Sidney High School releases h0nor roll

SIDNEY — Sidney High School has released its honor roll for the second nine weeks of the 2021-22 school year.

Freshman honors (3.0–3.49):Jacob Bramblett, Riley Burke, Preston Chupp, Carter Clay, Maxwell Crist, Jayce Daniel, Alexander Davidson, Isaiah Foster, Michael Frazier, Ava Graber, Alexander Hilgefort, Mikayla Huckleby, Jorge Jimenez, Andre Johnson, Leah King, Elijah Laine, Ty Latimer, Brayden Lee, Mackenzie LeMaster, Christian Loaiza, Britney Luthman, Joelon Lyons, Kevin Marcus, Steven Martin, Elijah McKenzie, Mason Murphy, Kenneth Neu, Lydia Neves, Andrew Overholser, Jadon Redmon, Zachary Rice, Emily Rowe, Ja’nai Saylor, Tanner Snider, Shelby Stilwell, Brayson Strunk, Leland Trapp, Cain VanZant, Gavin Ventura, Ainsley Wiford, Landon Woodard

Freshman high honors (3.5 and above): Andrew Adams, Kaitlyn Adams, Marcus Allen, Chandrasekar Balasubramanian, Evan Barringer, Aubrey Beagle, Lana Beaver, Chanler Bladen, Anthony Blosser, Olivia Breinich, Breanna Brueggert, Lacelend Burdiss, Madison Burks, Zane Burt, Braydon Cagle, Katelynn Campbell, Luke Carter, Addyson Craft, Kadyn Cromes, Logan Davis, Kendall Dickman, Cohen Fast, Kenzie Fischbach, Taneyah Foy, Aspen Frank, Avery Frank, Aryel Frisby, Mason Gold, Briaunna Gregory, Garrett Guinther, Nylah Hale, Tylee Hale, Autumn Hall, Shelly Harrod, Emily Harter, Francisco Herrera, Olivia Hill, Payton Holman, Zachary Holtzclaw, Libby Hurley, Kara Kellner, Brayden Kennedy, Adelyn Luginbill, Isiah Macias, Ethan Mayse, Kariona McKenzie, Kelis McNeal, Michelle Miller, Isabell Mouk, Leia Murray, Jayden Neeley, Ethan New, Grant Nuss, Scarlett O’Keefe, Danny Orr, Addison Parks, Jaykumar Patel, Gilbert Pelealu, Isaac Phelps, Jace Puckett, Alyssa Rodriguez, Zerah Roesser, Ashton Rose, Logan Rose, Jordan Scully, Jenna Shaffer, Lauryn Shetterly, Landon Sibert, Zoey Simindinger, Parker Slaven, Ivan Spencer, Julius Spradling, Andrew Thorne, Margaret Turner, Larkyn Vordemark, Hannah Weldy, Tatum Werntz, Hayden Westerbeck, Evangeline Wethington, Jocelyn White, Kade Wilson, Ralex Winals, Carter Wooddell, Matthias Yelton

Sophomore honors (3.0–3:49): Anika Arcikauskas, Derrick Bean, Elijah Biddle, Hannah Carlson, Rocelyn Cathcart, Hailee Childs, Stephen Colon Sandoval, Dameon Daniels, Matthew Deats, Alexis Dennis, Emma Epley, Nicholas Fenton, Alexander Frew, Ayden Henderson, Tucker Herron, Kiara Hudgins, Kimora Johnson, Kenlee Leiss, Mason LeMaster, Brandt McClain, Brianica McGhee, Fernando Muniz, Binta Nage, Nicholas Nuss, Kasi Rinderle, Sophia Rowles, Grant Schultz, Donavon Smith, Kierstyn Sniffen, Layla Spangler, Landon Stallings, Kaitlynn Stewart, A’Mya Thornton, Graham Van Tilburgh

Sophomore high honors (3.5 and above): Logan Accuntius, Kristen Alexander, Duane Amerine, Hayden Ball, Olivia Barga, Keyon Bargar, Ryan Bennett, William Boshears, Braxton Brewer, Abby Burkett, Hunter Compton, Lauren Conley, Isaiah Cromes, Cloe Crothers, Owen Deam, Truman Depinet, Connor Doty, Kyle Drees, Caleb Everett, Landon Finke, Jerome Fisher, Keaton Fisher, Emily Fleming, Naomi Fleming, Haley Fogt, Faith Freeman, Alexander Frohna, Brady Hagan, Gabriel Harter, Emma Heffelfinger, Cass Hensley, Kaelin Hickman, Alyssa Hudgins, Cecilia Klinger, Brooklyn Koester, Audrea Litton, Isaiah Loaiza, Arshia Mani, Samantha Marlow, Shelby McVety, Elena Mendoza, Liann Morris, Samuel New, Breanna Parks, Jarrett Payne, Cutberto Ramirez, Hailey Richardson, Douglas Rork, Roslyn Rotan, Kyla Rush, Logan Shaw, Aiden Shellenberg, Nathan Siegel, Kaleigh Smith, Madisyn Smith, Kyleigh Spade, Kaleb Terry, Sophia Thompson, Niveah Thongvylay, Selena Travis, Lauren Unger, Maddison VanDeGrift, Olivia Voress, Aaron Ward, Sahnia Webber, Morgan Wheeler

