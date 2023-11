New Knoxville School honor roll

NEW KNOXVILLE — New Knoxville School has released its honor roll for the first nine weeks of the 2023-24 school year.

Students who attained high honors by earning grade point average between 3.65 – 4.0 are: (*denotes 4.0)

Grade 7: Brent Bambauer, Chris Brown, Reese Brown, Savannah Howell, Josie Jones*, Ben Lyon, Adalee Meyer*, Dade Moon, Maggie Roettger, Phebe, Vergara

Grade 8: Matthew Anspach, Elise Bauer*, James Blosser, Mackenzie Brown*, Payton Brown, Zoe Caldwell, Samantha Dwenger, Evan Fledderjohann, Lucille Fowler, Claire Goecke*, Aubrey Gross, Genys Heckt, Connor Hoge, Joel Holland*, Collin Kuck, Carson Lammers, Gabby McInnis*, Alex Ochoa*, Marin Schroer*, Keira Wellman*, Mia Wellman

Grade 9: Avery Albers*, Emily Bambauer, Lily Bauer, Lela Gottschalk, Jude Holland, Jett Roettger*, Abigail Smith, Hayden Temple, Kaden Weitz

Grade 10: Addison Albers*, Audrey Fisher, Parker Jones, William Jones, Taylor Klopfenstein, Liam Lammers, Danielle Lininger, Colin Miltner*, Kealei Thompson, Cole Wellman*, Hunter Wellman*

Grade 11: Brynn Egbert, Jalon McInnis*, Alayna Meyer, Jay Schroeder, Jacob Sharp

Grade 12: James Albers, Troy Dwenger, Jacen Jones, Nathalie Kaup, Andrew Leffel, Isabella Reineke, Ella Resor*, Luke Stachler*, Keianna Wellman*, Lauren Wingler

Students who earned honorsby earning grade point average between 3.35 – 3.64 are:

Grade 7: Oliver Bower, Ty Caldwell, Trenton Chalk, Adam Fisher, Cooper Jones, Jayden Metzger, Rebecca Sick, Gabe Steinke, Gavin Steinke

Grade 8: Ashlynn Brockman, Leah Elsass, Ava Jurosic, Krosbey King, Ty Koenig, William Lammers, Lenna Opperman, Kinley Rutschilling, JJ Smith

Grade 9: Madelyn Brown, Colton Gabel, Avery Homan, Milee Kaup, Aaron Sprigg

Grade 10: Ariyah Pfenning, Nathaniel Sick

Grade 11: Noah Holland, Elijah Lammers, Preston Rutschilling, Silas Stiles

Grade 12: Kaitlyn Gerz, Emma Luedeke, Kaleb Putman, Jay Waterman