Unofficial elected officials results

SIDNEY — Voters throughout Shelby County have voted on the various races in their districts.

Unofficial results for the election are:

City of Sidney Council At Large (3)

Mike Barhorst: 2,909

Benjamin Breinich: 1,125

Cory Huelskamp: 2,200

Steve Klinger: 2,009

Jennifer L. VanMatre: 2,334

Clinton Township Trustee (1)

Todd C. Ratermann: 3,505

David Wood: 2,548

Clinton Fiscal Officer

Sally Wood: 4,183

Cynthian Township Trustee

Vernon J. Ahrns: 535

Thomas S. Laux: 219

Cynthian Township Fiscal Officer:

Jennifer Frilling: 781

Dinsmore Township Trustee (1)

Keith Elsass: 492

Adam King: 290

Doug Schmerge: 541

Dinsmore Township Fiscal Officer

No candidate filed

Franklin Township Trustee (1)

Joseph Estes: 175

Roger Schulze: 1.016

Franklin Township Fiscal Officer

Alexander Berner: 540

Jessica M. Estes: 341

Ronald F. Thurber: 232

Green Township Trustee (1)

Kyle R. Andrews: 295

Green Township Fiscal Officer

Mack A. Knupp: 289

Jackson Township Trustee (1)

Andrew W. Weaver: 765

Jackson Township Fiscal Officer

Georgia L. Gaier: 480

April A. Platfoot: 379

Loramie Township Trustee (1)

Dale M. Goubeaux: 741

Frank J. Grillot: 363

Loramie Township Fiscal Officer

Bonnie Paulus: 1,051

McLean Township Trustee (1)

Craig A. Bergman: 1,372

McLean Township Fiscal Officer

Lori A. Bornhorst: 1,409

Orange Township Trustee (1)

Rebecca S. John: 142

Kevin S. Martin: 363

Orange Township Fiscal Officer

Eric Voress: 418

Perry Township Trustee (1)

Jay E. Kinninger: 185

Clayton Vondenhuevel: 126

Perry Township Fiscal Officer

Sally Keener: 276

Salem Township Trustee (1)

Daniel A. Knoop: 700

Salem Township Fiscal Officer

Kelly M. Cook: 336

Beverly Gehle: 394

Turtle Creek Township Trustee (1)

Dustin Cole: 547

Turtle Creek Township Fiscal Officer

Melissa A. Bowers: 301

Kimberly J. Eilerman 321

Van Buren Township Trustee (1)

Alan Luthman: 176

Van Buren Township Fiscal Officer

James E. Cain: 82

Kelly Schmitmeyer: 106

Washington Township Trustee (1)

Wyatt Mohler: 415

Randy Schwable: 216

Washington Township Fiscal Officer

Jeffery W. Roeth: 579

Anna Mayor

Cindy A. Naseman: 469

Anna Village Council (2)

Ken Aselage: 379

Kristin Johnson: 333

Botkins Mayor

Steven L. Woodruff: 345

Botkins Village Council (2)

Jacob Roberts: 441

Fort Loramie Mayor

Randal J. Ahlers: 707

Fort Loramie Village Council (2)

Chris Boeker: 510

Matt Hoying: 657

Jackson Center Mayor

Jesse C. Fark: 437

Jackson Center Village Council (2)

James J. DeVine: 330

Wayne Allen York: 308

Kettlersville Mayor

Eric S. Kaminsky: 71

Kettlersville Village Council (2)

No candidates filed :

Lockington Mayor

Tracy M. Johnson: 22

Shannon E. Petitjean: 31

Lockington Village Council (2)

James E. Bryant: 39

Paula Johnson: 22

Port Jefferson Mayor

Stephen R. Butterfield: 59

Port Jefferson Village Council (2)

No candidate filed

Russia Village Council (2)

Jake Borchers: 314

Anna Local School District (2)

Michelle Brunson: 1,551

Botkins Local School District (2)

Christopher Monnin: 718

Fairlawn Local School District (2)

Sarah Huelskamp: 633,8

Fort Loramie Local School District (3)

Lynn DeLoyeL 1,279

Lisa Ruhenkamp: 1,430

Vernon F. Siegel Jr.: 1,353

Jackson Center Local School District (3)

Kristen S. Davis: 599

Matt Kohler: 558

Brad Wren: 570

Hardin-Houston Local School District (2)

Brian Helman: 876

Jason Shaffer: 1,035

Russia Local School District (2)

Douglas Hoying: 571

Jeffery J. Prenger: 647

Sidney City School District (3)

Laurie Kimmel: 3,318

Nichole New: 3,891

Lenora Randolph: 2,458

Stephanie A. Wilson: 2,969

Midwest Regional Educational Service Center (Subdistrict 1)

Ryan E. Woolley: 3,422

Midwest Regional Educational Service Center (Subdistrict 2)

Bradley Keith Adams, write in

Not assigned: 46

Midwest Regional Educational Service Center (Subdistrict 3)

No candidate filed