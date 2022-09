Edison State summer 2022 dean’s list

PIQUA — Edison State Community College has recognized 115 students for excellence in academics on the summer 2022 semester dean’s list. To be eligible for the dean’s list, a student must have at least a 3.5 GPA and carry a minimum of 12 hours for the semester.

Anna: Jodie Adamson, Colin Ferguson, Corynn Heitkamp

Botkins: Arica Jutte

Fort Loramie: Clara Gephart, Grace Rose

Houston: Tonya Cassel

Jackson Center: Kendra Wysong

Minster: Haleigh Baker

New Bremen: Dylan Bambauer, Anni Jiang, Mia Schmitmeyer

Russia: Victoria Heuing

Sidney: Dan Callahan, Tabatha Cooper, Cambry Cox, Cole Darner, Dylan Eilerman, Ryan Fitchpatrick, Thomas Frantz, Jenna Grieshop, Tyler Kelch, Joseph Mangen, Jadah McMillen, Roger Miller, Sierra Moorman, James Mosier, Madison Pierce, Kevin Riley, Tiffany Scheiderer, Branden Schutte, Emma Westerheide, Ava Westfall