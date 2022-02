Edison State announces fall semester dean’s list

PIQUA — Edison State Community College recognizes 672 students for excellence in academics on the fall 2021 semester dean’s list. To be eligible for the dean’s list, a student must have at least a 3.5 GPA and carry a minimum of 12 hours for the semester.

Local students named to the dean’s list includes:

Anna: Bailey Boss, Shelby Boss, Raina Brown, Elaina Crosson, Kloie Fleming, Naomi Fleming, Josephine Gehret, Mary Halberstadt, Jackson Howell, Kaylie Kipp, Sydney Klosterman, Janelle Lowry, Andrew Millhouse, Abigail Nowlin, Madison Prenger, Luke Regula, Molly Rioch, Madison Roe, Ericka Rossiter, Andrew Shoemaker, Julia Thompson, Gavin Van Horn

Botkins: Kennedi Doseck, Aleah Johnson, Madelyn Koenig, Dalton Lane, Hannah Ott, Symone Woodruff, Jonathon Yenser

DeGraff: Sarah Hild, Morgan Pine

Fort Loramie: Elise Beresik, Katrina Berning, Nolan Berning, Sierra Blumenstock, Elliott Davis, Jada Drees, Maya Dues, Tristan Fleckenstein, Luke Geise, Kaitlyn Grillot, Brooke Holthaus, Darren Hoying, Samantha Jacobs, Gavin Kemper, Ethan Larger, Gabe Meyer, Owen Pleiman, Claira Rethman, Reese Rosenbeck, Jacob Sherman, Ava Sholtis, Ally Siegel, Devin Wray

Houston: Abigail Grilliot, Melinda Hoffert, Kaylina McClenen, Bryce Sauvie, Brayden Wiggins

Jackson Center: Shia Akers, Alex Glick, Serenity Hamilton, Mikayla Hensley, Morgan Kipker, Ross Ludwig, Katelyn Sosby

Maplewood: Clayton Boberg, Kennedy Brewer, Gracye Bryant

Minster: Aubrey Baker, Allison Quinter, Marissa Sharpe, Rhese Voisard, Danielle Wendeln, Abby Wrasman

New Bremen: Trevor Bergman, Chloe Bornhorst, Mara Brackman, Reece Busse, Kaylee Freund, Olivia Hall, Samantha Hemmelgarn, Lillian Lennartz, Colten Muether, Mariah Parlett, Caden Puthoff, Riley Trentman, Benjamin Wells, Brent Westerheide

New Knoxville: Olivia Grillot, Adam Nalley

North Star: Joe Ruhenkamp, Teresa Stammen

Osgood: Zachary Kramer

Quincy: Christian Harmon, Kale Long, Aradia Roth-Carver

Russia: Jilian Chapman, Ava Daniel, Kelby Doseck, Victoria Heuing, Ella Hoehne, Jordan Meyer, Jackson Sherman, Emily Sunderland

Sidney: Madisyn Allen, Rockelle Anderson, Noah Barr, Isaiah Baughman, Sarah Beck, Sarah Bell, Madison Boerger, Andrew Bonifas, Aaron Brautigam, Olivia Breinich, Lexee Brewer, Mikayla Bryant, Andrew Bunch, Dan Callahan, Olivia Chamberlain, Regan Clark, Faith Clinton, Christina Cook, Samantha Courts, Amber Davidson, Kaitlyn Deal, Rylie Edwards, Ethan Egbert, Krista Fields, Evan Fogt, Jacob Freeman, Nathaniel Gailey, Madison Garber, Allison Harris, Brooke Hereford, Kailey Higgins, Kurt Hobbs, Emily Hollinger, Andrea Hughes, Tyler Hutton, Kendall Inman, Owen Johnson, Elijah Jones, Bryce Kennedy, Emma Kennedy, Evan King, April Kirk, Audrey Krites, Tyra Lee, Keirstin Ludwig, Caleb Luthman, Arshia Mani, Bailey Mantor, Erica Martin, Rylie McIver, Jadah McMillen, Gregory Merricle, Allison Michael, Katelyn Miller, Shelbie Miller, Ian Mohrbacher, Mark Moloney, Peyton New, Tyler Nuss, McKenna O’Donnell, Shannon O’Leary, Seth Oberdorf, Liliana Phillips, Megan Powell, Jack Quinlisk, Samuel Range, Kevin Riley, Jaycee Roach, Montana Robbins, Nicholas Roberts, Sage Roberts, Anthony Schmiesing, Jude Schmiesing, Jennifer Scott, Victoria Sharp, Serrena Shepherd, Thomas Sibert, Mason Simindinger, Connor Simpson, Quinton Skelly, Jenna Smith, Daniel Sprague, Abigail Swearingen, Carson Taylor, Maya Thompson, Riley Thorne, Evan Trevino, Emily Wargo, Amberley Watkins, Chloe Weigandt, Grace Weigandt, Devan Wiford, Lily Wiford, Savannah Will, Grace Work-Steenrod

Versailles: Zachary Ahrens, Luke Batty, Grant Beasley, Lauren Bergman, Isaac Bohman, Taylor Bohman, Brynn Briscoe, Lindsay Cotner, Emily Delzeith, Asa Demange, Nicholas Didier, Keri Dirksen, Keegan Gibson, Payton Groff, Tyler Henry, Abigail Koons, Salem Leach, Alexis Magoto, Alyssa Meyer, Kristen Petitjean, Abigail Peyton, Hailey Porter, Ethan Rauh, Renee Rindler, Collin Rismiller, Alysse Schweitzer, Mason Shuttleworth, William Steinbrunner, Connor Stonebraker, Jenna Treon, Madelyn Vogel, Isabel Voisard, Lauren Wietholter

Yorkshire: Titus Gehret, Austin Timmerman