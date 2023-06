Botkins Local School honor roll

BOTKINS — Botkins Local School has released its honor roll for the fourth nine weeks of the 2022-23 school year.

Grade 7

4.0: Brylie Greve, Wesley Gutman, Roslin Ruppert, Quinn Schnippel, Stella Zink, Eleanor Koenig.

3.99 – 3.5: Treg Meyer, Katelyn Steinke, Ruby-Jean Johnson, Adalynn Miller, Bryce Berning, Macy Heuker, William Monnin, Ella Campbell, Jeffrey Johnson, Jay Wildermuth, Shelby Vaubel, Ariahna Hicks, Dylan Symonds.

3.49 – 3.0: Penelope Gillespie, Colton Longbrake, Hudson Meyer, Isabella Black, Isabella Serr, Emily Luckey, Will Dietz, Zepha Green, Kiersten Fisher, Madilyn Compton, Thomas Fisher, Liam Cooper, Brooklynn Boyer, Carter Hulsmeyer, Julianne Fisher, Chelsea Schipper, Leah Fullenkamp, Regan Quinn, Brodyn Wagoner.

Grade 8

4.0: Ella Brown, Peyton Platfoot, Maddilyn Frey, Amelia Gillespie, Amelia Greve, Maguire Maurer, Kambree Walters, Rory Mack, Camryn McPheron, Sofia Brown.

3.99 – 3.5: Emma Johnson, Melena Monnin, Leah Ivey, Landon Buehler, Madison Loy, Brayden Welsh, Memphis Meyer, Miley Shaffer, Carly Kinsella, Quinn Koenig, Stella Braun, Christian Egbert, Brianna Egbert, Adrienne Spalding, Eli Pitts, Carter Showers, Madison Baughman.

3.49 – 3.0: Cole Aufderhaar, Lucas Arnold, Madaline Young, Feanor LeVan, Jacob Greve, Kriston Wendel, Wesley Manger, Connor Emans, Skyla Ruley, Owen Motter, Xavier Boerger, Mason Gillette, Aaron Faler, Audrey Long.

Grade 9

4.0: Oliver Schmerge, Brynnan Paul, Aliyah Monnin, Morgan Lenhart, Addyson Klima, Danika Hulsmeyer, Makayla Bell, Ashlynn Grewe, Trenten Paul, Bella Bucio, Addison Blindauer.

3.99 – 3.5: Owen Zimpfer, Delaney Manger, Taylor Huelskamp, Lauren Gerstner, Miranda Greve, Carson Heuker, Makala Wick, Tucker Huelskamp, Norah Homan, Lillian Bayless, Chloe Bishop, Mallori Bruggeman, Piper Lane, Wyatt Fontanini, Phillip Hall, James Smith, Emma Roberts, Elijah Schuller, Ella Morgan, Alexander Altenburger.

3.49 – 3.0: Kaitlyn Meyer, Norval Butcher, Zander Warren, Noah Miller, Avary Hanby, Adrien Krouskop, Noah Schuller, Cameron Brown, Aliyah Campbell.

Grade 10

4.0: Marcus Altherr, Sophia Bajwa, Carson Brown, Noah Greve, Grace Gutman, Colton Pleiman, Raegan Serr, Tate Steinke.

3.99–3.5: Mya Boyer, Jacob Grunden, Andrea Jutte, Corey Koenig, Aiden Counotte, Collin Doseck.

3.49–3.0: Delana Pitts, Gavin Schmerge, Elizabeth Fisher, Sophia Braun, Matthew Okuley, Noah Topp, Alissa Monnin, Evan Poeppelman, Jana Metz, Kendra Billing, Ross Dietz, Evan Grieves, Alaina Mann, Russell Lenhart, Reilly Quinn, Kaitlyn Tontrup, C.J. Buehler, Brodie Combs, Ethan Gillette, Allie Miller.

Grade 11

4.0: Lauren Manger, Logan Aufderhaar, Ava Egbert, Luke Homan, Kylie Mack, Malanie Maurer, Ashley Metz, Camdyn Paul, Rylyn Paul, Janel Platfoot, Parker Schnippel, Peyton Wendel, Ava Woodruff, Reagan McPheron, Sarah Ivey, Zoie Longbrake, Kaylie Keiber.

3.99–3.5: Jackson Steinke, Aaden Grewe, Braiden Kuch, Aiden Leugers, Isaac Koenig, Avery Manger, Jordan Herzog, Chloe Pax, Hunter Lenhart, J.J. Meyer, Navroj Singh, Ryleigh Egbert, Kole Homan, Johnathan Schnippel, Grace Wiseman, Reis Aselage, Keegan Thorpe.

3.49–3.0: Tyler Egbert, Nathan Brown, Brittany Arnold, William Schnippel, Alyson Gerstner, Caitlyn Barhorst, Gavyn Sanchez, Mark Carducci, Emerson Walters, Travis Landreth, Aubree Topp, Taylor Fullenkamp.

Grade 12

4.0: Brant Metz, Ella Aufderhaar, Kaitlyn Geis, Mallory Goubeaux, Toby Martin, Carson Motter, Keaton Schnippel, Johnathan Smock, Noah Ruppert, Shelby Oakes, Seth Bajwa, Kaylee Cotterman, Sarah Snider, Gabrielle Griffith, Scott Smoker, Kennedi Doseck.

3.99 – 3.5: Christian Denning, Hope Alig, Brandt Boerger, Lydia Dietz, Natalia Wiley, Emerson Koenig, Alaina Jutte, Leah Steinke, Katelyn Kinsella, Carter Pleiman, Xandreah Locker, Andrew Homan, Raelynn Pebernat, Lindsay Gossard.

3.49 – 3.0: Jacob Yenser, Austin Rogers, Brady Steinke, Mackenzie Meadows, Benjamin Goettemoeller, Benjamin Ewry.