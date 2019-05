Edison State announces Spring 2019 Dean’s List

PIQUA – Edison State Community College recognized 417 students for excellence in academics on the Spring 2019 Semester Dean’s List.

To be eligible for the Dean’s List, a student must have at least a 3.5 grade point average and carry a minimum of 12 hours for the semester.

Anna: Ethan Amsden, Claire Bensman, Jennifer Blackburn, Megan Bradshaw, Griffin Doseck, Carter Elliott, Riley Huelskamp, Mary Hughes, Heidi McRill, Bryce Meyer, Colton Nanik, Taylor Noll, Kevin Pleiman, Evan Poeppelman, Ross Pulfer, Maura Rose, Taylor Spence, Paige Stephens, Maggie Stiefel, Lillian Toller, Macy Wiktorowski, Austin Wuebker

Botkins: Tristin Thompson

DeGraff: Jack Harris

Fort Loramie: Laura Ahrns, Drew Benanzer, Kennedi Gephart, Blake Gaier, Noah Guillozet, Mason Kemper, Olivia McGee, Jess McGreevy, Marissa Meiring, Whitney Pleiman, Zachary Pleiman, Rylee Poeppelman, Daniel Puthoff, Weston Rittenhouse, Sean Schwartz, Chloe Stang, Devin Wehrman

Houston: Kyle Flaute, Kaylee Hiatt, Alyssa Kemp, Eliza Mertz, Hayden Riesenbeck, Isaac Stephenson, Owen Swigert, Cameron Via

Minster: Brittany Foster, Justin Paulus, Connor Raterman, Liliana Rodriguez, Linda Terry, Alyssa Wrasman

New Bremen: Brenda Haynes, Hunter Suchland, Brent Westerheide

Russia: Michael Bohman, Michael Busse, Abigail Grillot, Boz Howard, Kendall Monnin, Becca Seger

Sidney: Hannah Bixler, Nicholas Bleininger, Destiny Bray, Lauren Dudgeon, Carly Edwards, Hayden Egbert, Audrey Fields, Sarah Gepfrey, Jayon Golden, Sarah Ham, Tiffani Harris, Mary Harter, Jessica Haywood, Andrew Holt, Alina Kindle, Lydia Looker, Brogan McIver, David McMahan, Gary Merricle, Chris Meyers, Danielle Moses, Nicole Mullins, Andrew Murray, Rebekah New, Donovan-Lee Peredo, Austin Petticrew, Samantha Pierce, Reece Pitchford, Ty Raterman, Kyle Rees, Gabriel Reese, Joshua Renner, Shana Roe, Brittany Schemmel, Peyton Scherer, Rylan Steenrod, Jordan Thomas, Brandon White, Marshall Wilson, Larry Worden, Brandon Wray

Versailles: Callum Dimmick, Jacob Frantz, Morgan Heitkamp, Jessica Pitsenbarger, Renee Seibert

Yorkshire: Katie Besecker, Lisa Schulze