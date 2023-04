Anna Middle School honor roll

ANNA — Anna Middle School has released its honor roll for the third nine weeks of the 2022-2023 school year.

Sixth grade

4.0

Jenna Barhorst, Brezlyn Egbert, Hank Flaute, Harper Homan, Owen Kacin, Michael Klein, Eli Lightle, Emma McClay, Brynleigh Osysko, Griffin Pettus, Rio Ramos, Addison Wentz.

3.99-3.5

Leah Fuqua, Kendall Bender, Conner Bertke, Lani Edwards, Adrianna Foster, Brielle Hoying, Michael Jenkins, Ashlynn Ruark, Kennedy Vaubel, Brady Noll, Abigail Staudter, Elle White, Caleb Garrett, Quinn Palmisano, Caelynn Steinke.

3.49-3.0

Magdalene Monnin, Alayna Pouder, Aiden Ziegenbusch, Jacob Berning, Isaiah McNeal, James Tuente, Clayton Eckenwiler, Aubree Frock, Logyn McLain, Trenton Leugers, Brookes Platfoot, Isaiah Schulze, Payton Stine.

Seventh grade

4.0

Liza Barhorst, Elaina Brandewie, Lexi Elliott, Josie Flaute, Cali George, Maria Heitkamp, Kendall Hennessey, Amber Leopold, Yuen Liu, Locklan New, Emma Poeppelman, Zachary Schulze, Ben Stroh, Miya Thobe, Gabe VanHook.

3.99-3.5

Cecilia Inman, Ryder Duncan, Ragan Saylor, Carson Worthington, Alex Wuebker, Jena Stettler, Madilyn Bender, Jacob Blanchard, Ian Burmeister, Owen Egbert, Bryce Fleckenstein, Kolson Kinninger, Kayley Wilt, Logan Zeigenbusch, Lauren

Stone, Evan Cain, Ayva Fogt, Kale Hoying, Hunter Messer, Derek Meyer, Jace Noll, Sheridan Williamson.

3.49-3.0

Niyah Koch, McKinley Schloss, Corinne Smith, Avery Barhorst, Brianna Bensman, Caleb Berning, Ezra Egbert, Addison Hewitt, Quintin Hughes, Brennan Rasneor, Paige Heck, Palynn Hoying, Alli Jordan, Madaline Pogue, Jacob Rister, Carter Seitz, Leo Cummins, Landon Grisez, Landon Swiger.

Eighth grade

4.0

Layton Barhorst, Grant Beckman, Cadence Berning, Olivia Broeker, Collin Burke, Tyler Dickman, Jayden Doseck, Chris Hamilton, Katelyn Hoelscher, Jacob Kipp, Brooke Klosterman, Melanie Kranenburg, Emerson Myers, ShyAnne Myers, Victoria Osborn, Eva Pleiman, Meredith Poppe, Trenton Roberts, Evan Schulze, Allison Staudter, Julian Stearns, Haily Tuente, Dustin Vasko, Cale Wannemacher.

3.99-3.5

Mathis Boggs, Lylianah Warner, Jadyn Adamson-Holsinger, Tessa Berner, Emma Gilbert, Kyler Echols, Bailey Watkins, Carter Wenning, Atlie Zimpfer, Adelynn McVety, Noah Jenkins, Alivia Meyer, Cora Heitman, Adyson Landrum-Bales, Ava Wilson.

3.49-3.0

Anthony Frock, Kolton Hengstler, Wyatt Howell, Mackenzie Mumaw, Izzy Rihm, Wesley Barhorst, Riley Brewer, Morgan Schulze, Austin Steinke, Grayde Bateman, Willow Canan, Tristen Chalico, Bridget Clift, Maura Hurley, Charlotte Koverman, Marlie McLain, Ciara Meyer, Ava Yoder, Titus Young.