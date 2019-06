NEW BREMEN — New Bremen High School has released its honor roll for the fourth nine-week grading period.

Twelfth grade

4.0: Katlyn Broerman, Andrea Heitkamp, Ryley Schaefer, Erin Smith, Molly Smith, Jacob Tangeman, and Lillian Wilson.

3.5 to 3.99: Amy Balster, Austin Brown, Madeline Burtch, Lauren Cordonnier, Caylie Hall, Brandon Heitkamp, Jenna Heitkamp, Nicholas (Cole) Hemmelgarn, Anna Hoffmaster, Jarod Keller, Matthew Kelly, Shandra Krauss, Rachel Kremer, Benjamin Kuck, Abigail McNaughton, Kelly Naylor, Lydia Newbauer, Joshua Niekamp, Madison Pape, Casey Parker, Bethany Paul, Megan Powers, Jacob Rindler, Keanua Rismiller, Grant Selby, Blake Snider, Xander Stephens, Hanna Tenkman, Justin Tenkman, Abbi Thieman, Katelyn This, Charles (Nicholas) Wells, and Evan Wint.

3.0 to 3.49: Kayla Bergman, Ryan Bertke, Andrew Bowers, Anna Clint, Micah Condon, Darion Cook, Spencer Elking, Abigail Kaiser, Harrison Kaiser, Dylan Musser, Reese Niekamp, Hannah Ritter, Zachary Schwieterman, William Snider, and Marissa Topp.

Eleventh grade

4.0: Spencer Alig, Kira Bertke, Grant Brautigam, Brooke Dicke, Hannah Kramer, Sydney Paul, Taylor Paul, Macy Puthoff, Ashton Ritter, and Patrick Wells.

3.5 to 3.99: Nolan Bornhorst, Jessica Fledderjohann, Ian Frey, Ashton Heitkamp, William Kaiser, Sean LaFleur, Sarah Parker, Jordan Paul, Miranda Scheib, Riley Scheib, Alana Speelman, Cassandra Stachler, Logan Suchland, Aaron Vonderhaar, Brianna Wiedeman, Allison (Alli) Wilker, and Julia Wilker.

3.0 to 3.49: Landin Boyle, Jaccob Byers, Calla Ferguson, Zane Goings, Nathan Klys, Lily Kronenberger, Lauren Miller, William (Will) Olberding, Mariah Parlett, Ryan Paul, Griffen Roetgerman, Lauren Schrolucke, Holly Schulze, and Brennan Tinnerman.

Tenth grade

4.0: Jared Bergman, Madison Cordonnier, Kaitlyn Howell, Vivian Niekamp, Connor Ransbottom, and Elli Bleu Roetgerman.

3.5 to 3.99: Benjamin Blickle, Savannah Grilliot, Victoria Grillot, Mitchell Hays, Diana Heitkamp, Jessica Heitkamp, Hannah Helmlinger, Emma Keller, Teresa Lane, Madison Lozier, Claire Pape, Josephine Reinhart, Eli Schmitmeyer, Kelli Schmitmeyer, Benjamin Steinke, Dominick Steinke, Piper Stephens, Alayna Thieman, Nicole This, Callie Wells, Jack Wilson, and Benjamin Zimpfer.

3.0 to 3.49: Blake Bergman, Alana Bertke, Zachary Bertke, Luke Davidson, Wyatt Dicke, Preston Hoehne, Daniel Homan, Max Homan, Megan Krieg,Zoe Lane, Caroline Lowe, Logan Opperman, Samuel Sailer, Brooklynn Schlarman, Blane Schrader, Elias Slife, Laura Steineman, Jadyn Suchland, Kyle Tenkman, Hunter Williams, and Carson Wyatt.

Ninth grade

4.0: Joshua Bensman, Journey Boyle, Mara Brackman, Olivia Hall, Gabrielle Heckman, Lydia Heckman, Nathan Rindler, and Benjamin Wells.

3.5 to 3.99: Nicholas Alig, Zachary Ashman, Trevor Bergman, Chloe Bornhorst, Reece Busse, Katherine Fleming, Owen Gabel, Olivia Grillot, Samantha Hemmelgarn, Branxton Krauss, Emma Krieg, Mason Kuck, Lillian Lennartz, Andrew McNaughton, Mallory Messick, Colten Muether, Madeline Nieport, Caden Puthoff, Philip (Tate) Roetgerman, Kyla Stachler, Elijah Tangeman, Riley Trentman, Aliyah Truman, Jared Weigandt, Grace Wilker, and Grant Wilker.

3.0 to 3.49: Levi Archey, Emma Bambauer, Rachel Brown, Kaylee Freund, Warren Gregg, Cole Hamberg, Vincent Hulse, Catherine Langhals, Caden Marsee, Lauren Paul, Kieysha Rismiller, Kanyen Sexton, Ellie Tangeman, Hayley This, Trey Thomas, Spencer Trejo, and Jordan Weigandt.