UVCC convocation planned for May 26

TROY — The Upper Valley Career Center convocation will be held Thursday, May 26, 2022, at Hobart Arena, Troy at 7 p.m.

The top scholars are Douglas Ellison, Amanda Goodwin, Aiden Shappie and Quinci Voisard.

Local students who are graduating from UVCC include:

Anna High School: Grant Albers, Taylor Buck, Donaven Captain, Kohlten Carey, Angel Castle, Samuel Counts, Morgan (Marie) Davis, Taylee Furderer, Mary-Kate Goudy, Isaac Griffith, Landon Howell, Owen Jankowski, Paige Keener, Tyler King, Dylan Minnich, Gabrielle Minnich, Gavin Opperman, Mason Riggs, Gracie Russell, Hayden Schmidt, Hunter Schmidt, Kendal Sheipline, Tanner Spangler, Mara Strunk, Juliette VanHook, Emily Werling and Gage Young.

Botkins High School: Mary Adams, Aaron Anderson, Brian Del Real, Samuel Fisher, Keegan Gehrlich, Brendon Kohler, Hailey Kohler, Devan Manger, Declen Masur, Emma Pax, Ethan Priest, Miranda Rains, Shelby Rains, Andrew Smith-Chamberlin and Ellie Steinke.

Fairlawn High School: Aiden Brautigam, Dominic Davis, Kaleb Gillem, Blake Greiwe, Curtis Hill, Preston Hina, Marissa King, Zachary Orsborne, Katie Roe, Gauge Sharrock, Joshua Stekli, Bryce Swiger, Emma VanMetre and Kali Withrow.

Fort Loramie High School: Elise Beresik, Isaiah Burnside, Morgan DeWeese, Taran Fleckenstein, Lane Frilling, Colin Gasson, Colten Gasson, Wesley Gehret, Sierra Henning, Emily Hess, Delaney Higgins, Clint Hilgefort, Corey Hilgefort, MaKenna Homan, Mallory Lessing, Damon Mescher, Andrew Meyer, Jacob Pleiman, Trey Ranly, Khole Rhoades, Jared Rodeheffer, Clayton Schafer, Elizabeth Shatto, Vivian Siegel, Karson Tennery, Anton Turner and Quinci Voisard.

Home Schooled: Kaitlyn Wells.

Houston High School: Xaviar Balensiefer, Noah Baltes, Allison Burkett, Samuel Cartwright, Tanner Cooper, Kalip Crawford, Bianca Davenport, Dylan Davis, Morgan Davis, Douglas Ellison, Seth Ewing, Shae Gordon, Hunter Goshorn, Kevin Hayslett, Kyler Huber, Laura Knapke, Jacob Leist, Kyle Low, Dereck Maier, Katrina Meiring, Blaine Morgan, Cauy Morrison, Maxwell Riesenbeck, Aubree Roberts-Engley, Dakota Royse, Reiven Selhorst, Allison Sharp, Graceanne Slade, Daniel Snider, Colton Spriggs and Mason Turner.

Jackson Center High School: Drew Allison, Faith Boggs, Alison Butler, Andrew Butler, Sarah Clark, Jessica Ducat, Xavier Esser, Kyle Francis, Joshua Keen, Raymond Lowry, McKenzie Mann, Douglas Oen, Ethan Pohlschneider, Carson Regula, Shayne Roller, Ryan Sailor, Kobie Willoby, Ava Winner, Jacob Yinger, Bryce Younker and Marissa Zwiebel.

Lehman Catholic High School: Taylor Cooper, Matthew DeNise and Dylan Karns.

Minster High School: Kamryn Bornhorst.

New Bremen High School: Emma Krieg.

Russia Local High School: Ambrose Cordonnier, Emma Hinkle, Marissa Holscher, Kalyn Justice, Patrick Leach, Braden Lochard, Ethan Luthman, Jared Poling and Aiden Shappie.

Sidney High School: Ryan Ahrens, Alyssa Barhorst, Gregory Beard, Tristan Blizzard, Landon Boldman, Gavin Cain, Brylie Casiano, Brendan Clay, Cheyenne Clutter, Cheyenne Cotterman, Scott Deats, Maimouna Dia, Bryce Foster, Kaitlyn Giedroyce, Sierra Hammer, Gaige Harrod, Andrew Henderson, Ryan Jarrett, Breana Jones, Brynnen Jones, Michael Koester, Jeffrey Landrum, Mary Landrum, Caleb LaRue, Reis Macy, Evan Mahoney, Kara Mays, Sara McMahon, Eric Mees, Katelyn North, Alexander Page, Jacob Proffitt, Maria Ramirez, Jean Reventos Sandoval, Noah Righter, Camren Saylor, Keelan Sharp, Jacob Skelly, Jeremy Swiger, Chamberlain Unger, Alaina Vestal, Keenan Wagner, Kyleigh Walters, Jacob Waters, Chloe Whalen, Samuel Wilde, Kaydin Wolaver and Seth Young.

Versailles: Isaac Bohman.