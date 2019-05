Versailles graduation ceremony set for May 26

VERSAILLES — A graduation ceremony for the Versailles High School Class of 2019 will be held Sunay, May 26, at 1:30 p.m. in the high school gymnasium.

The class motto is “Together, we have experienced life. Separately, we will pursue our dreams. Forever, our memories will remain.” by an Unknown author. The class flower is the orange carnation dipped in black.

The 110 graduates of the Class of 2019 are Madison Nicole Ahrens, Victoria Jane Ahrens, Benjamin Robert Albers, Rachel Ann Ault, Stuart Paul Baltes, Alec Scott Barga, Jadyn Marie Barga, Morgan Jane Barlage, Courtney Anne Marie Batten, Marcus Jerome Berger, Zoey Isabelle Berger, Brooks Thomas Blakeley, Mikayla Jane Bohman, Olivia Marie Bohman, Payton Gabrielle Bulcher, Derek Alan Cavin, Meredyth Lucille Clark, Skyler Rae Clune, Cole Austin Condon, Taylor Lynne Cordonnier, Taylor Nicole Cordonnier, Kelsey Elizabeth Custenborder, Benjamin Albert Davis, Andrew Ronald DeMange, Alexa Jean Marie Didier, Dalton Jerome Didier, Katherine Grace Dimmick, William Guy Eversole and Chloe Ann Francis.

Also, Grace Catherine Francis, Jacob Daniel Frantz, Morgan Kathleen Frederick, Brennan Anthony Gaier, Colleen Grace Gehret, Toby William George, Melissa Marie Gigandet, Tyler Christopher Gigandet, Haley Nicole Goubeaux, Jarrett Michael Goubeaux, Zachary Taylor Griesdorn, Hannah Lynn Grisez, James Wesley Hawkins, Morgan Mechelle Heitkamp, Brian Charles Heitkamp, Levi Michael Hemmelgarn, Tyler Bruce Henry, Dallas Lane Hess, McKayla Sue Hess, Evan Eugene Hiestand, Faith Marie Huddle, Dylan James Johnson, Larissa Katlyn Jones, Louden James Keihl, Alexander Nicholas Keiser, Claire Elizabeth Keiser, Katelyn Marie Knapke, Ethan Jeffrey Kremer, Gavin Henry Lawrence, Kole Lee Litten and Erin Rene Luft.

Also, Caitlyn Marie Luthman, Cole Robert Luthman, Rachel Annella Lyons, Jena Marie Mangen, Luke David Mangen, Maggie Elizabeth Waggoner Marchal, Grace Marie Marshal, Olivia Marie Marshal, Taylor Nicole Martin, Carter Jay May, Miranda Marie McClurg, Grace Ann McEldowney, Chelsea Marie McGlinch, Nathan Dietrick Mescher, Jessica Kathryn Meyer, Kaleb Alan Miller, Ava Marie Moran, Audrey Jeanlene Mowen, Jesse Allen Mowen, William Robert Murphy, Matthew Austin Niekamp, Elizabeth Mary Ording, Quayd Matthew Pearson, Paige Briana Platfoot, Austin Allen Pleiman, Tyler Christopher Pleiman, Jacob Michael Poling, Kyle John Pothast, Derek Robert Rethman, Alexis Carolyn Ann Rhoades and Seth Robert Rinderle.

Also, Megan Ann Rinderle, Brayden Shaw Robinson, Benjamin Michael Rose, Katelyn Opal Rush, Zachary Thomas Schlater, Shelbie Renea Schmitmeyer, Caden Jon Schulze, Victoria Elizabeth Schulze, Franklin Lee Shimp, Dru’Ann Kristine Simon, Brayden Joseph Stroup, Mikael Eugene Stroup, Savannah Toner, Garrett King Toops, Haddi Mary Treon, Elizabeth Ann Watren, Kimberly Ann Winner, Lydia Marie Wood and Jacob Fredrick Wuebker.