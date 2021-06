Sidney High School releases honor roll

SIDNEY — Sidney High School has released its honor roll for the fourth quarter of the 2020-21 school year.

Freshman Honors (3.0 – 3.49): Isaac Basil, Kimberly Burton, Jordyne Carey, Hannah Carlson, Aurora Caudill, Jacob Cox, Isaiah Cromes, Dameon Daniels, Owen Deam, Noah Denner, Truman Depinet, Nicholas Fenton, Alexander Frew, Isaiah Golden, Tiar Golden, Jacob Gonzales, Gabriel Harter, Cass Hensley IV, Tucker Herron, Kimora Johnson, Alexander Lamma, Mason LeMaster, Dakota Martin, Brandt McClain, Haven McLaughlin, Abigail McNeal, Samuel New, Nicholas Nuss, Douglas Rork, Grant Schultz, Braiden Swain, Emma Tittle, Avery Wurstner, Austin Yates, Erin Young

Freshman High honors (3.5 and above): Logan Accuntius, Kristen Alexander, Duane Amerine, Anika Arcikauskas, Hayden Ball, Olivia Barga, Keyon Bargar, Derrick Bean, Ryan Bennett, Elijah Biddle, Toby Borihane, William Boshears, Braxton Brewer, Abby Burkett, Rocelyn Cathcart, Lauren Conley, Cloe Crothers, Matthew Deats, Connor Doty, Kyle Drees, David Dulaney, Audrey Evans, Caleb Everett, Landon Finke, Jerome Fisher, Emily Fleming, Naomi Fleming, Haley Fogt, Alexander Frohna, Brady Hagan, Emma Heffelfinger, Malea Hensley, Kaelin Hickman, Kiara Hudgins, Savanna Kelly, Cecilia Klinger, Brooklyn Koester, Kenlee Leiss, Audrea Litton, Isaiah Loaiza, Arshia Mani, Samantha Marlow, Brianica McGhee, Shelby McVety, Elena Mendoza, Liann Morris, Binta Nage, Breanna Parks, Jarrett Payne, Cutberto Ramirez, Hailey Richardson, Kasi Rinderle, Kristyn Rinehart, Roslyn Rotan, Sophia Rowles, Kyla Rush, Logan Shaw, Nathan Siegel, Kaleigh Smith, Madisyn Smith, Kyleigh Spade, Layla Spangler, Landon Stallings, Kaleb Terry, Sophia Thompson, Niveah Thongvylay, A’Mya Thornton, Lauren Unger, Graham Van Tilburgh, Maddison VanDeGrift, Olivia Voress, Aaron Ward, Sophia Watterson, Morgan Wheeler

Sophomore Honors (3.0 – 3:49): Makaila Bare, Shania Bennett, Kyla Campbell, Hayden Carr, Rilee Collum, Paige Daniels, Josie Davis, Brianna Dillinger, Jace Dohner, Anthony Earick, Alyssa Echols, Devon Ferguson, Kloie Fleming, Thomas Foster-Wheeler, Kennah Herrick, Norah Houts, Chloe Howard, Marcanna Johnson, Jazmynn Juarez, Owen Karn, Lillian Keith, Olivia Keller, Marcus Landers Jr., Hannah Latimer, Shaylee Leet, Lainey Luginbill, Meranda Lyme, Kyle McKinney, Tycen Money, Jason Moton, Dakota Mullennix, Brennen Piatt, Tyler Rabbani, Gwyneth Shetterly and Chad Wilt.

Sophomore High honors (3.5 and above): Abigail Adams, Ashley Akers, Joe Asbill, Noah Baldauf, Desiree Bean, Wyatt Biddle, Wyatt Bisbee, Zoe Bladen, Alexandra Blatter, Andrew Bonifas, Anna Brady, Shelby Brant, Lexee Brewer, Alexandria Caudill, Natalee Clack, Wyatt Clark, Gage Copeland, Fredrick Corrie, Cambry Cox, Baylee Craft, Dalton Crain, Alexis Evans, Lainie Fair, Krista Fields, Takuma Furukawa, Madison Garber, Chloe Graber, Caedance Hale, Chase Hall, Ashley Howlett, Caitlin Hubbell, Kendall Inman, Evan King, Gabriel Krebs, Kathryn Leonard, Caleb Luthman, Kiara Marcus, Lucas Marlow, Jacob Martin, Desarae Miller, Shelbie Miller, Griffin Moore, Mason Moreland, Zola Morrow-Forsythe, Deanah Mouk, Austin Mullennix, Breanna Mullenix, Cierra Mullenix, Trent Murphy, Gavin Musser, Joenah Nanthalangsy, Dillon Oldham, Miranda Orcutt, Dhruvi Patel, Hideyuki Rachi, Kyra Ramirez, Alexandria Reeves, Makayla Reynolds, Isabel Rice, Jaycee Roach, Mason Rose, Raegan Rotan, Kade Schmiesing, Takuho Shibahara, Thomas Sibert, Connor Simpson, Wildfire Slaven, Brianna Stacy, Alessandria Stockton, Myles Vordemark, Ryleigh Wagner-Topp, Lillyen Watkins, Ethan Weldy, Lily Wiford, Gabriella Wildenhaus, Lexis Wilson, Joshua Wise, Malachia Wooddell and Grace Work-Steenrod.

