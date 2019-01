SIDNEY — Sidney High School has released its honor roll for the second quarter of the 2019-20 school year.

Freshman honors (3.0 to 3.49): Ryan Ahrens, Angel Ashcraft, Brynne Barga, Jayden Bishop, Lea Blankenship, Austin Bowersock, Carissa Byrd, Brylie Casiano, Zane Cline, Cheyenne Cotterman, Jaidyn Craun, Scott Deats, Savanah DeLaFuente, Maimouna Dia, McKenna Douglas, Karter Elsner, Alyssa Epley, Paige Frew, Kaitlyn Giedroyce, Mallory Godwin, Sierra Hammer, Kami Harris, Gracie Harris, Mallory Hoskins, Christopher Hudgins, Donavin Johnson, Breana Jones, Alexis King, Mary Landrum, Jahvon Lloyd, Jhyston Malveaux, Michael Martin, Joshua Moorman, Mason Murphy, Lucas Orozco, Zoe Overholser, Breonna Perry, Maliyah Pleasant, Payton Rainey, Timothy Redmon, Carson Roesser, Isaiah Sharpe, Abigail Skelly, Parker Stewart, Jaden Swiger, Jeremy Swiger Jr., Kelly Thompson, Chamberlin Unger, Ivy Waldroop, Kyleigh Walters, Samuel Wilde, Seth Young.

Freshman high honors (3.5 and above): Kaden Abbott, Alexis Bailey, Jack Barker, Sarah Bell, Luke Bemus, Lillian Blosser, Sydni Boshears, Jenica Browning, Gracye Bryant, Mikayla Bryant, Angel Clark, Christian Curl, John Davidson, Landon Davis, Kaitlyn Deal, Tidiane Dia, Kaylee Epley, Brooke Fogt, Reagan Frank, Seth Frisby, Allison Fultz, Nathaniel Gailey, Tyler Gillum, Jenna Grieshop, Sara Gumbert, Hannah Hansen, Cora Hernandez, Skylynn Herron, Hailey Hopkins, Nylah Houts, Grant Hoying, Korah Hudson, Emma Hurley, Kailey Ivey, Brynnen Jones, Kylie Jones, Evan Kennedy, Jarred Kirk, Michael Koester, Shenendoah Lacio, Jeffrey Landrum, Caleb LaRue, Kinley LeMaster, Reis Macy, Kara Mays, Andrew McLain, Jadah McMillen, Sue McWilliams, Eric Mees, Alli Milanese, Madyna Nage, Ethan Napier, Emily Neville, Conley New, Carrie-Anne Newberg, Carter Nuss, Tyler Nuss, McKenna O’Donnell, Shannon O’Donnell, Marco Orozco, Addison Payne, Joshua Pelealu, Jayse Phelps, Avery Price, Abigail Ragan, Brooke Rice, Isabelle Ruiz, Evelyn Schwepe, Nicole Siegel, Jacob Skelly, Quinton Skelly, Jenna Smith, Kayla Smith, Sage Steinke, Montana Stephens, Carson Taylor, Maya Thompson, Riley Thorne, Amber Townsend, Cassandra Trudeau, Cassidy Truesdale, Ariah VanLoon, Blaine Vaughn, Keenan Wagner, Ava Westfall, Chloe Whalen, Devan Wiford, Payton Wiley, Zechariah Yantis and Nannie Young.

Sophomore honors (3.0 to 3:49): Quentin Bean, Zoe Brant, Isahia Brux, RyLeigh Clark, Hailey Crain, Corey Cusick, Landon Deam, Paige Delp, Mariama Dia, Makayla Dillinger, Emma Dilworth, Racie Dohner, Colton Duckro, Grant Fair, Jaydalin Glenn, Destiny Harris, Natalie Herrick, Kiara Holliday, Hailey Hunkler, Madelyn Jennings, Autumne Johnson, Marley Jones, Hannah Kemker, Chloe King, McKenzie Leiss, Oumar Ly, Payton Martin, Blaine McClain, Brennan McClain, Hailey Neves, Madison New, Christian Nolen, Kianah Parsley, Jayden Paulus, Jackson Pettit, Kendal Price, Cale Puckett, Andrea Sanchez- Marruffo, Alyssa Schloss, Austin Shiflett, Avery Shreves, Noah Townsend, Brandon VanFleet, Peyton Walker, James Watterson, Marques White, Olivia Wise and Patrick Wyen.