Junior honors (3.0–3:49): Brennan Barnes, Shelby Brandt, Kyra Bundy, Connor Burke, Riana Carson, Alexandria Caudill, Wyatt Clark, Rilee Collum, Olivia Corner, Fredrick Corrie, David Cox, Baylee Craft, Alexandria Delp, Jace Dohner, Devon Ferguson, Kristal Garcia, Hailey Gibbas, Kennah Herrick, Chloe Howard, Ashley Howlett, Caitlin Hubbell, Landen Johnson, Hannah Jones, Owen Karn, Gabriel Krebs, Meranda Lyme, Kiara Marcus, Kearstyn Maxon-Honaker, Allison Miller, Desarae Miller, Tycen Money, Jason Moton, Breanna Mullennix, Dakota Mullennix, Brennen Piatt, Kyra Ramirez, Brayton Roesser, Sable Six, Elijah VanHook, Jayden Walters, Raycen Ward, Lillyen Watkins, Kylee Wheeler, Zoey Widmark, Gabriella Wildenhaus, Lillie Wilkinson, Gunnar Wise, Joshua Wise

Junior high honors (3.5 and above): Abigail Adams, Ashley Akers, Savannah Alexander, Joe Asbill, Noah Baldauf, Makaila Bare, Marlette Bartholomew, Desiree Bean, Wyatt Bisbee, Zoe Bladen, Alexandra Blatter, Andrew Bonifas, Aiden Booth, Anna Brady, Macie Brautigam, Lexee Brewer, Kyla Campbell, Hayden Carr, Natalee Clack, Gage Copeland, Cambry Cox, Dalton Crain, Paige Daniels, Josie Davis, Porter Depinet, Brianna Dillinger, Alyssa Echols, Alexis Evans, Lainie Fair, Kloie Fleming, Macaiah Foster, Takuma Furukawa, Madison Garber, Joanne Gorongsay, Chloe Graber, Caedance Hale, Chase Hall, Augustus Henry, Jeminiah Henry, Norah Houts, Richard Hughes, Kendall Inman, Evan King, Kathryn Leonard, Lainey Luginbill, Caleb Luthman, Lucas Marlow, Jacob Martin, Kyle McKinney, Shelbie Miller, Griffin Moore, Zola Morrow-Forsythe, Deanah Mouk, Ausitn Mullennix, Cierra Mullennix, Trent Murphy, Gavin Musser, Dillon Oldham, Miranda Orcutt, Dhruvi Patel, Alexandria Reeves, Makayla Reynolds, Isabel Rice, Jaycee Roach, Mason Rose, Raegan Rotan, Kade Schmiesing, Gwyneth Shetterly, Takuho Shibahara, Thomas Sibert, Connor Simpson, Alessandria Stockton, Myles Vordemark, Ethan Weldy, Lily Wiford, Lexis Wilson, Malachia Wooddell, Grace Work-Steenrod

Senior honors (3.0 3.49): Ryan Ahrens, Jayden Bishop, Landon Boldman, Sydni Boshears, Gabriella Bowman Santana, Andrew Brooks, Christian Curl, Scott Deats, Mallory Godwin, Anthony Hamblin, Kami Harris, Andrew Henderson, Cora Hernandez, Nona Hill, Breana Jones, Heaven Kelly, Caleb LaRue, Kinley LeMaster, Mariya Longwell, Alli Milanese, Katelynn Moore, Brooke Rice, Ashlynn Ryder, Brian Saunders, Isaiah Sharpe, Logan Shellhammer, Morgan Sherman, Nicole Siegel, Preston Simonet, Dalton Smith, Nicholas Spriggs-Leckey, Taylor Steenrod, Sage Steinke, Parker Stewart, Alexia Strunk, Chamberlain Unger, Blaine Vaughn, Kyleigh Walters, Devan Wiford, Seth Young, Nathaniel Zwiebel

Senior high honors (3.5 and above): Kaden Abbott, Alison Accuntius, Alexis Bailey, Brynne Barga, Jack Barker, Sarah Bell, Luke Bemus, Lillian Blosser, Jenica Browning, Sophia Brunner, Carissa Byrd, Samantha Cayton, Zane Cline, Wesley Davidson, Landon Davis, Kaitlyn Deal, Tidiane Dia, McKenna Douglas, Gage Eilerman-Yingst, Karter Elsner, Brooke Fogt, Reagan Frank, Seth Frisby, Nathaniel Gailey, Kaitlyn Giedroyce, Ronja Gierlevsen, Tyler Gillum, Avery Griffis, Sara Gumbert, Bayliegh Herring, Hailey Hopkins, Mallory Hoskins, Nylah Houts, Grant Hoying, Korah Hudson, Emma Hurley, Kailey Ivey, Kylie Jones, Anthony Kellner, Evan Kennedy, Michael Koester, Jeffrey Landrum, Mary Landrum, Marlee Longwell, Reis Macy, Kaleigh Maio, Michael Martin, Kara Mays, Andrew McLain, Jadah McMillen, Sue McWilliams, Ethan Napier, Conley New, Katelyn North, Carter Nuss, Tyler Nuss, McKenna O’Donnell, Shannon O’Donnell, Marco Orozco, Addison Payne, Joshua Pelealu, Breonna Perry, Maliyah Pleasant, Abigail Ragan, Timothy Redmon, Destiny Reprogle, Carson Roesser, Isabelle Ruiz, Camren Saylor, Evelyn Schwepe, Abigail Skelly, Arianna Skelly, Jacob Skelly, Quinton Skelly, Jenna Smith, Oliviah Smith, Montana Stephens, Alexia Strunk, Carson Taylor, Maya Thompson, Riley Thorne, Amber Townsend, Cassidy Truesdale, Keenan Wagner, Alex Ward, Ava Westfall, Chloe Whalen, Samuel Wilde, Paris Williams-Clark, Zechariah Yantis, Alexandra Yelton, Nannie Young