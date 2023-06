ADA — Ohio Northern University has released its dean’s list for the spring quarter 2023.

New Bremen: Nolan Bornhorst, Makenzie L. Eves

Minster: Hope M. Dysert, Alexander M. Frimel, Isaac W. Schmiesing, Max Watercutter

New Knoxville: Hattie M. Foster

Anna: Joseph D. Bell, Kyle J Christman, Brayden B. Farley, Riley Heitkamp, Colton L. Nanik, Jada M. Rowland, Grant J. Wolters

Sidney Derrick S. Biedermann, Bryce R. Havenar, Megan E. Miu

Botkins: Donovan C. Brown, Hollie A. Buehler

Fort Loramie: Katelyn M. DeLoye

Houston: Catherine E. Kauffman

Versailles: Mallory R. Marshal, Dana M. Rose

Maria Stein Lindsey R. Bergman, Timothy J. Knapschaefer

Quincy: Michael L. Willoby