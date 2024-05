Sidney plans outdoor graduation ceremony for May 18

Sidney High School Class of 2024 Courtesy photo

SIDNEY — Sidney High School graduation ceremonies are planned for Saturday, May 18, at 10 a.m. at Sidney Memorial Stadium.

Speakers at the ceremony will be National Honor Society President and Class President Hayden Ball, Class Vice President Olicia Barga, Secretary Kyleigh Spade and Treasurer Kelin Hickman.

The class colors are black and yellow. The class motto is “We’ll never be those kids again” by Unknown. The class song is “Moments we life for” by In Paradise.

In case of inclement weather, guidelines will be posed on the Sidney City Schools website, www.sidneycityschools.org.

The outdoor ceremony is open to all friends and family of the graduates and any other community members interested in attending.

Members of the Sidney High School Class of 2024 are Logan Accuntius, Abigail Adams, Kristen Alexander, Bryce Allen, Destyni Amerine, Duane Amerine, Anika Arcikauskas, Landyn Arnold,Parker Baber, Bryce Bailey, Hayden Ball, Cayden Barga, Olivia Barga, Keyon Bargar, Isaac Basil, Derrick Bean, Michael Beaver,Ryan Bennett, Elijah Biddle, Michael Bishop, Cory Blackford, Marquis Bogan, Gage Bonnette, Donnivyn Bonnoront, Toby Borihane, William Boshears, Lani Bowman, Eathen Boyd, Braxton Brewer, Braden Broaddrick, Abby Burkett, Taylor Cantrell, Hannah Carlson, Jennifer Carmona Campos, James Carnes, Rocelyn Cathcart, Hailee Childs, Dillon Christian, Stephen Colon Sandoval, Lauren Conley, Aja’Nae Cotton, Britney Couch, Aidan Cox, Harley Cox, Jacob Cox, Isaiah Cromes, Zinnen Croslow, Jamielynn Cross, Cloe Crothers, Dameon Daniels, Kayla Daniels, Jeremy Davis, Mitchell Davis, Owen Deam, Matthew Deats, Noah Denner, Alexis Dennis, Truman Depinet, Joseph DeVincenzi, Christ Diomande, Connor Doty, Bradley Douglas, Emily Douglas, Kyle Drees,

Also, Jackson Drill, David Dulaney, Alyvia Dunn, Camryn Edwards, Robbin Edwards Jr, Hunter Emans, Brandi Engstrom, Emma Epley, Leonora Ervin, Tailianys Escalera Rodriguez, Audrey Evans, Caleb Everett, Lawrence Fahnestock, Nicholas Fenton, Landon Finke, Jerome Fisher, Keaton Fisher, Emily Fleming, Naomi Fleming, Evan Fogt, Haley Fogt, Taneyah Foy, Faith Freeman, Alexander Frew, Alexander Frohna, Joshua Ganger, Gavin Gillum, Isaiah Golden, Tiar Golden, Jacob Growe, Brady Hagan, Saieese Hall, Aiden Harris, Nasiya Harris, Gabriel Harter, Lexus Hatfield, Tristan Hawes, Emma Heffelfinger, Ayden Henderson, Malea Hensley, Cass Hensley IV, Tucker Herron, Kaelin Hickman, Jaiden Hosmer, Kayden Hosmer, Jessamyn Howard, Kiara Hudgins, Brice Hughes, Kimora Johnson, Carter Johnson-Young, Nevaeh Jones, Dylan Kelly, Tayjon Kelly, Ashley Kennedy, Cecilia Klinger, Aidan Knight, Brooklyn Koester, Alexander Lamma, Kyzlye Larsh,

Also, Michael Lee, Mason LeMaster, Dylan Lenhart, Ray Lewis, Audrea Litton, Isaiah Loaiza, Ciera Long, Kyler Long, Leticia Lopez, Dylan Malone, Arshia Mani, Samantha Marlow, Dakota Martin, Emily Martin, Steven Martin, Carlie Matos, Brandt McClain, Amarian McClellan, Brianica McGhee, Aubree Mckee, Abigail McNeal, Shelby McVety, Davin Meiring, Elena Mendoza, Lily Miller, Jace Minniear, Liann Morris, Ashlyn Moton, Fernando Muniz, Hunter Murphy, Olivia Murphy, Binta Nage, Simiana Nelson, Samuel New,Nicholas Newberg, Dallas Nickels, Nicholas Nuss, Austin Owens, Breanna Parks, Jarrett Payne, Sy Payne, Cody Powers, Darius Pultz-Wolaver, Hope Purtee, Cutberto Ramirez, Casey Rhoades, Hailey Richardson, Kasi Rinderle, Kristyn Rinehart, Alyssa Rodriguez, Zane Roesser, Douglas Rork, Lillian Rose, Roslyn Rotan, Sophia Rowles, Kyla Rush, Grant Schultz, Alexandra Scott, Krislynn Scott, Brayden Selhorst, Lucas Shaffer, Logan Shaw, Nathan Siegel,

Also, Seth Smedley, Donavon Smith, Kaleigh Smith, Madisyn Smith, Kyleigh Spade, Layla Spangler, Allyson Speer, Layne Spradlin, Riley Spradlin, Landon Stallings, Isabella Starnes, Natilee Stearns, Kaitlynn Stewart, Carter Strunk, Braiden Swain, John Swallow, Zachary Swiger, Aliyah Taborn, Dominik Thompson, Sophia Thompson, Niveah Thongvylay, A’Mya Thornton, Emma Tittle, Tyler Toves, Phuc Tran, Selena Travis, Lauren Unger, Curtis Valent, Graham Van Tilburgh, Maddison VanDeGrift, Rylee Vestal, Olivia Voress, Aaron Ward, Sophia Watterson, Sahnia Webber, Zane Webber, Morgan Wheeler, De’Sean White, Candace Williams, Tyree Williams, Avery Wurstner, Austin Yates and Erin Young.