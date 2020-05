Versailles graduation set for Sunday

VERSAILLES — Versailles High School will hold graduation ceremonies at 1:30 p.m. Sunday, May 24, in the high school gymnasium.

The ceremony is for graduates and their parents only. The ceremony will be live streamed on YouTube.

The class motto is “Chase your dreams, but always know the road that will lead you home again” by Tim McGraw. The class flower is the white rose.

Members of the Versailles High School Class of 2020 are Connor John Anthony, Ellie Ann Barga, Hannah Lynn Barga, Alexander Joseph Barga, Jack William Barga, Anna Eileen Barlage, Jada Marie Barlage, Damian Scott Berry, Hannah Yvette Bey, Cael Daniel Bey, Alexander Henry Brewer, Taylor James Brumbaugh, Caden Steven Buschur, Robert Keith Byers, Grace Marie Carman, Lindsay Kathryn Cheadle, Caleb John Christian, Adam Steven Cordonnier, Christopher John Darner, Ethan William Davis, Deanna Danielle Day, Bradley David Didier, Alyssa Marie Dieringer, Kyle Douglas Dirksen, Kasidy Lauralee Dross, Joshua Maxim Frantz, Bradley Joseph Fullenkamp, Emma Marie Gasson, Ian Paul Gehret, Isaac Joseph Gilmore, Samuel James Gilmore, Alexander Joseph Grilliot, Isaac Edward Grilliot, Lydia Mary Grillot, Benjamin Gene Harshbarger, Sarah Cynthia Hart, Sarah Marie Hess, Deanna Rene´ Hesson, Evan Joshua Keller, Rebecca Lynn Knapke, Makenzie Elizabeth Knore, Kaia Ann Kruckeberg, Danielle Sandra Kunk, Trent Michael Langenkamp, Danielle Lynn Lappies, Jenna Marie Mangen, Kameron Garret Marchal, Katelyn Ann Marshal, Ryan Matthew Martin, Troy Bernard May, Emily Janell McClure, Jenna Michelle McClure, Avery Lynn McEldowney, Caitlin Jane McEldowney, Dylan Robert Meyer, Logan Rylan Miller, Sara Marie Mincer, Nicholas James Monnier, Ellianna Rose Morris, Dakoda Ryan Naftzger, Payton Connor Niekamp, Emma Christine Peters, Laney Faye Petitjean, Eric Robert Peyton, Bradley Charles Pohlman, Lucille Elizabeth Prakel, Jaden Lee Prenger, Cole Nelson George Prenger, Evan Nicholas Rammel, Derek Matthew Rauh, Amberlyn Christine Riley, Megan Colleen Rismiller, Corrie Ann Rosenbeck, Haley Lynn Runner, R RaegenElizabeth Shaffer, Chad Dalton Shimp, Shelby Marie Smith, Caleb Thomas Smith, Aiden Mathew Spencer, Samuel Donald Stachler, Michael Lawrence Stammen, Austin Joseph Stammen, Madelynn Drew Stewart, Brooke Nicole Stonebraker, Kalysta Jolyn Thobe, Austin Michael Timmerman, Austin David Toner, Hunter Christian Trump, Connor Dale VanSkyock, Nathan Alexander Wagner, Olivia Eleanor Waymire, Lindsey Nicole Westgerdes, Chelsea Marie Whittaker, Emma Grace Whittington, Lindsey Ann Winner, Lewis Jerome Winner, Logan Daniel Winner and Natalie Marie York.