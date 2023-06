Lottery

Friday drawings

Mega Millions estimated jackpot: $240 million

Pick 3 Midday: 2-2-2

Pick 4 Midday: 7-6-9-4

Pick 5 Midday: 8-3-8-9-4

Powerball estimated jackpot: $308 million

Friday evening results will be published in Wednesday’s newspaper.

Thursday drawings

Lucky For Life: 12-32-38-42-46, Lucky Ball: 6

Pick 3 Evening: 0-0-9

Pick 3 Midday: 2-8-6

Pick 4 Evening: 5-6-9-6

Pick 4 Midday: 2-5-0-7

Pick 5 Evening: 1-5-3-9-2

Pick 5 Midday: 6-2-1-2-1

Rolling Cash 5: 7-9-34-35-39

Wednesday drawings

Classic Lotto: 7-11-22-25-30-38, Kicker: 847854

Lucky For Life: 1-5-18-43-47, Lucky Ball: 13

Pick 3 Evening: 2-2-4

Pick 3 Midday: 8-2-6

Pick 4 Evening: 8-6-9-9

Pick 4 Midday: 4-2-5-2

Pick 5 Evening: 3-6-6-6-8

Pick 5 Midday: 7-9-2-3-4

Powerball: 16-21-29-53-66, Powerball: 2, Power Play: 5

Rolling Cash 5: 12-16-27-30-31

Tuesday drawings

Lucky For Life: 3-35-38-43-47, Lucky Ball: 15

Mega Millions: 6-12-23-29-57, Mega Ball: 4, Megaplier: 2

Pick 3 Evening: 1-6-5

Pick 4 Evening: 6-8-1-3

Pick 5 Evening: 9-2-9-9-5

Rolling Cash 5: 1-3-6-18-34