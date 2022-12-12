Sidney Middle School honor roll

SIDNEY — Sidney Middle School has released its honor roll for the first quarter of the 2022-23 school year.
Grade 5
4.0
Lila Adams, Kaydence Barnes, Liam Bosslet, Evelyn Brandyberry, Kinsey Briley, Ramiah Cable, Vincent Casiano, Jayden Davis, Kenadee Davis, Logan Dietz, Scott Dixon-Weese, Zanna Evans, Cavin Francis, Wyatt Hall, Lena Hamilton, Bentley Hatfield, Megan Helmlinger, Robbie Hubble, Noah Hume, Carter Jaques, Anna Jenkins, Lydia Jones, Kody Kenard, Cora Kimbler, Justine Leffman, Elijah Long, Lillian Murphy, Jack Noah, Shayne Payne, Vivaan Sakhalkar, James Stewart, Brayah Stockton, Mya Sutton, Emmett VanTilburgh, Ayden Watkins, Cale Westerbeck.
3.99-3.5
Sofia Anguiano, Jacob Bailey, Nyah Beaver, Nolan Bosslet, Conner Boswell, Dillan Bowman, Alivia Brazeal, Parker Call, Kenzleigh Castillo, Gayle Cox, Lynn Cox, Shelley Dia, Drelyn Dillon, Hagen Dodds, Jayden Dotson, Colt Drinnen, Jake Edwards, Laynie Fisher, Gabriel Gessler, Coltyn Gillum, Troy Gockley, Leyton Goffena, Gavin Hawk, Simon Johnson, Djinda Kane, Xylon Keller, Jameson Lacy, Annalynn Ludwig, Xeryus McGhee, Kaden McNabb, Braxton Montgomery, Jerome Neu, Imperial Nevels, Carson Opsomer, Noah Peavley, Kylar Ragland-Huddleston, Jonathon Richardson, Hayden Rivera, Jaylee Roberts, Alayna Russell, Shane Sampson, Nikita Sellner, Jemma Selzer, Kherington Shaffer, Kason Sparks, Elliott Spaulding, Josiah St. Myers, Aubrey Swartz, Asani Waters, Joshlynn White, Dreason Wilson.
3.49-3.0
McKenzie Allinder, Adalyn Barger, Harmony Bateman, Sabrina Bost, Hunter Branscum, Peyton Ceyler, Trumar Cherry, Zadynn Coverstone, Breyonna Cundiff, Brice Davis-Landrum, Zeena Dunn, Brooklyn Durr, Cole Edwards, Jordan Ferguson, Adam Harris, Kendra Hawkins, Taylor Heeter, Andrew Keiser, Ousmane Lam, Mason LaVoie, Duwayne Martin, Kolten McCoy, Lucas McVety, Edder Miller, Elijah Owen, Breyton Petty, Akia Pridemore, Payton Richardson, Anahia Reeve, Liliana Roe, Eric Salas-Galar, Kellon Schmiesing, Richard Sharp, Fumina Shibahara, Gracie Shortridge, Addison Smith, Cameron Thornsberry, Kyren Vaughn, Lillyahanna White, Cole Williams.
Grade 6
4.0
Emily Adams, Emmalyn Braun, Matthew Bray, Aidan Burden, Madison Ellis, Kaylene Frisby, Emilee Haynes, Raelyn Jones, Reese Jones, Norah Kennedy, Kitona McCarty, Ethan Moore, Chance Motter, Mena Neu, Broxton Nuss, Cole Nuss, Carter Shurts, Blake Simpson, Ethan Sprowl.
3.99-3.5
Kate Allen, Connor Braun, An gela Cruz-Zeledon, Kendall Douglas, Hayden Ferguson, Alayna Fleming, Morgan Fleming, Dawson Frew, Gabriella Gonzales, Zachary Jones, Darian Lee, Gemma Lewis, Evalynn McKenzie, Lillian Miller, Titus Morgan, Randall Murray, Corbin Nuss, Allyaira Phipps, Leta Rank, Jeremiah Taylor, Isaiah Thuma.
