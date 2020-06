Sidney graduation set for Saturday

SIDNEY — Sidney City Schools will award diplomas to the Sidney High School Class of 2020 Saturday, June 20, at 10 a.m. at the football stadium. Gates will open at 9 a.m. Only those with tickets will be admitted to graduation and social distancing will be observed.

The class flower is lilies. The class song is “My Wish” by Rascal Flatts. The class quote is “Efforts and courage are not enough without purpose and direction.” by John. F. Kennedy.

Class President Nobel Zhou and National Honor Society President Leah Baldwin will give addresses during the ceremony. Class Vice President Delaney Wilson will lead the tassel ceremony. Class Secretary Meredith Martin will give the invocation, while Class Treasurer Hailey New will give the welcome.

Members of the Class of 2020 are Jenna Marie Allen, Ryan Edward Allen, Patrick Eugene Allen Jr., Elizabeth Ann Allenbaugh, Christina Marie Anderson, Tyler James Anderson, Travis Allen Arbogast, Nakiaya Kenya Marie Arrone, Aminata Ba, Lea Montgomery-Lin Baldwin, Justin Lee Ball, Kyler Allen Lee Barcus, Tristan Robert Barga, Riley Harrison Barnes, Jomari Oted Batusin, Saylor RaeMarie Baum, Aaron Eugene Beaver, Bill Joe Beaver Jr., Quintin Michael Belt, Faith Nicole Bender, Carlos Benitez, Nickolis Tyler Benshoff, Kylie Dawn Blackford, Blake Thomas Blankenship, Jazmin Marie Boatman, Faith Macie-Kae Bockrath, Darius Martel Boeke, Ian Albert Bonifas, Jacob Wayne Bowman, Alexis A Brant, Matthew James Brautigam, Lydia Mary Ann Brewer, Andrew Christopher Brideweser, Charlie Michael Browning, Weslee Thomas Brubaker, Kailyn Makena Bundy, Katelyn Nicole Burden.

Also, Kimberlee Jade Burton, Katie Leann Butts, Ryan Jacob Cagle, Gavin Michael Cain, Jordan Nickolas Caisse, Natalie RoseMarie Calhoun, Billie Jo Carey, Lindsey Elizabeth Carr, Makayla Lynn Carr, Clay Matthew Carter, Nakaiya Paulette Chambers, Eli Joseph Christman, Tavarin Jade Ciresi, Hunter Mykeal Cisco, Cheyenne Marie Clutter, Merissa Dianne Coburn, Ranaya Jolene Conrad, Damen Michael Cooper, Logan Lee Allen Cowan, Dustin Allen Cowgill II, Blake Alan Cox, Isaac L Cox, Madyson Nichole Crain, Alexander Reid Bay Crist, Drake Richard Micheal Cromes, Aleyce Makel Cunningham, Ryan Austin Cupp, Kelly Jean Curlis, Isaiah Stephen Daniel, Breanna Ashton Lea Daniels, Taylor LeAnne Daprano, Paullina Kinso David, Caleb Jacob Davis, Alissa Nicole Deakle, Evan Scot Deal, Paige Elizabeth Delp, Parneet Kaur Dhillon, Moussa Mamadou Dia, Elliauna Lynn Dierkes, Ivan Lewis Dishon, Billy Joe Donson.

Also, Kazlynn Rabecca Douglas, Brendan Alan Doyle, Bryce Andrew Doyle, Soleil Marcella Drinnen, Ryan Edward Dunham, Ashlynh Nhi Duong, Christopher James Dysinger, Issac Lee Edwards, Jaden Lashae Edwards, Kyra Abigail Edwards, James Oscar Edwards IV, Tristyn Mckenzie Ervin, Jacob Kent Evringham, Sarah Leatha May Fagan, Jonathan Scott Farmer, Cameron Paul Fast, Nathaniel Michael Fay, Logan Douglas Finke, Harrison Allen Fisher, Callie Jean Fleming, Mia Elisabeth Fogt, Zachary Jackson Frohna, Savannah Nicole Garber, Natalie Loraine Gary, Makali Marie Gibson, Grace Elizabeth Gifford, Estrella Godinez, Matthew Zahkary Gomez, Katherine Abigail Gonzales, Jesus Alexandro Gonzalez, Darius Marques Goodloe, Gaven Edward Griffith, Tyler William Gunnerman, Skiler Paige Gustafson, Ashlee K Hamaker, Ferrara Breeze Hammer, Armani Maurice Hampton, Brandon Mayorga Harvill.

