Edison State announces dean’s list

PIQUA — Edison State Community College has recognized 639 students for excellence in academics on the spring 2021 semester dean’s list. To be eligible for the dean’s list, a student must have at least a 3.5 grade-point average and carry a minimum of 12 hours for the semester.

Anna: Ethan Amsden, Evan Amsden, Brynn Billing, Shelby Boss, Brian Burmeister, Brielle Collier, Elaina Crosson, Riley Gaydosh, Shelby Ham, Riley Huelskamp, Mary Landis, Isaiah Pleiman, Lenna Rowland, Andrew Stern, Kaia Uhlenhake, Rachel Wells, Amber Wilt

Botkins: Sydney Meyer, Madison Wendel, Symone Woodruff

Fort Loramie: Karsen Boerger, Reece Boerger, Katelyn DeLoye, Luke Geise, Emily Hess, Macy Imwalle, Owen Kitzmiller, Deegan Meyer, Carson Moore, Kelsey Robinson, Elizabeth Shatto, Adam Siegel, Emma Swick, Jordan Ward

Houston: Hanna Heitkamp, Anna Henry, Melinda Hoffert, Isabelle McClenen, Kaylina McClenen, Marah Sanders, Brayden Wiggins

Jackson Center: Brianna Fitzgerald, Madison Halker, Mikayla Hensley, Ross Ludwig, Emma Pax, Jennifer Wentz

Kettlersville: Alexis Shannon

Maplewood: Clayton Boberg, Gracye Bryant, Katie Chandler, Caden Cruset, Joshua Spicer

Maria Stein: Alison Blackford, Josie Kremer, Marissa Tangeman

Minster: Joshua Bensman, Hunter Dues, Abby Lamm, Hannah Raterman, Marissa Sharpe, Quinci Voisard

New Bremen: Patrick Bernhold, Derek Brussell, Madison Lozier, Alayna Thieman, Brent Westerheide, Grant Wilker

New Knoxville: Maurizia Harvey, Adam Nalley

Pemberton: Danielle Albert

Quincy: Myla Cox

Russia: Makenna Borchers, Mitchell Knight, Alyssa Magoto, Katelyn Monnin, Ashley Scott, Becca Seger, Terisa Shaffer

Sidney: Lisa Adams, Cassandra Anderson, Rockelle Anderson, Katie Atwood, Isaiah Baughman, Winter Baver, Sarah Beck, Elise Bell, Faith Bockrath, Anna Brady, Tiara Branscum, Aaron Brautigam, Melissa Cain, Anna Cianciolo, Jeremy Cline, Faith Clinton, Kevin Cotterman, Nicholas Cotterman, Hunter Croft, Regan Davidson, Landon Davis, Gabriella Debrito, Jordan Drees, Rylie Edwards, Sara Ellis, Krista Fields, Tracie Fleming, Kylie Fortkamp, Courtney Fox, Kara Frantom, Lane Frilling, Brianna Gallimore, Chase Hall, Lonna Heath, Claire Henman, Jonathan Holloway, Ellie Holthaus, Haley Huffman, Treasure Hughes, Makayla Hurey, Kailey Ivey, Emma Jamison, Landon Johnson, Grace Koenig, Savanah Koester, Abigail Kramer, Audrey Krites, Jordan Lessing, Taylor Lessing, Jared Lindsey, Lydia Looker, Kenneth Lucas, Akansh Mani, Arshia Mani, Erica Martin, Rylie McIver, Gary Merricle, Megan Mitchell, Ian Mohrbacher, Timothy Moinet, Matt Mullen, Gavin Musser, Abigail Nuss, Devan O’Connell, Shannon O’Donnell, Marco Orozco, Megan Powell, Jack Quinlisk, Dylan Rayner, Joshua Reck, Kevin Riley, Madison Romanowski, Mason Rose, Vincent Ruiz, Kendra Schmidt, Natalie Schmidt, Valerie Schroer, Evelyn Schwepe, Jessica Scott, Lacie Shaw, Arielle Snider, Izaiah Steenrod, Levi Steenrod, Maya Thompson, Paul Topalov, Hallie Truesdale, Camden Vordemark, Myles Vordemark, Ava Westfall, Marshall Wilson, Misty Wirz, Olivia Wise, Sophie Young

Versailles: Alexander Barga, Cayla Batten, Gabriella Beasley, Cassidy DeMange, Darian Feltz, Tyler Gehret, Madison Henry, Tyler Henry, Haley Mangen, Lauren Monnin, Jonathan Nelson, Jarrett Petitjean, Kristen Petitjean, Jayla Pothast, Mark Prior, Connor Schmit, Owen Schultz, Mallory Subler, Ryan Subler, Madelyn Vogel

Yorkshire: Austin Timmerman