3.49-3.0
Benjamin Arcikauskas, Colt Baker, Lila Brammer, Sebastian Campbell, Chloee Cook, Bryson Cox, Ja’kya Dawson, Gabriel Deter, Lilyana Dobbins-Wheeler, Xavier Hamilton, Ian Helman, Lilyan Hudgins, Kale Hubble, Chaise Johnson, MaKenna Marchal, Hayden Mayse, Urijah McGhee, Josie McVety, Keanau Meena, Andrew Moores, Spencer Nicely, Jacob Opsomer, Jordan Parsley, Leiyah Phillips-Watkins, Yazmin. Salas-Galarza, Hayden Slife, Elijah Smith, Eric Swob, Harper VanTilburgh, Ah’Niyah Wilson, Grayden Wilson
Grade 7
4.0
Emna Arar, Colin Barga, Anna Clark, Logan Croft, Lucas Edwards, Owen Francis, Ava Fridley, Joel Frisby, Cameron Goffena, Conor Hanke, Lucia Helman, Lilly Howell, Hannah Jons, Noah Juarez, Mao Kote, Payson Lewis, Avery Luginbill, Sylas Macy, Johnathan Martin, Bailey McCutchins, Derrick Moorehead Jr., Justiss Payne, Chloe Robinson, Liam Rosencrans, Baylee Sekas, Anara Shroyer, Lexi Spade, Brooke Voress, Addyson Wesbecher, Nora Westerbeck, Asher Wethington, Brooklynn White.
3.99-3.5
Amelia Baldonasa, Jaedin Beers, Cailin Briley, Aryahna Burchett, Alaina Cain-Morris, Talen Chester, Mason Croft, Braxton Davis, Lyrick Dennis, Caleb Divens, Jasmine Dixon-Weese, Lily Finke, Peyton Hensley, Abigail Holbrook, Eli Jones, Ashton Krabill, Emily Keith, Abraham LeMaster, Connor Mackall, Autumn Macke, Kalia McClellan, Carter McNabb, Shaylynn Miller, Mia O’Keefe, Kaitlin Rohr, Shane Rust, Gary Sayre, Kazz Shepherd, Carson Spaulding, Petar Spencer, Ian Stover, Masyn Swiger, Octavius Thomas, Gabriella Truesdale, Claire Turner, Landon Valentin.
3.49-3.0
Bryson Alexander, Taraji Baker, Olivia Bowman, Alyssa Cline, Justin Crabtree Jr., Malena Cunningham, Levi Fischbach, Deaquan Fisher, Dalton Hamilton, Addilyn Hammaker, Bubby Harris Jr., Joshua Holtzclaw, Maki Ishikawa, Saleen Jones, Jackson Mertz, Emma Morris, John Murphy, Aubrie Richmond, Alexa Russell, Kylee Russell, Emma Schmiesing, Payton Shoffner, Daisy Smith, Colton Stumph, Cadence Teasley, Marlon Tucker, Brooke Woodard, Carson Wooddell.
Grade 8
4.0
Lucas Bogart, Emma Chupp, Cheikh Dia, Colton Dickman, Isaac Duning, Kelso Edwards, Alexander Elliott, Destiny Fergus, Dwight Fisher, Jaxson Hickman, Christian Hill, Katelyn Howard, Kiana Huckleby, Alex Kizer, Austin Lamma, Kaleb Lee, DeAnna McKibben, Jeffrey New, Caley O’Meara, Reagan Oswalt, Zandyr Pattison, Kaleigh Perkins, Kennedy Schulze, Jake Scully, Dustin Selanders, Brayden Smith, Jolene Smith, Lindan Stewart, Kade Swiger, Khloe Walker, Connor Widmark.
3.99-3.5
Cody Baker, Desean Burns, Weston Daniel, Kalee Dennis, Jaida Fisher, Abigail Fleming, Xander Fleming, Dreaden Foy, Jason Gonzales, Tessa Grieve, Elizabeth Griffis, Praylyn Hamilton, Caileighann Hoffman, Daniel LeMaster, Destiney Lockhart, Kowen Ludwig, Camden Mackall, Morgan Malone, Adelynn Mayse, Daylan Norris, Jaxxson Payne, Kindell Pridemore, Braylon Rodeheffer, Urijah Shoe, Hapsa Sow, Madison Spradlin, Zoey Studebaker, Kyndahl Walker, Alyssa Wigginton, LaShawnt Williams, Korbyn Yantis.
3.49-3.0
Alayah Ahrns, Grant Allen, Ty Allen, Logan Anderson, Ayden Baker, Ameera Barnes, Rachel Bisbee, Maven Bradley, Zoey Browning, Connor Drees, Serenity Echols, Maddison Edwards, Anna Ervin, Caitlin Fenton, Andrew Ferguson, Olivia Foy, Maleek Franklin, Justin Godinez, Miles Hamilton, Mykah Harter, Ashton Herron, Nicholas Hines, Jason Hughes, Ryunosuke Kamura, Jamiir King, Addison Lambert, Elliana LeMaster, Nevaeh Lewis, Faith Long, Kainalu Maka-Kekona, Ke’Shawn Marcus, Ella McClain, Caidence Murray, Antoinette Neu, Jo’siah Paul, Dylan Platfoot, Mic.hael Richardson, Connor Rotenberry, Natalia Scott, Zachary Siegel, Jonathan Taylor, Tavan Wagner, Noah Widmark.