Edison State Community College dean’s list

PIQUA — Edison State Community College has recognized 639 students for excellence in academics on the spring 2023 semester dean’s list. To be eligible for the dean’s list, a student must have at least a 3.5 GPA and carry a minimum of 12 hours for the semester.

Anna: Jodie Adamson, Ethan Amsden, Grace Bensman, Bailey Boss, Miranda Evans, Misty Hamilton, Hayden Huelskamp, Xavier McEldowney, Andrew Millhouse, Ashley Mullenhour, Jace Mullenhour, Morgan Mumaw, Zandria Platfoot, Bradly Schmiesing, Carter Seigle, Andrew Shoemaker, Sara Skinner, Gavin Van Horn

Botkins: Whitney Knief, Isabella Koenig, Lauren Meyer

Chicksaw: Cennedy Brodbeck

Fort Loramie: Reese Rosenbeck, Jacob Sherman, Elise Beresik, Makayla Burch, Rylie Clune, Maya Dues, Ryan Hoelscher, Nathan Meyer, Jason Siegel

Houston: Ambrose Cordonnier, Jude Counts, Isabelle McClenen, Trace Nishwitz, Mekayla Pleiman, Collin Walker, Brayden Wiggins

Jackson Center: Candon Calhoun, Katelyn Gayer, Mikayla Hensley, Christopher Klopfenstein, Xavier Lowe, Madalynn Lundy, Kellen Reichert

Maplewood: Caleb Boberg, Lisa Flaute, Jonas Martin, Somer Sherman

Minster: Amanda Laux, Amanda Osterloh, Simon Partington, Brett Schumpert, Garrett Wibbeler

New Bremen: Dylan Bambauer, Dylan Kremer, Matthew Lomakin, Ella Pape, Lillian Rindler, Mia Schmitmeyer, Tanner This

North Star: Teresa Stammen

Osgood: Zachary Kramer

Quincy: Scott Petersen, Aradia Roth-Carver, Austin Thompson

Russia: Jilian Chapman, Eliza Gariety, Reese Goubeaux, Victoria Heuing, Makena Hoying, Anna Meyer, Caleb Monnin, Grace Monnin, Miah Monnin, Carley Scott, Kate Sherman, Audrey Stickel, Sophia Vallandingham, Lindsey Vastano

Sidney: Isaiah Abbott, Olivia Barga, Jesse Bennett, Anna Brady, Jenica Browning, Mikayla Bryant, Elorrah Bush, Melissa Cain, Dan Callahan, Deann Cooper, Liberty Couchot, Alexander Courts, Cambry Cox, Baylee Craft, Kyle Cron, Cole Darner, Bianca Davenport, Amber Davidson, Kaitlyn Deal, Kendall Dickman, Amanda Draving, Ethan Egbert, Dylan Eilerman, Evan Fogt, Haley Fogt, Addy Frohne, Jacob Hawrot, Ellie Henman, Karigan Hennessey, Kaelin Hickman, Aaron Hipple, Aaron Ike, Seth Jones, Evan King, Cecilia Klinger, Logan Landrey, Faith Lord, Adelyn Luginbill, Lainey Luginbill, Joseph Mangen, Erica Martin, Payton Martin, Cory Menchhofer, Gregory Merricle, Mark Moloney, Emma Naff, Ethan New, Jacob Noe, Seth Oberdorf, Miranda Orcutt, Jillian Parsley, Kyle Perkins, Austin Petticrew, Liliana Phillips, Olivia Pitchford, Samantha Quinlisk, Mariana Reese, Sharon Richards, Javier Rivera, Kyla Rush, Anthony Schmiesing, Gabriel Shroyer, Madisyn Smith, Kyleigh Spade, Ivan Spencer, Molly Stone, Tia Toner, Tiffany Vanhook, Emilee Vanskiver, Lydia Vasko, Larkyn Vordemark, Aaron Ward, Brandi Weber, Hannah Weldy, Tatum Werntz, Nakkia Williams, Rayna Yoder

Versailles: Zachary Ahrens, Mitchell Bey, Kristen Brandon, Brynn Briscoe, Kira Cheadle, Emily Delzeith, Asa Demange, Cole Hamilton, Justin Heitkamp, Abigail Koons, Alexis Magoto, Jonathan Nelson, Dakota Overholser, Alayna Rindler, Collin Rismiller, Brenna Schmit, Raegen Shaffer, Amy Thobe, Lauren Wietholter

Yorkshire: Titus Gehret, Lauren Sherman