Sidney High School honor roll

SIDNEY — Sidney High School has released its honor roll for the third nine weeks of the 2022-23 school year.

Freshman Honors (3.0 – 3.49): Joshua Bartholomew, William Boehm, Aiden Breitfeller, Taven Carey, Karson Clack, Chelsea DeNise, Dakota Goings, Savanah Hall, Kayden Herbert, Jace Herron, Alexis Hill, Jason Houdeshell, Tamia Howard, Raynee Kessler, Karson LeMaster, Jazlynne McMillen, Hunter Metz, Sherry Morris, Kali O’Leary, Yug Patel, Malaki Phipps, Carson Sherman, Jordan Shipe, Emma Smith, Shelbi Stiver, Cartier Thompson, Patrick Tillman, Elijah Tyree, Lauren Westgerdes, Daniel Zimmerman

Freshman High Honors (3.5 & above): Bryan Amerine, Kailey Arthur, Samuel Baldauf, Kaden Barringer, Blake Beair, Steven Beckstedt, Joseph Boehm, Sophia Bosslet, Chase Bragg, Leonel Carmona Campos, Laila Caudill, Travis Ceyler, Donovia Clark, Tyler Clay, Katherine Cochran, Delilah Colegrove, Keegan Conley, Marly Coons, Avery Cromes, Jaden Danklefsen, Hailey Dietz, Nicholas Dietz, Brooke Douglas, Adan Echeman, Taylah Finfrock, Braylon Fisher, Jeremie Fisher, Alyvia Fleming, Arnold Fleming, Alana Grant, Wallace Grieve, Hailey Hensley, Mariah Johnson, Kamya Jones, Jaylen Keister, Isaiah Knott, Lucas Knott, Mackenzi Koester, Caroline Lacy, Noah Laine, Andruw Lamma, Briana Lewis, Michael Locker III, Colbert Long, Benjamin Luthman, Miah Macias, Joni Martin, Konner McKenzie, Kaitlyn McKinney, Hayden McVety, Elijah Miller, Vincent Miller, Samuel Mitchell, Tatum Money, Bryleigh Montgomery, Kaylee Morgan, Cassie Myers, Breylon Nanthalangsy, Nevaeh Owen, Braylen Parker, Agony Payne, Stephen Perry, Zavier Perry, Stazia Philpott, Deanna Phinney, Madison Piatt, Alayna Pryor, Riley Randolph, Veda Rice, Ivy Roberts, Kalesha Rush, Cristofer Santiago Rivera, Keaton Shaffer, Jada Shroyer, Malikai Smith, Libby Spangler, Summer Sprowl, Myles Steenrod, Avery Stover, Alena Swearingen, Brooks Taylor, Hayden Thongvylay, Quyen Tran, Carter VanZant, Naidia Vielma, Rayden Wells, Blake White, Eleanor Wigley, Stari Williams-Smith, Isabella Winfield, Mason Winkleman, Aaron Withrow, Emma Wood, Brooklyn Woolum, Makenzie Yokley

Sophomore Honors (3.0 – 3:49): Andrew Adams, Gavin Arroyo, Caylee Barga, Aubrey Beagle, Hailey Bell, Anthony Blosser, Lily Boos, Jacob Boyd, Olivia Breinich, Braydon Cagle, Luke Carter, Bradyn Castle, Jayce Daniel, Dalton Earick, Isaiah Foster, Ava Graber, Briaunna Gregory, Nylah Hale, Tylee Hale, Allison Hall, Francisco Herrera, Olivia Hill, Alexander Holbrook, Trace Hull, Jorge Jimenez, Gavin Layne, Carson LeMaster, Britney Luthman, Joelon Lyons, Ashton Macy, Ethan Mayse, Kalinn McWilliams, Isabell Mouk, Jayden Neeley, Dylan North, Isaac Phelps, Kila Puckett, Jadon Redmon, Zachary Rice, Ashton Rose, Joshua Scott Jr., Tanner Snider, Shelby Stilwell, Andrew Thorne, Cain VanZant, Ethan Wilt

Sophomore High Honors (3.5 & above): Kaitlyn Adams, Marcus Allen, Emma Arnett, Evan Barringer, Lana Beaver, Chanler Bladen, Lacelend Burdiss, Madison Burks, Katelynn Campbell, Addyson Craft, Jade Dawson, Kendall Dickman, Kenzie Fischbach, Taneyah Foy, Aspen Frank, Avery Frank, Michael Frazier, Aryel Frisby, Garrett Guinther, Autumn Hall, Shelly Harrod, Emily Harter, Alexander Hilgefort, Zachary Holtzclaw, Mikayla Huckleby, Libby Hurley, Samantha Jones, Brayden Kennedy, Leah King, Elijah Laine, Christian Loaiza, Adelyn Luginbill, Isiah Macias, Kevin Marcus, Kelis McNeal, Leia Murray, Lydia Neves, Ethan New, Grant Nuss, Scarlett O’Keefe, Danny Orr, Andrew Overholser, Jaykumar Patel, James Pleasant, Jace Puckett, Gilbert Quaintance, Ulysee Robinson, Alyssa Rodriguez, Zerah Roesser, Logan Rose, Elizabeth Roth, Emily Rowe, Jordan Scully, Jenna Shaffer, Lauryn Shetterly, Landon Sibert, Zoey Simindinger, Parker Slaven, Elizabeth Smedley, Ivan Spencer, Alexa Tidwell, Margaret Turner, Larkyn Vordemark, Jamen Ward, Hannah Weldy, Tatum Werntz, Evangeline Wethington, Jocelyn White, Ainsley Wiford, Kade Wilson, Landon Woodard, Carter Wooddell, Matthias Yelton

