Riverside High School honor roll

DEGRAFF — Riverside High School has released its honor roll for the first nine weeks of the 2020-21 school year.

Seventh grade:

4.0 or better: Chelsea Trout, Lillian Huber, Hayden McCully, Reaghan McDaniel 3.5 or better: Zoey Ranbottom, Emma Strayer, Lilian Weese, Camden Shoe, Carston Bell, Gillian Knight, Ashley Roach, Allison Estep, Madison Rowland, Preston Smith, Elijah Kindle, Ayden Mees, Shaye McGill, Camden King, Abigail Clary 3.0 or better: Joel Brooks, Tony Robinson, Reid Legge, Westin Bower, Raelynn Sagraves, Evan Strayer, Chase Conrad

Eighth grade:

4.0 or better: Kylah Maddy 3.5 or better: Kelsey Burt, Jorden Dunham, Jayden Hoffer, Jaidyn Jackson, Landon Purtee, Brook Hunkler, Thomas Burden, Trena Chevalier, Ayden Clary, Levi Buchenroth, Carter Kreglow, Avery Perk, Alexandria Thuel, Brice Kauffman, Zoie Armbruster, Kirstyn Carpenter, Kaitlyn Jackson, Brianna Moore, Gavin Orsborne, Julie Meade, Travis Brooks, Abbigale Scherer, Evie McGill, Jaxon Woods 3.0 or better: Kaylee Fulkerson, Braylon Dunn, Zachary Bradley, Cirus Gonzalez, Sarah Russell, Mason Armbruster, Houston Anderson, Isaac Bender, Damien Smith, Tegan Schneider, Wyatt Leiss, Christopher Starnes, Shasta Dunn

Ninth grade:

4.0 or better: Rylee McCully 3.5 or better: Cassondra May, Rielee Richmond, Britny Sliker, Jimmy Trout, Jailyn Leeper, Ava Klingler, Lillian Rose, Gage Stevenson, Keianna Notestine, Faith Brownlee, Kiara Orsborne, Samuel King, Reece Jenkins, Nate Copas, Hadlie Asbury, Gavin Robinson, Kaitlyn Schlumbohm, Makayla Jenkins, Myles Platfoot, Julia Fleming, Kristina Plank 3.0 or better: Zach Hall, Cody Craig, Emma Saylor, Hope Brownlee, Michael Frost, Corwin Bell, Halyn McClintick, Jason Robbins, Riley Giles, Dylan Cooper, Dominik Stotler, Hailey Noggler, Dylyn Burchett, Kyleigh Duff

Tenth grade:

4.0 or better: Briana Bradley, Audrey Kopus, Sadie Hughes, Rachel Knight, Jade Copas, Gerit Marshall, Alaina Snow 3.5 or better: Ethan Lattimer, Siera Barhorst, Samuel Knight, Skyler Hudson, Hayden Gammell, Skylar Barhorst, Leah Burden, Daisy Armbruster, Walker Whitaker, Andrew Knight, Dallas Hoffer, Tyler Knight, Madison Mescher, Gage Cooper, Zander Crouch, Brooke Stevens, Tiberius Gonzalez, Simon Godwin, Jonna Whetstone, Aubree Davis, Olivia Holmes 3.0 or better: Warren Shockey, Aaron Scheeler, Kaleb Schindewolf, Lane Price, Nataleigh Lewellen, Gage Smith

Eleventh grade:

4.0 or better: Brody Rhoads, Jaren Schneider, Zach Armbruster, Madelyn Sanford, Chase Davidson, Malaina Jenkins, Kaylee Williams, Rayce Yelton 3.5 or better: Rozlynn Estep, Trinity Notestine, Allison Buchenroth, Grace Brownlee, Kirstin Schlumbohm, Owen Holycross, Jayden Burchett, Jenna Woods, Amerra Huston, Kara Kauffman, Andan Short, Karli Robinson 3.0 or better: Hayden Wren, Janessa Magoto, Zachary Duff, Olivia Perk, Alaina Heath, Anastasia Gonzalez

Twelfth grade:

4.0 or better: Allison Knight, Lauryn Sanford, Ian Hughes, Kale Long, Makayla Hannahs, John Zumberger, Sierra Snow, Owen Godwin, Sommer Thompson, Grace Corwin 3.5 or better: Sierra Boone, Bridget Littlejohn, Ethan Jackson, Morgan Fry, Lydia Price, Andrea Burden, Allison McKee, Katrina Craig, Shelby Reed, Malina Kreglow, Kambriane Johnson, Zane Rose, Anika Kean, Meghan Orr, Samuel Fleming, Megan Richardson, Hailee Harshbarger, Harlie McClintick, Aradia Roth-Carver, Max Stephens, Melanie Reynolds, Jesse LeValley, Kyle Robinson 3.0 or better: Courtney Roach, Kennedy Kopus, Mya Newman, Kiley Fogt, Bryce Schmiesing, Ethan Burrows, Hanna Cooper, Alaina Hemsath, Kylee Angle, Dominic Inskeep, Michaella Faulkenberry, Diane Recinos