, Cheyenne Clutter, Damen Cooper, Alexander Crist, Drake Cromes, Aleyce Cunningham, Kelly Curlis, Taylor Daprano, Paullina David, Evan Deal, Parneet Dhillon, Kazlynn Douglas, Soleil Drinnen, Ashlynh Duong, Sarah Fagan, Logan Finke, Callie Fleming, Mia Fogt, Zachary Frohna, Natalie Gary, Estrella Godinez, Katherine Gonzales, Darius Goodloe, Gaven Griffith, Nickaylee Hastings, Xavion Haynes, Bethany Hayslett, Megan Heckler, Autumn Henley, Grace Hoellrich, Mason Homan, Jalen Hudgins, Ireland Ike, Nathan Johnson, Collin Jones, Devon Jones, Jenesis Jones, Trevor Jones, Matthew Joos, Mariana Kellner, Jaron Kelly, Mitchell Larger, Thomas Leonard, Marisa Lyme, Meredith Martin, Kaylee Mees, Sarah Miu, Hawa Nage, Morgan Neeley, Hailey New, Conner Nuss, Kahylee Parke, Gracie Patterson, Whitney Petty, Jarvie Plotner, Jaxon Rickey, Levi Robinson, Mackenzy Robinson, Brandan Rose, Mason Santos, Matt Santos, Noah Schwepe, Jay Sherman, Dylan Shoukri, Mason Simindinger, Shaylin Sims, Camryn Smith, Kaitlyn Smith, Solehya Smith, Benjamin Spangler, Aarastin Spradling, Blake Steenrod, Erin Stephens, Nathan Topp, Josiah Trisler, Kaitlyn Van Zant, Kyah Vondenhuevel, Jaclyn Walling, Brent Ward, Trey Werntz, Rosalyn Weymer, Kaylee Whitehead, Delaney Wilson, Reece Wilson, Ingrid Wormbs, Luke Yerkey and Nobel Zhou.