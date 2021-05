Sidney to award diplomas May 22

SIDNEY — Sidney City School District will hold its graduation ceremony on May 22, 2021, at 10 a.m. at Sidney Memorial Stadium. This is the 150th graduation ceremony for Sidney High School.

Jaden Humphrey, class president and National Honor Society president, will be the guest speaker for the ceremony.

The class colors are black and yellow. The class quote is “Good things come to those who wait, but better things come to those who go out and get them.” The class song is “Good Life” by One Republic.

COVID-19 safety guidelines will be followed.

Sidney High School held a Baccalaureate at 6:30 p.m. on May 17 at Connection Point Church. Nino Vitale was the guest speaker.

Members of Sidney High School’s Class of 2021 are Lucas Adams, Kirra Albritton, Timothy Allen, Jesus Almanza, Heidi Aselage, Katie Atwood, Samuel Bailey, Myra Baker, Hailey Ball, Hanna Ball, Julian Barga, Lauren Barker, Darrius Basil, Quentin Bean, Angelieh Behr, Isaac Belt, Mackenzie Benshoff, Emily Birkemeier, Damien Black, Clayton Boberg, Cheyanne Bolden, Jesse Brandyberry, Zoe Brant, Badin Brewer, Marissa Bromagem, Quentin Brown, Marcus Browner, Isahia Brux, Cody Carr, Ryan Caulfield, Dayna Ceyler, Alexis Chambers, RyLeigh Clark, Kaia Cooper, Tanner Cornett, Austin Cost, Ethan Couch, Hunter Croft, BryAnna Crusey, Rosalyn Cunningham, Siarra Cupp, Jadyn Curl, Cole Darner, Beau Davis, Landon Deam, Karyssa Delafuente, Mariama Dia, Makayla Dillinger, Emma Dilworth, Damon Dobbs, Elora Dodds, Racie Dohner, Cody Douglas, Brian Downing, Colton Duckro, Marcella Egan, Bryant Eilerman-Yingst, Lilliana Ellis, Addisyn Elsass, Kyle Emans, Tyler Emans, Alyssa Epley, Weston Evans, Caleb Exley, Grant Fair, Hannah Fawcett, DaShawn Fischer, Kaleb Fleming, Taylor Fleming, Ashlyn Fogt, Kylie Fortkamp, Courtney Fox, Mason Francis, Joshua Frank, Michael Frank II, Logan Frasure, Kiara Freeman, Megan Garber, Justin Gates, Cierra Gee, Shawn Gent, Gabrielle Gerstner, Ryan Gibson, Danielle Gillem, Robert Gillette, Jaydalin Glenn, Hayden Graber, Ceara Greenbaum, Joseph Griffieth, Kaleb Growe, Braden Guinther, Angeleena Hall, Jenna Hall, Olivia Harger, Destiny Harris, Leeanah Harris, Jordan Hatcher, Lilian Heffelfinger, Kirsten Helman, Jamell Henderson, Tyler Henry, Natalie Herrick, Jhett Hillard, Kiara Holliday, Hannah Hopkins, Harley Howlett, Isaiah Huggins, Desiree Hughes, Jaden Humphrey, Hannah Hunkler, Makayla Hurey, Laci Hutchinson, Teddy Ivey Jr., Jeffery Jackson, Matthew Jarvis, Madelyn Jennings, Adrian Johnson, Autumne Johnson, Cedric Johnson, Keenan Johnson, Owen Johnson, Bryon Jones, DeAunte’ Jones, Elijah Jones, Madison Jones, Marley Jones, Nicholas Jones, Devon Joseph, Jazmynn Juarez, Hannah Kemker, Jimmie Kennedy, Kyntrel Kessler, Dorian Kilfian, Chloe King, Kelsey Kizer, Shawn Klingler, Micah Klunk, Kalee Knasel, Savanah Koester, Jakob Krebs, Zane Latimer, Loganne Lawson, Tyra Lee, Jordan Lessing, Conor Linniman, Enrique Loaiza, Oumar Ly, Kira Lyons, Akansh Mani, Keliyah Marcus, Avante Martin, Isebelle Martin, Kimberlyn Martin, Payton Martin, Darien McBride, Blaine McClain, Paige McClain, Dani McKibben, Khia McMillen, Bruce Mees, Kylie Merriman, Deegan Meyer, Isaac Michael, Catherine Miller, Breeana Milliner, Isaiah Milliner, Megan Miu, Logan Morrison, Ashaiah Moton, Travis Murphy, Jonathan Napier, Tristan Neal, Cayden Nelson, Hailey Neves, Madison New, Josiah Nickels, Jonathan Nielson, Christian Nolen, Abigail Nuss, McKensie Osborne, Allison Osterhout, Tyler Overholser, Brenden Parsley, Kianah Parsley, Ana Patel, Neel Patel, Ethan Paulus, Jayden Paulus, Jasmine Peacock, Grace Pereira, Jackson Pettit, Kendal Price, Cale Puckett, Anastasia Reed, Calista Reese, Samantha Reynolds, Skylar Rider, Noah Righter, Carleigh Rinehart, Vincent Ruiz, Andrea Sanchez Marruffo, Matthew Sauers, Lexus Schaffer, Alyssa Schloss, Ryan Schloss, Caleb Schutte, Cierra Schutte, Kylee Shaner, Elizabeth Shaw, Samantha Shepherd, Avery Shreves, Ronnie Simonson, Kayla Smith, Noah Smith, Aissatou Sow, Aliou Sow, Jennah Spade, Curtis Spangler Jr., Mariah Spradlin, Tiffany Spradlin, Guy ,, Izaiah Steenrod, Levi Steenrod, Bayleigh Steinke, Allen Stockton Jr., Terry Stotler, Ryan Strunk, Sean Sullenberger, SueElla Taborn, Bryanna Tamplin, Aidan Tangeman, Isabella Taylor, Brynn Thomas, Dustin Thompson, Justin Thompson, Trevor Thompson, Brayden Todd, Paul Topalov, Noah Townsend, Brian Tucker, Brandon VanFleet, Camden Vordemark, Alyssa Vorhees, Haley Wade, Trenton Wade, Peyton Walker, Brent Ward, James Watterson, Joshua Webster, Aubrey West, Jacob Wheeler, Marques White, Dylan Whitehead, Ariyan Wilcox, Zachary Williamson, Trenton Wilson, Olivia Wise, Seven Wise, Howard Wooddell, Brayden Yinger, Harley York, Brooklyn Young andNickolas Zerkle.