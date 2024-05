Houston plans 2024 graduation ceremony

HOUSTON — Houston High School will hold its 2024 graduation ceremony on Sunday, May 19, at 2 p.m. in the school’s gymnasium. There are 54 members of the Class of 2024.

Members of the Class of 2024 are Conner Scott Branscum, Kegan Alexander Brelsford, Jessie Tyler Brown, Katarinia Mackenzie Burger, Lily Marie Coffman, Madison Renee Copeland, Janessa Nicole Coverstone, Alicia Nicole Crawford, Ella Michele Crim, Gabriel David Dershem, Ethan Ray Dienhart, Jaxson Ray Douglas, Chloe Nicole Drees, Emma Catherine Duncum, Lilonda Rae Falls, Isaac James Fishel, Gabriel Alexander Foote, Cameron Daniel Graber, Alexia Lillian Mae Hamilton, Kayla Leann Heine, Lucas William Jacobs, Alayna Mae Johnson, Tameya Jazzmine LeeAnna Keeran,Cienna Rose Kennedy, Ethan Braden Krieger, Reece Addison Lawhorn, Elizabeth Noel Low,Ethan Jeffrey Lukey and Kameron Nathaniel Lukey.

Also, Katie Elisabeth Maier, Stas Aleksandrovich Maksimov, Joseph Chase Mangen, Faith Le Huan McKee, Samuel Riley Miller, Rebekah Louise Partin, Chad Mason Penny, Adriana Jaelin Price, Kellen Raine Purkeypile, Jayden Cole Reisinger, Wyatt David Royse, Maddox Owen Schutte, Austin David Lee Schutz, Aiden Alexander Shellenberg, Haleigh Marie Smith, Jadyn Elizabeth Stambaugh, Gabriel Ryan Stangel, Trace Owen Thomas, Keiren Kailey Thorpe, Natalie Ann Valentine, Rusty Shane Vondenhueve,. Wesley Heitkamp Vondenhuevel, Emma Jean Waesch, Kayla Anne Winner and Caleb Ryan Woodward.