Sophomore high honors (3.5 and above): Jesus Almanza, Heidi Aselage, Katie Atwood, Samuel Bailey, Hailey Ball, Hanna Ball, Lauren Barker, Darrius Basil, Angelieh Behr, Mackenzie Benshoff, Emily Birkemeier, Christine Blay, Clayton Boberg, Cheyanne Bolden, Jesse Brandyberry, Badin Brewer, Cody Carr, Ryan Caulfield, Hunter Croft, Rosalyn Cunningham, Cole Darner, Brian Downing, Bryant Eilerman-Yingst, Weston Evans, Hannah Fawcett, Ashlyn Fogt, Kylie Fortkamp, Joshua Frank, Logan Frasure, Justin Gates, Gabrielle Gerstner, Danielle Gillem, Robert Gillette, Braden Guinther, Angeleena Hall, Olivia Harger-Dawson, Jordan Hatcher, Lilian Heffelfinger, Jaden Humphrey, Makayla Hurey, Teddy Ivey, Rayne Jackson, Cedric Johnson, Owen Johnson, Bryon Jones, Elijah Jones, Nicholas Jones, Kelsey Kizer, Savanah Koester, Zane Latimer, Tyra Lee, Akansh Mani, Keliyah Marcus, Darien McBride, Khia McMillen, Kylie Merriman, Isaac Michael, Breeana Milliner, Megan Miu, Jonathan Napier, Jonathan Nielson, Abigail Nuss, Kazuma Okada, Allison Osterhout, Brenden Parsley, Ana Patel, Jasmine Peacock, Daniel Rice, Noah Righter, Vincent Ruiz, Matthew Sauers, Lexus Schaffer, Elizabeth Shaw, Ronnie Simonson, Jennah Spade, Curtis Spangler, Levi Steenrod, Izaiah Steenrod, Ryan Strunk, Aidan Tangeman, Brynn Thomas, Paul Topalov, Camden Vordemark, Joshua Webster, Dylan Whitehead, Seven Wise and Nickolas Zerkle.

Junior honors (3.0 to 3:49): Patrick Allen, Ryan Allen, Riley Barnes, Jazmin Boatman, Faith Bockrath, Aleyce Cunningham, Evan Deal, Kazlynn Douglas, Ryan Dunham, Issac Edwards, Alexis Elliston, Jacob Evringham, Callie Fleming, Kao Flores, Haley Germann, Estrella Godinez, Tyler Gunnerman, Mason Hereld, Harley Howlett, Ireland Ike, Jenesis Jones, Matthew Joos, Jaron Kelly, David Latimer, Marisa Lyme, Patrick McClain, Kaylee Mees, Leah Morris, Brodey Morrow, Samantha Moses, Tyler Murphy, Gracie Patterson, Steven Paulus, Julia Plotner, Jaxon Rickey, Qynisha Robinson, Rebekah Roller, Brandan Rose, Matt Santos, Fatoumata Sao, Kaitlyn Smith, Blake Steenrod, Tyler Thornsberry, Gina Vestal, Chance Whalen, Adler Whited and Luke Yerkey.

