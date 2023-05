Bowling Green State University dean’s list

BOWLING GREEN — Bowling Green State University has released its dean’s list for the spring quarter 2023. To be named to the dean’s list, students must achieve a 3.5 GPA or better and carry at least 12 grade credit hours for the semester.

Local students named to the dean’s list are:

Anna: Brianna Holtzapple, Hannah Shoemaker, Allison Counts, Ashey Bertke, Riley Gaydosh, Ella Doseck, Kayla Helman, Deanna Lowry, Alexa Koverman, Carly Koverman, Reilly Sommer, Madison Jeffries, Breann Reaman, Lexi Schmiesing

Botkins: Isaac Cisco, Spencer Heuker, Shane Weatherhead

Jackson Center: Morgan Kipker

Maplewood: Kennedy Jackson, Clayton Boberg

Russia: Luke Dahlinghaus, Olivia Vallandingham, Katelyn Monnin, Olivia Moorman

Sidney: Maya Thompson, Brandon Hemsworth, Fatoumata Sao, Keirstin Ludwig, Genevieve Olding, Aleyce Cunningham, Mitchell Smith, Cassidy Albers, Elizabeth Michael, Claire Henman

Fort Loramie: Kaitlyn Grillot, Elliott Davis, Claire Chaney, Madeline Simon, Kennedi Gephart, Trevor Middendorf, Megan Eilerman, Melissa Kunkler, Tori Barga, Ally Siegel

Minster: Morgan Tumbusch, Nicholas Sparks, Laney Hemmelgarn, Mary Schmiesing, Allison Dwenger, Benjamin Wuebker, Mary Kahlig Dana Prenger, Emily Schwieterman, Meghan Wiss, Jacob Knapke, Jacob Yeager, Morgan Dues, Ava Sharp

New Knoxville: Erica Weadock, Samuel Anspach, Jesica Miltner, Elisabeth Baende, Olivia Grillot

New Bremen: Katelyn This, Kelly Naylor, Madeline Burtch, Heath Bills

North Star: Kaylin Phlipot

Versailles: Frida Hoening, Kennedy McEldowney

DeGraff: Conor Osborne, Allison Knight, Austin Tron

Maria Stein: Macy Spieth, Katelyn Mescher, Alison Blackford, Charles Huelsman, Samuel Huelsman, Brooke Homan, Morgan Guggenbiller, Ryan Saintignon, Madeline Keller