Junior Honors (3.0 – 3:49): Alison Accuntius, Elijah Austin, Zane Cline, Gage Eilerman-Yingst, Kiara Freeman, Andrew Henderson, Mallory Hoskins, Grant Hoying, Christopher Hudgins, Kylie Jones, Shenandoah Lacio, Kinley LeMaster, Jahvon Lloyd, Evan Mahoney, Andrew McLain, Tyler Nuss, Brian Saunders, Isaiah Sharpe, Arianna Skelly, Jaden Swiger, Devin Taborn, Kelly Thompson, Cassidy Truesdale, Devan Wiford, Paris Williams-Clark and Seth Young.

Junior High honors (3.5 and above): Kaden Abbott, Ryan Ahrens, Alexis Bailey, Jack Barker, Sarah Bell, Luke Bemus, Lillian Blosser, Sydni Boshears, Jenica Browning, Gracye Bryant, Mikayla Bryant, Carissa Byrd, Brendan Clay, Cheyanne Cotterman, Wesley Davidson, Ernie Joe Davis, Landon Davis, Kaitlyn Deal, Tidiane Dia, Karter Elsner, Brooke Fogt, Reagan Frank, Seth Frisby, Allison Fultz, Nathaniel Gailey, Kaitlyn Giedroyce, Jenna Grieshop, Avery Griffis, Sara Gumbert, Kami Harris, Cora Hernandez, Nona Hill, Hailey Hopkins, Nylah Houts, Korah Hudson, Emma Hurley, Kailey Ivey, Alyssa Jameson, Ryan Jarrett, Donavin Johnson, Anthony Kellner, Evan Kennedy, Michael Koester, Jeffrey Landrum, Mary Landrum, Marlee Longwell, Kaleigh Maio, Kara Mays, Jadah McMillen, Sue McWilliams, Alli Milanese, Ethan Napier, Conley New, Katelyn North, Carter Nuss, McKenna O’Donnell, Shannon O’Donnell, Marco Orozco, Addison Payne, Joshua Pelealu, Breonna Perry, Maliyah Pleasant, Abigail Ragan, Macy Reis, Destiny Reprogle, Carson Roesser, Isabelle Ruiz, Camren Saylor, Evelyn Schwepe, Nicole Siegel, Abigail Skelly, Jacob Skelly, Quinton Skelly, Jenna Smith, Kayla Smith, Oliviah Smith, Montana Stephens, Parker Stewart, Carson Taylor, Maya Thompson, Riley Thorne, Amber Townsend, Cassandra Trudeau, Blaine Vaughn, Keenan Wagner, Kyleigh Walters, Alex Ward, Ava Westfall, Chloe Whalen, Samuel Wilde, Kaydin Wolaver and Zechariah Yantis.

Senior Honors (3.0 – 3.49): Darrius Basil, Isaac Belt, Cody Carr, RyLeigh Clark, Rosalyn Cunningham, Emma Dilworth, Grant Fair, Justin Gates, Robert Gillette, Ceara Greenbaum, Angeleena Hall, Jenna Hall, Keenan Johnson, Marley Jones, Shawn Klingler, Keliyah Marcus, Deegan Meyer, Catherine Miller, Allison Osterhout, Ethan Paulus, Aissatou Sow, Brynn Thomas, Brandon VanFleet, Peyton Walker, Trenton Wilson and Brayden Yinger.

Senior High honors (3.5 and above): Timothy Allen, Heidi Aselage, Katie Atwood, Samuel Bailey, Hailey Ball, Hanna Ball, Julian Barga, Lauren Barker, Quentin Bean, Angelieh Behr, Emily Birkemeier, Clayton Boberg, Cheyanne Bolden, Jesse Brandyberry, Zoe Brant, Badin Brewer, Ryan Caulfield, Hunter Croft, Cole Darner, Landon Deam, Makayla Dillinger, Brian Downing, Marcella Egan, Bryant Eilerman-Yingst, Caleb Exley, Hannah Fawcett, Ashlyn Fogt, Kylie Fortkamp, Courtney Fox, Joshua Frank, Michael Frank, Logan Frasure, Gabrielle Gerstner, Ryan Gibson, Danielle Gillem, Jaydalin Glenn, Hayden Graber, Braden Guinther, Olivia Harger, Leeanah Harris, Lilian Heffelfinger, Natalie Herrick, Jaden Humphrey, Makayla Hurey, Madelyn Jennings, Adrian Johnson, Autumne Johnson, Cedric Johnson, Owen Johnson, Nicholas Jones, Hannah Kemker, Jimmie Kennedy, Micah Klunk, Savanah Koester, Tyra Lee, Jordan Lessing, Mariya Longwell, Darien McBride, Kylie Merriman, Isaac Michael, Breeana Milliner, Megan Miu, Ashaiah Moton, Jonathan Nielson, Christian Nolan, Abigail Nuss, Tyler Overholser, Brenden Parsley, Kianah Parsley, Ana Patel, Neel Patel, Jayden Paulus, Jasmine Peacock, Jackson Pettit, Anastasia Reed, Noah Righter, Vincent Ruiz, Andrea Sanchez Marruffo, Matthew Sauers, Lexus Schaffer, Alyssa Schloss, Elizabeth Shaw, Aliou Sow, Curtis Spangler, Tiffany Spradlin, Guy Sproat, Izaiah Steenrod, Levi Steenrod, Bayleigh Steinke, Ryan Strunk, Sean Sullenberger, Paul Topalov, Brian Tucker, Camden Vordemark, Joshua Webster, Dylan Whitehead, Olivia Wise aand Seven Wise.