Junior high honors (3.5 and above): Jenna Allen, Elizabeth Allenbaugh, Lea Baldwin, Tristan Barga, Faith Bender, Nickolis Benshoff, Darius Boeke, Ian Bonifas, Alexis Brant, Lydia Brewer, Katie Butts, Ryan Cagle, Gavin Cain, Makayla Carr, Cheyenne Clutter, Damen Cooper, Drake Cromes, Kelly Curlis, Isaiah Daniel, Paullina David, Prem Dev, Parneet Dhillon, Elliauna Dierkes, Ashlynh Duong, Kyra Edwards, Sarah Fagan, Logan Finke, Zachary Frohna, Natalie Gary, Grace Gifford, Katherine Gonzales, Gaven Griffith, Bethany Hayslett, Grace Hoellrich, Mason Homan, Alijah Jackson, Nathan Johnson, Collin Jones, Devon Jones, Mitchell Larger, Thomas Leonard, Kaniya Marcus, Meredith Martin, Amrielle McGhee, Sarah Miu, Mackenzie Murphy, Hawa Nage, Morgan Neeley, Hailey New, Andrea Niswonger, Conner Nuss, Kahylee Parke, Whitney Petty, Jarvie Plotner, Mackenzy Robinson, Marta Rodriguez-Alonso, Noah Schwepe, Jay Sherman, Dylan Shoukri, Mason Simindinger, Camryn Smith, Benjamin Spangler, Erin Stephens, Nathan Topp, Hallie Truesdale, Kaitlyn Van Zant, Sarah Vernon, Kyah Vondenhuevel, Rachelle Wallace, Trey Werntz, Rosalyn Weymer, Delaney Wilson, Reece Wilson and Nobel Zhou.

Senior honors (3.0 to 3.49): Kristen Alexander, Levi Allen, Madisyn Allen, Derek Best, Daniel Blosser, Leah Burnside, Joelle Cecil, Suzanna Clayton, Jace Conrad, Rayonna Daniel, Chandler Davis, Nathaniel Dulaney, Charles Fagan, Seth Frantom, Andre Gordan, Mya Henderson, Jonathan Holloway, Noah Hughes, Merzades Jelks, Makayla Kennedy, Carragan Klawon, Seth Klingler, Keith Lee, Ciara Lemaster, Amaya Matlock, Roger Miller, Logan Moores, Calib Nolen, Mason Nunnery, Skyler Parker, Brice Phipps, Kyrsten Reilly, Christian Retterer, Elisha Robinson, Cameron Schutte, Caitlin Short, Hannah Siler, Dieynaba Sow, Eli Straman, Robert Swearingen, Sage Swiger, Dylan Vanderpool, Taylor Walker, Jarrett Waters and Jessie Williamson.

Senior high honors (3.5 and above): Patrick Acedera, Levitta Barnes, Tiffany Behr, Broc Bey, Taylor Bisbee, Joseph Bishop, Gavin Bockrath, Payton Boshears, Jersain Brux, Alyssa Chavez, Cooper Collingsworth, Noah Collins, Evan Deam, Tyler Dotson, Sara Draving, Brooke Elsner, Reece Fannon, Ashlyn Figuracion, Colin Freistuhler, Kelly Garber, Sara Gibson, Sirus Gibson, Emily Guinther, Dustin Hamaker, Caleb Harris, Madison Heffelfinger, Michaela Herbert, Allie Herrick, Alexander Hilyard, Kiana Howard, Macie Ivey, Juliette Jaffre, Caleb Johnson, Landon Johnson, Damien Jones, Alina Kindle, William Klepinger, Gavin Lane, Damian LeMaster, Hannah Lillard, Kristina Manocchi, Megan Marlow, Moka Matsuura, Allison Michael, Ava Money, Madison Osborne, David Ostendorf, Jeffrey Overholser, Megan Piatt, Kyler Pleasant, Ratez Roberts, Emily Sauers, Aliviya Schulze, Aidan Smith, Cole Smith, Cheyenna Sniffen, Naida Stephens, Kyle Strunk, Richard Tidwell, Rachel Trudeau, Kaeden Walker, Brent Ward, Hallie Westerbeck, Olivia White, Elaine Wiesenmayer, Emma Wiford, Taylor Williams, Kierstein Wilson, Richard Wooddell, Alexis Younker and Emma Zerkle.