Also, Nickaylee Renee Hastings, Haley D Hatfield, Xavion Ramar Haynes, Bethany Renea Hayslett, Mara Marie Hecht, Megan Renee Heckler, Christopher Ryan Henderson, Autumn Jeanne Henley, Mason Anthony Hereld, Grace Margaret Hoellrich, Mason Robert Homan, Ashlynn Belle Honaker, Jalen Alexander Hudgins, Hailey Kaye Hunkler, Ireland Olivia Ike, Cullen Michael Inderrieden, Alijah Steven Dupriest Jackson, Nathan William Johnson, Melody Cathryn Joines, Collin Lee Jones, Devon Lee Jones, Jenesis Marie Jones, Lathan Quincy Jones, Nicholas Duval Jones, Trevor Lee Jones, Matthew Thomas Joos, Jaron Matthew Kelly, Jean Victoire Koffi, Mitchell Ryan Larger, David Skot Latimer, Jourdyn Nikole Ann Layton, Tyler Eugene Leach, Thomas Jeffrey Leonard, Jayden Jeffery Lochard, William Eugene Longbrake, Marisa Angeline Lyme, Caleb Eugene Martin, Gavin Alexander Martin.

Also, Meredith Grace Martin, Brennan Donald McClain, Amrielle Ji’Kara-Rene McGhee, Keegan Jeffery McLain, Jordan Lewis McNeal, Kaylee Ann Mees, Evan Scott Mentges, Sarah Mackenzie Miu, Timothy P Moffitt, Leah Marie Morris, Brodey Keon Morrow, Samantha Joe Moses, Lydia Storm Moxley, Chayenne Michelle Murphy, Hailey Nicole Murphy, Tyler Davis Murphy, Hawa Nage, Grace Victoire N’Douba, Morgan Michelle Neeley, Hailey Madison New, Andrea Marie Niswonger, Conner Thomas Nuss, Kazuma Okada, Mackenzie Jo Ott, Ava Mackenzie Parin, Kahylee Michelle Parke, Brayden Thomas Patterson, Gracie Maxine Patterson, Steven Eric Paulus, Ezekiel Aaron Pereira, Zechariah Matthew Pereira, Bailey Renae Perry, Whitney Elizabeth Petty, Hayli Roshelle Pitcock, Jarvie Dakota Plotner, Julia Deryn Plotner, Adam Hunter Propps, Steve Michael Reed, Austin Joseph Reier, Katelyn Antoinette Reilly.

Also, Jaxon Christopher Rickey, Levi Kelson Saige Robinson, Mackenzy Nichole Robinson, Qynisha Alexandria Robinson, Victoria Jade-Arlene Roesser, Rebekah Eillene Roller, Brandan Michael Rose, William Henry Rose. Emma Elizabeth Faith Roser, Luz Roxana Sanchez, Mason Ray Songao Santos, Matt Dylan Songao Santos, Cameron Eugene Schaffer, Cierra Kristine Schilling, Noah Robert Schwepe, Kristina Elizabeth Shepherd, Jay Forrest Sherman, Austin Daniel Shiflett, Amilleah Kimberlyn Shoe, Dylan Lane Shoukri, Gabriel Leroy Shroyer, Mason Matthew Simindinger, Shaylin Nicole Sims, Dakota Paige Slife, Mikayla Star Smedley, Camryn Paige Smith, Kaitlyn Marie Smith, Solehya Elizabeth-Anne Smith, Zachary Ryan Smothers, Joseph Alan Sniffen, Donavan Ray Snyder, Awa Sow, Benjamin Richard Spangler, Kaleb Alan Sparks, Tessa Rae Spradlin-Cornett, Aarastin Lynn Spradling, Gage Michael Sprague.

Also, Madge Marie Stanley, Nicholas Zurel Stearns, Blake Alan Steenrod, Ashante McKayla Marie Steiger, Corbin Douglas Steinke, Erin Baylee Stephens, Jaden Isaiah Strunk, Mouhamad Sy, Branden Dreigh Taborn, Darren Tyrese Taborn, Jason Lee Tamplin Jr., Jacob N Teasley, Tyler Joseph Thornsberry, Nathan Eric Topp, Josiah David Trisler, Hallie Ann Truesdale, Mason Douglas Vacca, Carter Andrew Van Tilburgh, Kaitlyn Renee Van Zant, Sarah Anne Vernon, Gina Ann Vestal, Kyah Ann-Marie Vondenhuevel, Mikayla Rose Wagner, Jaclyn Paula Walling, Leeander Sue Warnecke, Joshua Lee Waters, Trey Devere Werntz, Rosalyn Celeste Weymer, Chance Michael Whalen, Adler Blake Whited, Kaylee Lynn Whitehead, Emily Marie Wiley, I’Lyexia Blake Williams, Delaney Ryanna Wilson, Reece Elizabeth Wilson, Luke James Yerkey and Nobel Zhou.