Junior Honors (3.00 – 3:49): Bryce Allen, Duane Amerine, Toby Borihane, Taylor Cantrell, Harley Cox, Jeremy Davis, Mitchell Davis, Alexis Dennis, Truman Depinet, Emma Epley, Jerome Fisher, Joseph Flynn, Tucker Herron, Alyssa Hudgins, Carter Johnson-Young, Nevaeh Jones, Isaiah Loaiza, Binta Nage, Seth Smedley, Layla Spangler, Allyson Speer, Layne Spradlin, Carter Strunk, Aliyah Taborn, Niveah Thongvylay, Graham Van Tilburgh, Sahnia Webber

Junior High Honors (3.5 & above): Logan Accuntius, Kristen Alexander, Destyni Amerine, Anika Arcikauskas, Hayden Ball, Olivia Barga, Keyon Bargar, Ryan Bennett, Elijah Biddle, Gage Bonnette, William Boshears, Lani Bowman, Eathen Boyd, Braxton Brewer, Rocelyn Cathcart, Lauren Conley, Britney Couch, Isaiah Cromes, Cloe Crothers, Dameon Daniels, Owen Deam, Matthew Deats, David Dobmann, Connor Doty, Kyle Drees, Robbin Edwards Jr., Audrey Evans, Caleb Everett, Nicholas Fenton, Landon Finke, Keaton Fisher, Emily Fleming, Naomi Fleming, Kendall Franklin, Alexander Frew, Alexander Frohna, James Gardner, Isaiah Golden, Tiar Golden, Brady Hagan, Gabriel Harter, Emma Heffelfinger, Cass Hensley, Malea Hensley, Kaelin Hickman, Kiara Hudgins, Kimora Johnson, Cecilia Klinger, Brooklyn Koester, Kenlee Leiss, Mason LeMaster, Ray Lewis, Audrea Litton, Samantha Marlow, Brianica McGhee, Abigail McNeal, Shelby McVety, Elena Mendoza, Liann Morris, Samuel New, Nicholas Nuss, Breanna Parks, Jarrett Payne, Darius Pultz-Wolaver, Cutberto Ramirez, Hailey Richardson, Kasi Rinderle, Kristyn Rinehart, Douglas Rork, Roslyn Rotan, Sophia Rowles, Kyla Rush, Grant Schultz, Logan Shaw, Nathan Siegel, Madisyn Smith, Kyleigh Spade, Landon Stallings, Kaleb Terry, Sophia Thompson, Tyler Toves, Phuc Tran, Selena Travis, Lauren Unger, Maddison VanDeGrift, Rylee Vestal, Olivia Voress, Aaron Ward, Morgan Wheeler

Senior Honors (3.0 – 3.49): Brennan Barnes, Kyla Campbell, Tristen Collins, Paige Daniels, Porter Depinet, Jace Dohner, Lainie Fair, Aiden Ike, Marcanna Johnson, Nitaya Johnson, Owen Karn, Gabriel Krebs, Adam McLain, Tycen Money, Jason Moton, Joenah Nanthalangsy, Estin Perry, Samuel Reynolds III, Isabel Rice, Brayton Roesser, Sable Six, Zoee Steele, Raycen Ward, Lily Welsh, Jaysincere White, Gunnar Wise, Christian Wita

Senior High Honors (3.5 & above): Abigail Adams, Ashley Akers, Joe Asbill, Noah Baldauf, Marlette Bartholomew, Desiree Bean, Shania Bennett, Wyatt Biddle, Wyatt Bisbee, Zoe Bladen, Alexandra Blatter, Andrew Bonifas, Aiden Booth, Anna Brady, Macie Brautigam, Lexee Brewer, Connor Burke, Alexandria Caudill, Natalee Clack, Regan Clark, Wyatt Clark, Rilee Collum, Gage Copeland, Devin Coppock, Fredrick Corrie, Rayanna Couchot, Cambry Cox, Dalton Crain, Josie Davis, Anthony Earick, Alyssa Echols, Devon Ferguson, Kloie Fleming, Macaiah Foster, Thomas Foster-Wheeler, Takuma Furukawa, Madison Garber, Caedance Hale, Chase Hall, Augustus Henry, Jeminiah Henry, Kennah Herrick, Azrael Hill, Norah Houts, Caitlin Hubbell, Richard Hughes, Kendall Inman, Olivia Jenkins, Landen Johnson, Evan King, Shayla Layne, Jordon Leeson, Kathryn Leonard, Isaih Linton, Lainey Luginbill, Caleb Luthman, Lucas Marlow, Jacob Martin, Kyle McKinney, Desarae Miller, Shelbie Miller, Griffin Moore, Zola Morrow-Forsythe, Deanah Mouk, Austin Mullennix, Breanna Mullennix, Cierra Mullennix, Dakota Mullennix, Gavin Musser, Dillon Oldham, Miranda Orcutt, Damian Pellman, Kyra Ramirez, Makayla Reynolds, Mason Rose, Raegan Rotan, Gwyneth Shetterly, Takuho Shibahara, Thomas Sibert, Connor Simpson, Wildfire Slaven, Xavier Snider, Alessandria Stockton, Paige Studebaker, Dallas Tucker, Alayna VanHorn, Maria Viana, Myles Vordemark, Lillyen Watkins, Ethan Weldy, Kylee Wheeler, Lily Wiford, Gabriella Wildenhaus, Lexis Wilson, Joshua Wise, Grace Work-Steenrod