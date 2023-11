New Bremen School honor roll

NEW BREMEN — New Bremen High School has released its honor roll for the first nine weeks of the 2023-24 school year.

High Honor Roll – 4.0

Grade 12: Mackenzie Bornhorst, Abigail Burden, Alivia Dammeyer, Larissa Evers, Olivia Gabel, Elizabeth Garman, Benjamin Hamberg, Chloe Homan, Kathryn Mertz, Brett Schaefer, Reagan Schmiesing, Dominic Shroyer, Emma Wittenbrink, Cherika Wooten and Hayden Zeller.

Grade 11: Samuel Bernhold, Emma Eshleman, Emily Eyink, William Hemmelgarn, Mia Hirschfeld, Skylar Lochtefeld, Chloe Monfort, Allyson Pape, Roman Spragg, Keira Steininger, Tanner This, Keegan Wells and Maria Wells.

Grade 10 Allie Bornhorst, Owen Bornhorst, Eli Dues, Ryan Dwenger, Addison Grant, Emma Moeller, Ryan Olberding, Nora Schmitmeyer, Riley Suchland, Joshua Timmerman, Trevor Topp, Laila Weidner and Pierce Whitlatch.

Grade 9: Josie Bornhorst, Carly Bushman, William Canseco, Michaela Firks, Tara Kremer, Halle Kuenning, Aurora Lauterbach, Annie Lefeld, Sophia Lefeld, Samantha Manbeck, Thomas McNaughton, Charlie Rush, Brylin Smith, Sophie Steinbrunner, Liviya Whitlatch and June Wilson.

Honor Roll – 3.5 to 3.999

Grade 12: Carson Bergman, Amelia Dammeyer, Adam Fledderjohann, Andrew Freels, Jonathan Heitkamp, Olivia Heitkamp, Jordan Helmlinger, Carson Keller, Noah Kelly, Tyler Krieg, Nolan Kuenning, Norah Lange, Jackson Lennartz, Mara Lozier, Aiden McFeely, Henry Nelson, Carma Paul, Keaton Puthoff, Benjamin Ransbottom, Jenna Rismiller, Jonathan Rodriguez, Nicholas Sandler, Trevor Schaefer, Logan Schumm, Riley Sealscott, Cale Tangeman, Aaron Thieman, Clint Voress, Anika Weidner, Zachary Wiedeman and Jillian Zimpfer.

Grade 11: Shaylee Boyle, Lydia Bushman, Ryland Busse, Grant Dicke, Sarah Dwenger, Kendall Firks, Austin Heckman, Adriana Heitkamp, Caden Homan, Andy Jiang, Ella Kramer, Alexandra Kremer, Leah Luedeke, Marina Nelson, Jacob Noll, Owen Rindler, Jack Sailer, Melina Schrader, Khyra Sexton, Piper Smith, Jackson Suchland, Tanner Suchland, Whitney Tangeman, McKenna Tinnerman, Bryce Voress, Maddox Wells, Caden Wente and Vincent Wilker.

Grade 10: Parker Ashman, Lydia Blanchard, Mikayla Borho, Jetacer Brincefield, Alaina Bruns, Leim Cox, Aidan Eastham,

Jordan Evers, Mary Freels, Layla Fullenkamp, Madison Harrod, Abby Homan, Lucy Homan, Samuel Homan, Alexander Jerome, Caleb Keller, Addison Kuenning, Summer Kuenning, Makalah Lamoreaux, Jace Lange, Trey Lefeld, Lily Longfellow, Emma McCollum, Taylor Meiring, Veronica Mertz, Ava Meyer, Austin Mumaw, James Nelson, Taylor Opperman, Ethan Osburn, Jaylen Powell, Gavin Quellhorst, Mary Rindler, Avery Rohr, Brock Schumm, Tyler Schwartz,

Conner Sunderhaus, William Tebbe, Olivia Thornton, Danacheca Whitlatch, Caleb Wittenbrink, Aaron Wuebker and Kayla Yingling.

Grade 9: Vanessa Castillo, Eli Cathcart, Susannah Davis, Gavin Dicke, Leanne Evers, Nolan Eyink, Sophie Eyink, Macy Fullenkamp, Katherine Garman, Brandi Heckman, Aaden Homan, Cierra Homan, Jett Jellison, Jacob Kelly, Landon Lefeld, Ryan Leichliter, Lukas Lennartz, Joel Lozier, Gavin Mescher, Vivienne Mumaw, Charles Nelson, Brady Pape, Simon Shroyer, Noah Steineman, Julia Tangeman, Bennett Tinnerman, Grayson Tinnerman, Ella Topp, Allison Trego, Neven Trentman, Arelia Varno, Alexa Wilker, Olivia Wilker, Rebecca Wilker, Janelle Wooten and Colin Zimpfer.