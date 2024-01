BOWLING GREEN — Bowling Green State University undergraduate students who achieved grade point averages of 3.5 or better have been named to the fall 2023 semester dean’s list.

Local students named to the dean’s list include:

Botkins: Alex Bajwa, Isaac Cisco, Jameson Meyer, Makenna Maurer, Kennedi Doseck, Shane Weatherhead

Port Jefferson: Titan Corner

Sidney: Grace Rader, Maya Thompson, Jenna Grieshop, Brandon Hemsworth, Aaliyah Osborne, Alexandra Suttles, Cierra Mullennix, Keirstin Ludwig, Genevieve Olding, Aleyce Cunningham, Stephanie Tomanelli, Noah Schwepe, Lonna Heath, Claire Henman, Lainey Peacock, Jolee Lowman

Anna: Bree Metzler, Allison Counts, Audrey Krites, Ashley Bertke, Morgan Shepherd, Chase Murray, Ella Doseck, Kayla Helman, Shelby Boss, Ethan Wolters, Alexa Koverman, Carly Koverman, Jessica Albers, Reilly Sommer, Colby Jeffries, Madison Jeffries, Avery Hillenbrand, Carson Spangler

Houston: Marah Sanders

Jackson Center: Morgan Kipker

Maplewood: Kennedy Jackson, Clayton Boberg

Russia: Eliza Gariety, Olivia Vallandingham, Olivia Moorman, Hayden Barhorst

Fort Loramie: Ava Sholtis, Quinn Sholtis, Kaitlyn Grillot, Laura Gusching, Elliott Davis, Madeline Simon, James Trzaska, Melissa Kunkler, Viola Bornhorst, Aiden Wehrman

Minster: Dylan Sharp, Nathaniel Bowers, Noah Walter, Nicholas Sparks, Mary Schmiesing, Andrew Poeppelman, Isaiah Slonkosky, Mary Kahlig, Spencer Prenger, Benjamin Heitkamp, Jacob Knapke, Jenna Knapke, Kylie Williams, Jacob Yeager, Joshua Yeager, Margaret Hirschfeld, Michaela Burkhardt

New Knoxville: Elisabeth Baende, Erica Weadock, Samuel Anspach, Olivia Lammers, Jessica Miltner

New Bremen: Vincent Hulse, Caroline Whitlatch, Brennan Tinnerman, Maverick Nelson, Ian Frey, Madeline Burtch

St. Marys: Emma Link, Macy Turner, Karlie Shoffner, Natalie Imwalle, Alexander Mauter, Dustin Steele, Olivia Lutz, Rosaleigh Saunders, Addison Lauth, Grace Gabes, Carson Giesige, Alexander Ebright

DeGraff: Allison Knight, Rachel Knight, Austin Tron

Quincy: Emma Willoby

Maria Stein: Matthew Everman, Ava Evers, Katelyn Mescher, Alison Blackford, Charles Huelsman, Stella Huelsman, Madelin Goodwin, Morgan Guggenbiller, Madeline Keller

North Star: Alexa DeMange

Versailles: Luke Batty, Kira Cheadle, Olivia Waymire, Kaylee Braun, Mason Ahrens, Katelyn Griesdorn, Alexis Magoto, Eli McEldowney, Haley Mangen, Mallory York, Madelyn Holzapfel, Jenna Treon, Jason Simons