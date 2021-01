Edison State announces fall 2020 dean’s list

PIQUA – Edison State Community College recognized 468 students for excellence in academics on the fall 2020 semester dean’s list.

To be eligible for the dean’s list, a student must have at least a 3.5 grade point average and carry a minimum of 12 hours for the semester.

Anna: Grant Albers, Brynn Billing, Meghan Cooper, Corynn Heitkamp, Riley Huelskamp, Mary Hughes, Gina Hurley, Ashley Kleiber, Janelle Lowry, Abigail Pleiman, Ericka Rossiter, Thomas Schmiesing, Reilly Sommer, Andrew Stern, Lillian Toller

Botkins: Bryce Carter, Alan Fullenkamp, Jill Greve, Connor Stutsman, Tristin Thompson, Symone Woodruff

DeGraff: Colby Cook, Joel Jackson, Mia Stallard

Fort Loramie: Adam Ballas, Katelyn Barhorst, Samuel Barhorst, Karsen Boerger, Reece Boerger, Katelyn DeLoye, Paige Eilerman, Desiree Fogt, Caitlyn Gasson, Luke Geise, Clara Gephart, Ava Grudich, James Jacobs, Gavin Kemper, Kylie Kuck, Maya Maurer, Derek Meyer, Collin Moore, Connor Rose, Dana Rose, Grace Rose, Brock Ruhenkamp, Tyson Ruhenkamp, Ally Siegel, Madeline Simon, Jordan Ward

Houston: Lauren Borchers, Scott Branscum, Ava Knouff, Marah Sanders, Cody Selanders, Brayden Wiggins

Jackson Center: Alex Glick

Maplewood: Clayton Boberg, Danielle Nelson, Carey White

Minster: Stephanie Bockrath, Julie Cull, Paige Homan, Jadyn Puthoff, Caleb Ranly, Ella Raterman, Rhese Voisard

New Bremen: Brent Westerheide

New Weston: Kierra Reichert

Quincy: Kayli Barlow, Christian Harmon

Russia: Kody Barhorst, Jonathan Bell, Victoria Heuing, Loreli Lewis, Dannielle Liebherr, Kendall Monnin, Hayley Supinger

Sidney: Rockelle Anderson, Makaila Bare, Isaiah Baughman, Sarah Beck, Hunter Booth, Aaron Brautigam, Faith Clinton, Christina Cook, Kelly Coverstone, Jacob Emrick, Barbara Greenbaum, Tyler Gunnerman, Kylie Hopkins, Haley Huffman, Treasure Hughes, Mariela Ilieva, Landon Johnson, Christina Kelly, Lynsey Knepper, Sheri Koogler, Jordyn Koverman, Lydia Looker, David Loraine, Erica Martin, Hannah May, Rylie McIver, Jadah McMillen, Gregory Merricle, Katelyn Miller, Nicole Minnick, Nicole Mullins, Peyton New, Devan O’Connell, Vicki O’Reilly, Kierstyn Oberdorf, Samantha Pierce, Leah Pistone, Luke Pistone, Reece Pitchford, Ty Raterman, Gabriel Reese, Sage Roberts, Peyton Scherer, Chloe Sharp, Victoria Sharp, Jennah Spade, Nikki Spradlin, Olivia Vest, William Voisard, Emily Wargo, Alisha Weaver, Joshua Webster, Dakota Wenrich, Brandon White

Versailles: Alexander Barga, Nathan Grogean, Madison Henry, Lauren Monnin, Michelle Oliver, Kiearra Pearson, Jayla Pothast, Raegen Shaffer, Madelyn Vogel

Yorkshire: Marcus Giere, Austin Timmerman